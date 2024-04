Alfa Romeo Milano: tutte le info e prezzi del B-SUV

La lunga attesa, perdurata un bel po’ di mesi tra indiscrezioni, cambio di nome e immagini trafugate, è arrivata finalmente alla conclusione: l’Alfa Romeo Milano ha tolto il velo. L’inedito B-SUV è finalmente pronto a mostrare le sue armi, per entrare in campo in uno dei segmenti più agguerriti dell’intero mercato. Non sarà affatto facile, perché oltre al grande pubblico bisogna convincere la tribù degli alfisti, che sembra abbastanza scettica nei confronti del primo modello elettrico nella storia del costruttore milanese.

ALFA ROMEO MILANO: LE DIMENSIONI

L’Alfa Romeo torna a cimentarsi nel segmento B, un’area di mercato rimasta sguarnita dalla dipartita nel 2018 della Mito. Dopo sei anni di assenza, la Casa di Arese torna in scena con un veicolo differente, perché stavolta viene giocata la carta del SUV compatto. L’Alfa Romeo Milano nasce sfruttando la piattaforma CMP di Stellantis, quella che nel corso di questi ultimi anni ha permesso l’approdo in strada delle varie Peugeot 2008, Jeep Avenger e Fiat 600. La novella creatura del marchio italiano si distingue dalle altre per delle dimensioni maggiori, in grado di assicurare ai suoi occupanti in comfort superiore.

Lunghezza : 4,17 metri

: 4,17 metri Larghezza: 1,78 metri

Altezza: 1,5 metri

Bagagliaio: 400 litri.

DESIGN FIRMATO DA ALEJANDRO MESONERO PER L’ALFA ROMEO MILANO

Il celebre designer madrileno, Alejandro Mesonero, dopo aver fatto le fortune di Seat e Cupra, ha cambiato casacca indossando la prestigiosa divisa del Biscione. Così, dopo essersi cimentato nella fuoriserie a tiratura limitata Alfa Romeo 33 Stradale, si è occupato di tracciare le linee della nuova Alfa Romeo Milano. Rispetto agli modelli del gruppo Stellantis nati con la medesima piattaforma, Mesonero ha cercato di dare più carattere infondendo una nutrita dose di sportività alla silhouette del B-SUV griffato Alfa Romeo. Alcune scelte stilistiche faranno sicuramente discutere, come l’ampio trilobo Alfa Romeo stavolta pieno e con il “biscione visconteo” e la croce milanese in rilievo, al pari dell’abbandono del portatarga anteriore sfalsato che aveva contraddistinto gli ultimi vent’anni della casata. Il posteriore, senza ombra di dubbio, è la parte più riuscita dell’intera vettura, esaltata da questa fascia scura a semi arco che attraversa tutta la larghezza del portellone, ricordando – con un po’ di fantasia – la grande storia Alfa, con un vago richiamo all’Alfasud Ti e alla Spider Aerodinamica.

ALFA ROMEO MILANO: GLI INTERNI

Il legame con la storia dell’Alfa Romeo è ripreso anche nell’abitacolo, a partire dal quadro strumenti digitale a forma di cannocchiale, da sempre caratteristica delle vetture di Arese, che ripropone le varie grafiche introdotte già nell’attuale Tonale. Inoltre, l’Alfa Romeo Milano presenta uno spazio interno moderno, caratterizzato da un grande touchscreen per l’infotainment collocato al centro della plancia. Sotto questo schermo, dalle dimensioni di 10,25’’, trova spazio una fila di tasti fisici destinati alla regolazione del climatizzatore e dell’impianto audio. I comandi della trasmissione e il selettore delle modalità di guida DNA sono inseriti nel tunnel centrale, dove si trova anche la levetta del freno di stazionamento elettrico. Il volante ha il fondo piatto e integra i comandi per gli Adas e l’infotainment: la razza inferiore, invece, riprende nello stile le forme del classico Trilobo di Arese.

ALFA ROMEO MILANO: LE MOTORIZZAZIONI

Due le versioni elettriche e una full hybrid per l’Alfa Romeo Milano. Alfa Romeo sceglie un sistema di propulsione di nuova generazione, che unisce un motore elettrico (Hybrid Synchronous Motor) e una batteria di ultima generazione. Due le varianti di potenza:

Elettrica: 156 CV

156 CV Elettrica Veloce: 240 CV

La batteria da 54 kWh agli ioni di litio offre un’elevata densità di energia e un ottimo rapporto tra energia nominale ed energia utilizzabile. In particolare, nella versione da 156 CV, il pacco batterie agli ioni di litio assicura 410 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, che diventano oltre 590 km nel ciclo urbano. Nelle stazioni di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua, sono sufficienti meno di 30 minuti per caricare le batterie dal 10 all’80%.

La versione ibrida può essere trazione anteriore o trazione integrale Q4, una novità nel segmento premium, che sarà disponibile in una fase successiva. La Milano ibrida adotta un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV. L’unità termica adopera il motopropulsore 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione per la massima affidabilità. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’inverter e la centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza.

ALFA ROMEO MILANO: PREZZI E CONSEGNE

L’Alfa Romeo Milano è ordinabile da oggi nella versione Speciale, top di gamma disponibile nelle motorizzazioni ibrida (136 CV) ed Elettrica (156 CV). Il listino prezzi parte da 39.500 euro per l’Elettrica Speciale, mentre Ibrida Speciale viene proposta a partire da 29.900 euro. L’auto dispone di serie di:



guida autonoma di livello 2;

navigatore connesso;

telecamera posteriore a 180° ;

; portellone elettrico hands free ed il sistema keyless con tecnologia proximity access;

caricatore di bordo trifase (elettrica) 11kW per garantire le massime prestazioni di ricarica in ogni situazione.

L’auto, come ampiamente risaputo, non verrà costruita in Italia, come accade con le varie Tonale, Giulia e Stelvio, bensì in Polonia, nella fabbrica di Tychy, già impegnata con le “cugine” Fiat 600 e Jeep Avenger.