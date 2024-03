Lancia Ypsilon, ecco l’Ibrida 48V: motore, dotazioni e prezzo

Il programma di rinnovamento di Lancia continua: dopo il debutto della Nuova Lancia Ypsilon 2024 elettrica, infatti, oggi tocca alla versione ibrida 48V che va ad arricchire la gamma della nuova generazione della segmento B del marchio italiano. Il nuovo modello è già disponibile, con un’offerta lancia valida fino a fine mese. Inizialmente, la nuova segmento B di casa Lancia sarà disponibile con l’allestimento top di gamma denominato Edizione Limitata Cassina, che propone una dotazione completa. Vediamo tutti i dettagli in merito alla versione ibrida della nuova Lancia Ypsilon 2024.

LANCIA YPSILON 2024 IBRIDA: MOTORE

Partiamo dall’elemento principale del modello appena annunciato: il motore della Nuova Lancia Ypsilon 2024 ibrida. La versione elettrica, infatti, può contare su di un motore da 156 CV e su di una batteria da 51 kWh. Per la versione ibrida, invece, Lancia ha scelto:

un motore 1.2 turbo benzina da 100 CV

da un sistema mild hybrid a 48 V

un cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti

a doppia frizione e 6 rapporti la trazione anteriore

Con questa configurazione, la Nuova Lancia Ypsilon ibrida registra un consumo medio, con riferimento al ciclo WLTP, di 4,6 litri per ogni 100 chilometri oltre che emissioni di CO2 pari a 103 g/km. Questo valore consente alla Ypsilon di rientrare nella terza fascia degli incentivi auto 2024. Per quanto riguarda le prestazioni della Lancia Ypsilon 2024 ibrida, invece, i dati dichiarati sono:

velocità massima di 190 km/h

scatto 0-100 km/h completato in 9,3 secondi

Il motore da 100 CV è lo stesso già visto su altre recenti produzioni di Stellantis che sfruttano la piattaforma CMP come, ad esempio, le versioni termiche della Jeep Avenger e della Fiat 600.

LANCIA YPSILON 2024 IBRIDA: DOTAZIONE

La dotazione della Nuova Lancia Ypsilon 2024 riprende quanto già visto per la versione elettrica. Inizialmente, infatti, è disponibile sul mercato la versione denominata Edizione Limitata Cassina che propone una dotazione di serie di fascia alta includendo i cerchi diamantati da 17 pollici, i sedili riscaldabili e massaggianti in velluto blu e il tavolino centrale realizzato in collaborazione con il brand Cassina. Da notare anche la presenza del sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), abbinato a un display da 10,25 pollici oltre che a sistemi di guida autonoma di Livello 2. Tra le funzionalità ci sono anche Automonous Emergency Braking (AEB) e Adaptive Cruise Control (ACC) oltre a due telecamere a 180°, anteriore e posteriore. La carrozzeria esterna viene proposta nella nuova tinta Blu Lancia, creata in modo specifico per questa Edizione.

LANCIA YPSILON 2024 IBRIDA: I PREZZI

La Nuova Lancia Ypsilon 2024 arriva sul mercato italiano, nell’Edizione Limitata Cassina ibrida, con un prezzo di listino di 28.000 euro. Per il lancio, Lancia ha predisposto un’offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia che prevede un anticipo di 6.538 euro e 35 rate da 200 euro al mese, con rata finale residua di 18.512,80 euro. La promozione è valida fino al 31 marzo prossimo. Ricordiamo, invece, che la versione elettrica della stessa edizione limitata è disponibile con un prezzo di 39.500 euro.