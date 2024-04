Nuova Lancia Ypsilon: tutte le versioni ordinabili da oggi in Italia

Dopo la presentazione ufficiale, è disponibile da oggi in Italia la Nuova Lancia Ypsilon, modello che segna la “rinascita” del marchio italiano che, grazie alla direzione di Stellantis, punta a ritornare ad essere un punto di riferimento per il mercato delle quattro ruote europeo. Da oggi è possibile ordinare l’intera gamma della Nuova Lancia Ypsilon, con consegne previste a partire dal mese di giugno. La vettura è disponibile in due versioni: c’è la nuova Ypsilon elettrica e la recentissima Ypsilon ibrida (con sistema mild hybrid). Vediamo i dettagli completi in merito.

GLI ALLESTIMENTI DELLA NUOVA LANCIA YPSILON

La gamma della nuova arrivata di casa Lancia comprende tre diversi allestimenti:

Ypsilon

LX

Cassina (limited edition)

La dotazione di serie comprende, già nella versione base, i sensori di parcheggio, i sistemi di assistenza alla guida con Forward Collision Warning LDW e Android Auto/Apple CarPlay senza fili. La versione LX è l’allestimento top di gamma che aggiunge i cerchi in lega diamantati da 17 pollici in nero lucido, gli interni in velluto, caricatore Wireless, telecamere e sensori anteriori e posteriori, Cruise Control Adattivo e selettore della modalità di guida. C’è poi la limited edition Cassina, che aggiunge alcune personalizzati extra, con rivestimenti interni firmati Cassina, le telecamere a 180°, anteriore e posteriore, gli ADAS di livello 2.

I MOTORI DELLA LANCIA YPSILON 2024

I clienti interessati all’acquisto della Nuova Lancia Ypsilon 2024 hanno due opzioni. La prima è rappresentata dalla versione ibrida che include:

un motore 1.2 turbo benzina da 100 CV con sistema mild hybrid a 48 V

da con un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti e la trazione anteriore

C’è poi la versione elettrica della Ypsilon. Questa variante è dotata di:

motore elettrico da 156 CV e 2 60 Nm

e 2 batteria da 51 kWh

autonomia di 403 chilometri nel ciclo WLTP

NUOVA LANCIA YPSILON: I PREZZI DELL’IBRIDA

La Nuova Lancia Ypsilon in versione ibrida arriva sul mercato in tre varianti. I clienti interessati a questa variante della nuova vettura della casa italiana potranno scegliere tra gli allestimenti:

Ypsilon: 24.900 euro

LX: 27.900 euro

Cassina: 28.000 euro

NUOVA LANCIA YPSILON: I PREZZO DELL’ELETTRICA

La gamma della Nuova Lancia Ypsilon comprende anche una versione elettrica. La differenza di prezzo con l’ibrida è di 10.000 euro (che diventano 11.500 euro per la versione limited edition Cassina). Ecco allestimenti e prezzi:

Ypsilon: 34.900 euro

LX: 37.900 euro

Cassina: 39.500 euro

L’OFFERTA LANCIO DELLA NUOVA LANCIA YPSILON

Per il debutto commerciale in Italia della sua vettura, Lancia ha predisposto un’offerta lancio con possibilità di finanziamento in 36 mesi. Le opzioni sono:

Ypsilon Ibrida: anticipo di 6.710 euro e 150 euro al mese per 36 mes i; maxi rata finale di 15.395,1 euro; è inclusa l’estensione di garanzia di 3 anni/30.000 chilometri

anticipo di 6.710 euro e i; maxi rata finale di 15.395,1 euro; è inclusa l’estensione di Ypsilon elettrica: anticipo di 9.619 euro e 150 euro al mese per 36 mesi; maxi rata finale di 18.479 euro (con incentivi statali e rottamazione); sono incluse estensioni di garanzia di 3 anni/30.000 chilometri e soluzione di ricarica domestica Easy Wallbox

Per maggiori dettagli in merito all’offerta commerciale della Nuova Lancia Ypsilon è possibile fare riferimento direttamente al sito del costruttore oppure recarsi in concessionaria. Le promozioni descritte in precedenza sono valide fino al 31 maggio 2024 e sono proposte in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia.