Mazda CX-60: approfondimento tecnico sul nuovo diesel e-Skyactiv D

Mazda non abbandona i motori diesel e lancia in Italia il nuovo e-Skyactiv D, una nuova unità che entra a far parte della gamma della CX-60

Il mercato auto continua la sua transizione verso l’elettrico, con lo stop alla vendita di benzina e diesel sempre più vicino, ma produttori come Mazda continuano a puntare e ad investire nei motori diesel per le autovetture. Tra le novità in arrivo sul mercato italiano, infatti, c’è una nuova versione della Mazda CX-60, punto di riferimento della gamma SUV della casa nipponica, già disponibile in versione plug-in hybrid con un motore benzina affiancato da un motore elettrico. La nuova variante della Mazda CX-60 può contare sull’inedito diesel e-Skyactiv D. Si tratta di una nuova motorizzazione a gasolio dotata di sistema mild hybrid. La nuova proposta della gamma Mazda presenta dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 in atmosfera particolarmente interessanti. Il nuovo 6 cilindri diesel di Mazda è stato presentato dall’azienda stessa come la soluzione per ridurre le emissioni della sua ammiraglia Mazda CX-60 puntando su di un carburante tradizionale e non per forza sull’elettrico.

IL NUOVO DIESEL DI MAZDA AL CENTRO DELL’APPROCCIO “MULTI-SOLUZIONE” DELL’AZIENDA

Presentato nelle scorse settimane per il mercato italiano, dove è già ordinabile in abbinamento alla Mazda CX-60, il nuovo diesel e-Skyactiv D di Mazda rientra nella strategia commerciale già avviata da tempo dal brand. A differenza di molti altri brand del settore automotive, che preparano l’azzeramento delle emissioni della gamma, Mazda continuerà a supportare il diesel. L’azienda intende adottare una strategia definita “Multi Soluzione” con l’obiettivo di proporre alternative specifiche per ogni tipologia di cliente. In particolare, per i clienti che devono affrontare lunghe percorrenze la scelta di una motorizzazione a gasolio è ancora irrinunciabile. Il nuovo diesel di Mazda rientra in quest’ottica. I dati di omologazione confermano come il nuovo e-Skyactiv D sia in grado di offrire valori contenuti di consumi ed emissioni. Il nuovo diesel e-Skyactiv D di Mazda arriva sul mercato come una delle proposte più interessanti di questo 2022.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO MOTORE DIESEL DELLA MAZDA CX-60

Il nuovo diesel e-Skyactiv D di Mazda è l’ultimo arrivato della gamma di motori endotermici del costruttore nipponico. Si tratta di una nuova unità che va ad arricchire la gamma Skyactiv, famiglia che già può contare su soluzioni di grande interesse come lo Skyactiv X, un benzina in grado di funzionare come un diesel. Il nuovo e-Skyactiv D è un motore pensato per modelli di grandi dimensioni come la Mazda CX-60, un SUV da quasi 4,8 metri di lunghezza. La nuova proposta della gamma è un motore sei cilindri in linea a iniezione diretta da 3,283 cc. Il motore è installato longitudinalmente e viene abbinato al sistema Mazda M Hybrid Boost a 48 Volt. Il nuovo diesel e-Skyactiv D della Mazda CX-60 è, quindi, un’unità mild hybrid.

UNA NUOVA TECNOLOGIA DI COMBUSTIONE È IL SEGRETO DEL DIESEL DELLA MAZDA CX-60

Il focus del nuovo motore diesel della Mazda CX-60 è rappresentato dal supporto alla nuova tecnologia di combustione DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition). Tale tecnologia è stata realizzata con l’obiettivo di raggiungere un’efficienza termica superiore al 40%. Grazie alla combinazione della nuova tecnologia di combustione e del sistema mild hybrid, il SUV di Mazda promette di raggiungere valori più che soddisfacenti per quanto riguarda consumi ed emissioni. La struttura a sei cilindri in linea è progettata per ridurre le vibrazioni, massimizzando il comfort di guida. Da notare, inoltre, che il nuovo diesel di Mazda è particolarmente leggero, con vantaggi netti per la guida. Il nuovo e-Skyactiv D, infatti, pesa quanto il diesel quattro cilindri Skyactiv D da 2.2 litri. già da tempo presente nella gamma Mazda.

LA MAZDA CX-60 ARRIVA IN ITALIA CON DUE VARIANTI DEL DIESEL E-SKYACTIV D

Per il mercato italiano, il nuovo diesel e-Skyactiv D della Mazda CX-60 sarà disponibile in due varianti, entrambe già ordinabili ma con consegne previste soltanto a partire dall’inizio del 2023. La versione “base” del nuovo motore diesel eroga una potenza massima di 200 CV mentre la versione top può raggiungere i 249 CV (evitando quindi il Superbollo). La variante da 200 CV è abbinata alla trazione posteriore mentre quella da 249 CV può contare sulla trazione integrale i-Activ AWD. Per entrambe le varianti della nuova Mazda CX-60 con motore e-Skyactiv D c’è il cambio automatico ad 8 rapporti a gestire il funzionamento della vettura. L’azienda ha anticipato che la spinta del suo nuovo diesel è in grado di garantire alla CX-60 una capacità di traino fino a 2.500 chilogrammi.

I DATI SU CONSUMI ED EMISSIONI DEL NUOVO DIESEL DELLA MAZDA CX-60

I dati preliminari relativi a consumi ed emissioni sono:

– per la versione da 200 CV, 4,9 litri per 100 chilometri con emissioni di CO2 pari a 127 g/km nel ciclo WLTP;

– per la versione da 249 CV, 5,3 litri per 100 chilometri con emissioni di CO2 pari a 137 g/km nel ciclo WLTP.

I dati su emissioni e consumi, pur essendo provvisori, trasmettono il carattere ecosostenibile del diesel di Mazda. I test in strada dovranno poi confermare la bontà del progetto. Sulla carta, la Mazda CX-60 con il nuovo diesel e-Skyactiv D sembrerebbe avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio di primo piano in un segmento che ha ancora molto da dire in Europa.

NON SOLO MAZDA CX-60: IL NUOVO DIESEL ARRIVERÀ SU ALTRI MODELLI DEL BRAND

Il nuovo diesel e-Skyactiv D di casa Mazda troverà applicazione anche in altri modelli del marchio nipponico. L’approccio “Multi Soluzione” continuerà ad essere una linea guida di riferimento assoluto per il costruttore. Anche in futuro, quindi, le Mazda diesel rappresenteranno un’alternativa per tutti gli automobilisti attenti ai costi di gestione sulle lunghe percorrenze. Mazda ha già confermato che il nuovo e-Skyactiv D troverà spazio anche all’interno della gamma della futura Mazda CX-80, futura ammiraglia SUV del brand che presenterà dimensioni superiori rispetto alla nuova CX-60.