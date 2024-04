Mazda CX-80: ecco il maxi SUV da 7 posti, Plug-in o Diesel 48V

Mazda scende in campo con la sua nuova Mazda CX-80, un modello inedito che vuole imporsi sulla scena per i suoi contenuti di eccellenza: qualità costruttiva, grande spazio, design raffinato e piacere di guida. Grazie a queste doti, il nuovo maxi SUV da sette posti diventa l’ammiraglia del costruttore di Hiroshima nel mercato europeo, scavalcando la CX-60. Per dovere di cronaca, questo modello neonato arriverà nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo autunno, con un prezzo di partenza di 61.235 euro.

MAZDA CX-80: TRA DESIGN E DOTAZIONI

Stilisticamente la nuova Mazda CX-80 si distingue per un’evoluzione raffinata del “Kodo Design”, una corrente minimalista nella quale si eliminano tutti gli orpelli superflui, per avere un corpo vettura elegante e pulito. Dentro all’abitacolo si percepisce l’alta qualità e il tocco artigianale di molte sezioni, ma è l’ariosità a colpire con più forza. Il nuovo SUV presenta anche una terza fila di sedili, che le permette di poter ospitare fino a sette passeggeri. Non solo, per la seconda fila di sedili sono opzionabili tre scelte differenti, tra cui l’avere due poltrone indipendenti con al centro una consolle oppure con corridoio centrale. Anche l’aspetto di digitalizzazione non fa difetto, infatti è presente un quadro strumenti TFT-LCD da 12,3’’ e uno schermo touch da 12,3’’ al centro della plancia. Di seguito le dimensioni di questo veicolo, che si pone al vertice della gamma Mazda:

Lunghezza : 4,99 metri;

: 4,99 metri; Larghezza: 1,89 metri;

Altezza: 1,71 metri;

Passo : 3,12 metri;

: 3,12 metri; Bagagliaio: 258 – 1.971 litri.

LE MOTORIZZAZIONI DI MAZDA CX-80

La nuova Mazda CX-80 debutta con due powertrain differenti tra i quali scegliere: l’e-Skyactive PHEV e l’e-Skyactive D. Entrando nel dettaglio, il primo è un propulsore plug-in hybrid composto da un’unità a benzina a quattro cilindri e da un motore elettrico, in grado di generare una potenza di sistema di 327 CV (241 kW) e 500 Nm di coppia. I consumi dichiarati dalla Casa si attestano su: 1,6 l/100 km ed emissioni di CO2 di appena 36 g/km. La seconda opzione è un’ibrida Diesel (vista anche su CX-60), a sei cilindri in linea, altamente efficiente e dotata del sistema M Hybrid Boost 48V. Anche in questo caso, i consumi dichiarati (secondo il ciclo WLTP) sono molto interessanti: 5,7-5,8 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 148-151 g/km.

Entrambi i powertrain sono abbinati al cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale i-Active AWD, un sistema di trazione integrale permanente con prevalenza al posteriore. Il sistema Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), apprezzato anche sulla CX-60, garantisce la possibilità di scegliere fra quattro modalità di guida (in aggiunta c’è la modalità EV per la PHEV). Il piacere di guida viene garantito in ogni circostanza possibile.

DOTAZIONI DI SICUREZZA DI MAZDA CX-80

La nuova Mazda CX-80 si appoggia a una gamma completa di avanzati sistemi di assistenza alla guida i-Activsense, necessari per raggiungere una valutazione di 5 stelle Euro NCAP, il massimo in questa graduatoria. Fra le nuove interessanti funzioni che debuttano sulla Mazda CX-80 ci sono:

il Cruising & Traffic Support (CTS) con il nuovo Unresponsive Driver Support (supporto ai guidatori distratti);

(CTS) con il nuovo Unresponsive Driver Support (supporto ai guidatori distratti); lo Smart Brake Support (SBS) con il nuovo sistema di attenuazione delle collisioni frontali;

(SBS) con il nuovo sistema di attenuazione delle collisioni frontali; l’Emergency Lane Keeping (ELK) con nuovo sistema di assistenza per evitare il traffico frontale.

L’ASSISTENTE VOCALE DI MAZDA CX-80

Sulla nuova Mazda CX-80 è presente il controllo vocale Alexa dentro all’abitacolo, attivabile con l’ordine “Hey Alexa”. Si tratta di un nuovo sistema di navigazione ibrido che combina i vantaggi dei servizi offline e online. Annoverato anche il nuovo sistema Trailer Hitch View, che usa il display centrale e una grafica avanzata per aiutare a posizionare la vettura rispetto a un rimorchio. Dunque, viaggiare nel nuovo grande SUV giapponese promette di essere un’esperienza totalmente appagante.