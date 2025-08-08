Le 5 migliori auto elettriche piccole del 2025

Il mercato automobilistico elettrificato sta vivendo in Svizzera un periodo di ripresa. Secondo i dati elaborati dal Touring Club Svizzero (TCS), i veicoli plug-in hanno raggiunto una quota di mercato del 33% nelle nuove immatricolazioni di metà anno. Un dato mai registrato prima, che testimonia l’accelerazione della transizione verso una mobilità a emissioni ridotte. Questo trend è sostenuto non solo dalla crescente sensibilità ambientale dei consumatori, ma anche dagli sforzi degli importatori, intenzionati a rispettare i limiti di emissioni di CO₂ fissati dalla Confederazione svizzera. Una comparativa del TCS ha messo a confronto le auto elettriche piccole per stabilire pro e contro e aiutare i consumatori nella scelta di un segmento emergente.

UTILITARIE ELETTRICHE: PICCOLE, MA SEMPRE PIÙ PERFORMANTI

La più recente prova comparativa del TCS si è concentrata su un segmento in forte crescita: le piccole auto elettriche. Tutti i modelli testati hanno una lunghezza inferiore ai 4 metri e un prezzo base sotto i 25.000 franchi (al cambio circa 26.600 €). Rispetto al 2022, il TCS ha osservato un’evoluzione tangibile: i costi dei componenti (soprattutto le celle delle batterie) sono diminuiti, permettendo alle nuove utilitarie di offrire un’autonomia superiore e dotazioni tecnologiche sempre più complete.

HYUNDAI INSTER: HA LA MAGGIORE AUTONOMIA

La Hyundai Inster si è distinta come la miglior scelta per chi punta sull’autonomia. Con i suoi 327 km di percorrenza con una singola carica, è il modello più efficiente del test. Non solo: anche la versione base vanta una dotazione degna di segmenti superiori, con sistemi di sicurezza avanzati, navigazione intelligente e pianificazione della ricarica. Una proposta equilibrata, che soddisfa anche gli automobilisti più esigenti.

LEAPMOTOR T03: PER CHI VUOLE RISPARMIARE

Per chi cerca un’auto elettrica piccola ed economica, la risposta arriva da uno dei Brand emergenti (nella rubrica Speciale Aftersales Brand Emergenti di SICURAUTO.it, abbiamo intervistato i responsabili Aftersales di vari Brand in Italia). La Leapmotor T03, con un prezzo base di 16.990 franchi, è l’opzione più economica del confronto e offre il miglior rapporto costo per chilometro di autonomia. Una proposta sorprendente per chi desidera entrare nel mondo dell’elettrico senza gravare troppo sul portafoglio, secondo il TCS.

DACIA SPRING: LOW COST CHE PUNTA ALLA PRATICITA’

Appena sopra la soglia dei 17.000 franchi, la Dacia Spring conferma la sua vocazione di city car funzionale. Con un ampio vano di carico, è particolarmente indicata per piccoli nuclei familiari o servizi di consegna urbana. Per gli esperti svizzeri, non brilla per tecnologia o autonomia, ma risponde perfettamente alle esigenze di praticità quotidiana.

FIAT GRANDE PANDA E RENAULT R5: PIU’ SPAZIO E STILE

Chi è alla ricerca di più spazio e versatilità può orientarsi verso la Fiat Grande Panda Electric. È la più capiente tra le cinque auto in esame, offre cinque posti reali e un carico rimorchiabile fino a 550 kg. Il prezzo riflette queste caratteristiche: 24.990 franchi.

A pari prezzo si posiziona anche la Renault R5 E-Tech Electric, recentemente eletta Auto dell’Anno 2025. Apprezzata per il design retrò e la ricca dotazione di assistenti alla guida, è già amatissima dal pubblico. Tuttavia, la forte domanda potrebbe comportare tempi di consegna più lunghi.