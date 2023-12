Le auto migliori 2023 nei test ADAC

L’anno 2023 volge al termine e come di consueto è tempo di bilanci anche per il mercato che ha visto tanti nuovi modelli sopposti ai test indipendenti. In questo contesto, l’ADAC Autotest è un punto di riferimento, stabilendo secondo rigorose valutazioni quali sono le auto migliori del 2023. I tecnici tedeschi hanno analizzato oltre 300 aspetti che riguardano spazio, comfort di guida, prestazioni, sicurezza e ambiente, di ogni auto per fornire una valutazione completa sulla qualità effettiva dei veicoli. Nel 2023 sono 94 le auto nei test ADAC e i risultati hanno evidenziato un’ampia varietà di punteggi. Nei prossimi paragrafi approfondiremo le valutazioni sulle eccellenze tra le migliori auto 2023 e altrettanto interessante è esplorare le criticità riscontrate nelle auto peggiori del 2023, secondo l’ADAC Autotest.

LE AUTO 2023 NEI TEST ADAC

Le auto migliori del 2023 emergono dalle prove di 94 modelli di segmenti e con motorizzazioni tradizionali, ibride ed elettriche. Nel dettaglio, le prove Autotest ADAC hanno messo ai raggi x:

30 auto a benzina

auto a 11 auto diesel

auto 15 auto ibride

auto 38 auto elettriche

I risultati dei test ADAC riportano un miglioramento continuo della qualità dei nuovi modelli in arrivo sul mercato. Ciò ovviamente non tiene conto dei problemi che possono verificarsi durante l’utilizzo come i problemi più frequenti ai freni nelle EV rispetto alle auto ICE o con gli aggiornamenti software, come emerge in questo test ADAC dedicato alla connettività.

TRA LE AUTO MIGLIORI CRESCE LA QUALITA’ COMPLESSIVA NEL 2023

Su 94 modelli testati, ben 79 auto hanno ricevuto un giudizio positivo, con un punteggio da 1,6 a 2,5 (nel test ADAC un punteggio basso equivale a una valutazione migliore). Solo 11 auto hanno ottenuto una valutazione sufficiente, con punteggio da 2,6 a 3,5. I punteggi delle classifiche auto migliori 2023 e auto peggiori 2023 di seguito sono la media delle valutazioni nelle singole prove.

Per chiarire meglio, l’ADAC afferma che “Ad esempio, le prestazioni complessivamente discrete (voto 2.4) della Fiat 500e contano poco se hai bisogno di molto spazio (voto della carrozzeria individuale 3.4). Ma se stai cercando una vivace city car con un ottimo motore (punteggio di guida individuale 1,3), potrebbe fare al caso tuo”. Ecco perché vi invitiamo ad approfondire i punteggi individuali dei modelli al link che trovate in fondo all’articolo.

LE 10 AUTO MIGLIORI 2023 NEI TEST ADAC

Tra i modelli testati da ADAC ci sono diverse vetture con risultati molto positivi. Poiché i punteggi relativi ad ambiente e sicurezza valgono il doppio rispetto alle altre valutazioni, le auto elettriche presidiano la parte più alta della classifica, ad eccezione della BMW 740d che è l’unica auto diesel migliore in testa che si distingue. Per trovare la seconda auto diesel migliore bisogna scendere fino alla 22° posizione della Mercedes GLC 220d. Ecco quali sono le 10 auto migliori 2023 secondo l’ADAC:

BMW i7 xDrive60 (Elettrica): 1,7 Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) (Elettrica): 1,7 Mercedes-Benz EQS 580 (Elettrica): 1,7 Skoda Enyaq iV RS (Elettrica): 1,7 Volvo XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range (Elettrica): 1,7 BMW iX1 xDrive30 (Elettrica): 1,8 BMW 740d (Diesel): 1,8 Hyundai IONIQ 5 (77,4 kWh) (Elettrica): 1,8 Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) (Elettrica): 1,8 Hyundai IONIQ 5 (77,4 kWh) (Elettrica): 1,8

Approfondisci i punteggi individuali a questo link con la classifica completa delle auto nei test ADAC.

LE 10 AUTO PEGGIORI 2023 NEI TEST ADAC

Tra le 10 auto peggiori 2023 secondo le valutazioni dell’ADAC ci sono ben 8 auto a benzina e 2 auto elettriche. Nella parte bassa della classifica non si trovano solo auto economiche, anzi, molti modelli popolari hanno ottenuto un risultato “soddisfacente” grazie anche ai recenti aggiornamenti tecnologici. Per lo stesso motivo, modelli di successo come la Fiat Panda (in listino da 12 anni e sarà sostituita dalla nuova nel 2024) o la Dacia Spring sono penalizzate da contenuti tecnologici carenti rispetto a ciò che offre il mercato. Ecco quali sono le 10 auto peggiori 2023 secondo l’ADAC:

Fiat Panda 1.0 GSE Hybrid (Benzina): 4,4 Renault Twingo E-TECH Electric (Elettrica): 4,1 Mitsubishi Space Star 1.2 (Benzina): 4,1 Dacia Spring Electric 65 (Elettrica): 4,1 Subaru BRZ 2.4 (Benzina): 3,3 Citroen C3 PureTech 83 (Benzina): 3,2 Dacia Sandero TCe 90 (Benzina): 3,0 Kia Picanto 1.2 (Benzina): 2,9 Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost (Benzina): 2,8 Dacia Jogger Hybrid 140 (FullHybrid): 2,8

Approfondisci i punteggi individuali a questo link con la classifica completa delle auto nei test ADAC.