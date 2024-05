Lancia Ypsilon: il ritorno nei rally con la nuova HF

Era nell’aria, troppi spifferi nei corridoi per non pensare che non sarebbe effettivamente successo. Lancia Ypsilon HF è realtà e con essa il ritorno alle corse più gradite da parte del marchio di origine torinese: i rally. Non sarà il WRC, ma intanto un primo passo è stato siglato, un approccio a una specialità che manca dal 1993. Quel capitolo sembrava ormai archiviato, ma si è improvvisamente riaperto per scrivere nuove pagine che in Stellantis si augurano altrettanto gloriose. Difficile replicare gli undici titoli costruttori a livello mondiale, ma la novella Ypsilon HF ce la metterà tutta nella categoria Rally 4 per riportare Lancia sul gradino più alto del podio.

LA VERSIONE STRADALE DI LANCIA YPSILON HF

Lancia Ypsilon è la prima traccia di quello che in casa Stellantis chiamano il “Rinascimento” di uno dei premium brand della galassia, che da troppo tempo naviga in acque torbide. La nuova utilitaria si discosta dal passato a livello progettuale e stilistico, ma si riaggancia con la ricca storia del marchio passando proprio dal rilancio dell’iconica firma HF, la “High Fidelity”, che per lungo tempo ha rappresentato il vertice – in chiave sportiva – dell’universo Lancia. La nuova Ypsilon HF debutterà sul mercato nel maggio del 2025. Dunque, gli appassionati che fremono dalla voglia di scoprirla dovranno attendere ancora un anno.

Quello che sappiamo è che questa versione sarà alimentata con una motorizzazione 100% elettrica da 240 CV, che promette uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 5,8 secondi. Per il resto, la Lancia Ypsilon HF sarà contraddistinta da un assetto ribassato rispetto alla standard, una carreggiata allargata e da forme aggressive e muscolose, ispirate alle vetture più radicali che hanno fatto la storia del marchio, con geometrie e stile al servizio della resa prestazionale. La Ypsilon HF sarà la prima di una dinastia HF che sarà proseguita con le successive Gamma e Delta, i modelli che esordiranno rispettivamente nel 2026 e 2028.

LANCIA YPSILON HF: IL RITORNO NEI RALLY

Lancia Ypsilon HF sancisce – come abbiamo detto – il rientro ai sospirati rally, la vetrina sportiva che ha portato più gloria e prestigio alla casata italiana. Riannodando i fili di un destino che sembrava tramontato, la Ypsilon cercherà fortune tra fango, polvere e sterrato. Lo farà con una versione in particolare, denominata Lancia Ypsilon HF Rally 4, la quale possiede delle specifiche ad hoc per competere nella categoria Rally 4.

Dunque, sotto al cofano non ci sarà un propulsore a batteria, ma un motore endotermico, nella fattispecie un 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 CV. L’auto sarà a trazione anteriore con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico. L’idea è quella di dare al pubblico un mezzo che possa competere da subito nei campionati a due ruote motrici, che sono l’anticamera del Mondiale Rally e una palestra per tante giovani leve che hanno il desiderio di cimentarsi in questa disciplina sportiva.

LANCIA YPSILON HF, RITORNANO I SIMBOLI STORICI

È un tuffo al cuore per chiunque abbia vissuto la grande epopea Lancia nei rally, rivedere una livrea “Martini” su un modello ufficiale della gamma della Casa torinese. La Lancia Ypsilon HF, infatti, rispolvera i simboli dell’eccezionale passato per trovare una dimensione specifica e accendere un fuoco sopito. Inseguendo questa logica ritorna in auge il simbolo HF e il suo elefantino volante, da sempre al fianco delle auto sportive Lancia. Per quanto riguarda la Ypsilon HF Rally 4 ritorna anche il logo “Lancia Corse HF”, che rispetto ai tempi della mitica Delta 4WD e Integrale, è stato interpretato seguendo uno stile più moderno e contemporaneo. A questo punto non resta che aspettare, perché il dado è tratto e Lancia si rituffa nelle competizioni da protagonista, come nel passato.