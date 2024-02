Nuova Lancia Ypsilon 2024: dimensioni, motori e prezzi

Lancia ha presentato ufficialmente la Nuova Lancia Ypsilon, il primo modello della nuova era del marchio che ha già in programma il debutto di altri due progetti, in arrivo nel corso dei prossimi anni. La nuova generazione della segmento B della casa italiana debutta con l’Edizione Limitata CASSINA, completamente elettrica, che sarà distribuita in Italia in 1906 unità, numerate e certificate. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla nuova Ypsilon che dà il via al nuovo corso di Lancia.

LANCIA YPSILON 2024: DIMENSIONI E DESIGN

La Nuova Lancia Ypsilon segna un nuovo inizio per il marchio italiano. La vettura, quindi, introduce un design inedito, che era stato anticipato dalla concept car svelata lo scorso anno. Da segnalare lo stile particolare del frontale che, inevitabilmente, sarà riproposto anche sui prossimi modelli che Lancia introdurrà nei prossimi anni. Tra gli elementi che spiccano maggiormente ci sono anche i fari Full LED rotondi che richiamano l’iconica Stratos. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, la Lancia Ypsilon 2024 si conferma una hatchback di segmento B, compatta e pensata per il traffico cittadino. Le misure della vettura sono:

4,08 metri di lunghezza

di lunghezza 1,76 metri di larghezza

di larghezza 1,44 metri di altezza

di altezza 2,54 metri di passo

di passo 310-320 litri di capacità di carico nel bagagliaio

La versione elettrica della Ypsilon, che sarà la prima a debuttare sul mercato, ha un peso di 1.584 chilogrammi.

LANCIA YPSILON 2024: L’ABITACOLO INTERNO

All’interno dell’abitacolo, la Nuova Lancia Ypsilon 2024 propone una plancia dotata del sistema S.A.LA. La strumentazione digitale presenta un display da oltre 10 pollici. Stesse dimensioni per il pannello del sistema di infotainment, situato al centro della plancia. La collaborazione con il brand CASSINA, protagonista dell’edizione di lancio, si traduce nella presenza del caratteristico tavolino centrale a forma circolare. Grande attenzione, naturalmente, viene posta ai rivestimenti e alle finiture, con varie opzioni a disposizione dei clienti. Il comparto tecnico include anche la ricarica wireless per smartphone oltre che il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto.

IL MOTORE DELLA LANCIA YPSILON 2024

La Nuova Lancia Ypsilon 2024 arriva sul mercato, per il momento, con un’unica variante elettrica. La segmento B della nuova era della casa italiana ha queste specifiche:

motore elettrico da 156 CV e 2 60 Nm

e 2 batteria da 51 kWh

autonomia di 403 chilometri nel ciclo WLTP

consumo compreso tra 14,3 e 14,6 kWh per ogni 100 chilometri

supporto alla ricarica rapida per passare da 20% all’80% di carica in 24 minuti oppure per ottenere 100 chilometri di autonomia con 10 minuti di carica

Il comparto tecnico della Nuova Lancia Ypsilon 2024 è lo stesso già visto su altri modelli basati sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, come le versioni elettriche della Peugeot 208 e della Opel Corsa. Nei prossimi mesi, Lancia porterà anche una variante mild hybrid della Nuova Lancia Ypsilon con motori da 100 CV e 136 CV (le specifiche non sono ancora state ufficializzate).

NUOVA LANCIA YPSILON 2024: I PREZZI

Per il lancio, la Nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà disponibile unicamente nella limited edition CASSINA, con motore elettrico. Si tratta di una serie limitata (in Italia arriveranno 1906 unità. Il prezzo della Lancia Ypsilon CASSINA sarà di 39.500 euro. Si tratta di una configurazione top di gamma: le future varianti della segmento B si posizioneranno in una fascia più bassa del mercato. La gamma sarà completata entro la fine del primo semestre del 2024.