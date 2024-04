Lexus LBX: il B-SUV sfida il mercato con il lusso

Il segmento dei B-SUV è uno dei più affollati e competitivi in assoluto. Recentemente si è aggiunto alla partita anche l’inedito Alfa Romeo Milano, che punta sulla sportività per conquistare il grande pubblico. Chi invece vuole adoperare la carta del lusso è la nuova Lexus LBX, che ha ben chiara la strategia per affermarsi in questa frangia di mercato nella quale le alternative non mancano. La giapponese ha dalla sua comfort, raffinatezza, eleganza e cura del dettaglio, che derivano direttamente dalle “sorelle” di categoria superiore. Un pregevole biglietto da visita.

LEXUS LBX, UN LUSSO URBANO

Per incantare chi apre lo sportello della nuova Lexus LBX non serve una bellezza barocca, ma un’eleganza quasi informale. Ed è questo uno dei punti di forza dell’interno di questo B-SUV molto particolare, dove l’alta qualità viene declinata in modo schietto e diretto. Sicuramente uno stile del genere può far breccia nel cuore dei più giovani, il target ideale per questo tipo di veicolo, senza trascurare l’artigianalità tipica di Lexus che non viene affatto scartata. Il costruttore giapponese afferma di concentrarsi sul fascino sensoriale.

A tal proposito, la Lexus LBX può cambiare il mood del suo raccolto ambiente interno con una scelta di Atmosfere: Elegant, Relax, Emotion e Cool. Ognuna di queste esalta un carattere differente: raffinato, dinamico o sportivo. Le differenze intercorrono tramite le opzioni di colore, i rivestimenti e le finiture. Abbracciando una produzione attenta alle priorità ambientali, è possibile scegliere un interno eco, privo di pelle, come alternativa alla morbida Ultrasuede o all’esclusiva pelle L-anilina, un materiale che finora è stato un’esclusiva dell’ammiraglia Lexus LS.

I PUNTI DI FORZA DI LEXUS LBX

Guai a pensare che la Lexus LBX sia differente dalle altre soltanto per le sue dimensioni più raccolte e compatte. Non a caso ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali. Dietro a questo aspetto urbano, si nascondono le peculiarità tipiche del marchio e che lo hanno reso famoso in tutto il globo. Quindi, confermatissima la Lexus Driving Signature, esaltata da una visuale alta, da un quadro strumenti ribassato e dall’ampio parabrezza. La posizione di seduta, invece, è più simile a quella di una berlina, con una sensazione di controllo assoluto sulla strada.

Anche il concetto Tazuna di Lexus è parte integrante di questa vettura, e lo si capisce dal design dell’abitacolo, con i comandi e le fonti di informazione che possano essere usati con il minimo movimento di mani e occhi, in modo da mantenere costantemente l’attenzione sulla strada da percorrere. La forma e l’angolazione del volante e la posizione dei pedali sono state determinate con cura, mentre il display della strumentazione digitale in modo completo, da 12,3’’, può essere personalizzato sia nell’aspetto che nel contenuto per adattarsi alle preferenze o alle priorità del guidatore durante il viaggio. È disponibile anche un head-up display, per una guida ancora più sicura e confortevole.

L’ESPERIENZA VOTATA AL COMFORT DI LEXUS LBX

Il sistema multimediale Lexus Link Connect (presente dal debutto) di Lexus LBX, gestito tramite un touchscreen centrale da 9,8 pollici o un sistema di controllo vocale in grado di rispondere alle richieste con uno stile più colloquiale, offre un’esperienza fluida e dinamica. Interessante la scelta di comprendere la presenza di pulsanti fisici di facile utilizzo per l’audio e il climatizzatore. Poi, per i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori è stato concepito un abitacolo raccolto e avvolgente. I materiali morbidi al tatto aumentano la percezione del comfort, compresi i lati imbottiti della console centrale. L’influenza dell’artigianalità Takumi di Lexus e dell’estetica tradizionale del Giappone è evidente anche nei nuovi inserti Tsuyasumi con finitura scura e nelle cuciture della tappezzeria in stile Tatami.

Ci sono altre dotazioni di prestigio che innalzano la qualità di questa vettura: