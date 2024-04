La carica dei B-SUV: caratteristiche e prezzi delle ultime novità

Il segmento trainante del mercato italiano delle quattro ruote è quello dei B-SUV. I compatti e pratici crossover, qualcuno li chiama anche urban SUV, che spopolano grazie alle loro caratteristiche di comfort e ampia versatilità. Nello scorso mese di marzo sono stati immatricolati 45.180 veicoli di questa categoria, che diventano 127.845 da inizio anno. Tra i modelli preferiti dagli automobilisti nostrani ci sono Toyota Yaris Cross, Jeep Avenger, Volkwagen T-Roc o Ford Puma, che dominano la graduatoria delle vendite. La partita però non è chiusa, perché in questo 2024 sono tante le novità che aumentano la batteria di proposte, e che rilanciano la sfida nel segmento B-SUV.

ALFA ROMEO MILANO: NEW ENTRY TRA I B-SUV

La più discussa e, forse, la più attesa di tutte: Alfa Romeo Milano. Il B-SUV del Biscione è un modello inedito nella lunga storia del brand di Stellantis, ed è nato per trapiantare le proverbiali doti di sportività del marchio in un segmento quasi sprovvisto di proposte del genere. Lunga 4,17 metri, nasce sulla piattaforma e-CMP, adesso denominata STLA Small. Due le versioni di lancio: ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV. Successivamente arriverà anche l’Elettrica Veloce da 240 CV, che si collocherà al vertice della gamma. Le dotazioni sono ricche e moderne. Prezzi a partire da 29.900 euro per la versione endotermica e 39.900 per l’elettrica.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,17 metri

Larghezza: 1,78 metri

Altezza: 1,5 metri

Bagagliaio: 400 litri

VOLVO EX30: IL B-SUV SCANDINAVO TOTALMENTE ELETTRICO

Volvo EX30 è il primo B-SUV del costruttore svedese. Un concentrato di finissimo design scandinavo, molto algido e tendente al minimalismo. La qualità percepita è decisamente alta, merito della cura dei materiali scelti e dell’eccellente comparto tecnologico messo a disposizione di un veicolo nato su una piattaforma sviluppata in collaborazione con Geely. La trazione è rigorosamente elettrica, ma c’è la possibilità di scegliere se a motore singolo (272 CV) o a doppio motore (428 CV). Autonomia di 476 chilometri secondo il ciclo WLTP. Prezzo a partire da 35.900 euro.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,23 metri

Larghezza : 1,83 metri

: 1,83 metri Altezza: 1,55 metri

Bagagliaio: 318 litri

RENAULT CAPTUR SI RILANCIA NEI B-SUV

È stata presentata da poco nella sua rinnovata veste, la Renault Captur, modello di punta del costruttore francese nella categoria dei B-SUV. Linea audace, affilata e molto moderna, mentre le dimensioni sono ideali per sgusciare in un habitat cittadino con agilità. Alcuni dettagli sono presi in prestito dalla rinnovata Renault Clio, ma la Captur si distingue per uno stile personale e fresco. Anche nell’abitacolo si respira un’aria contemporanea, esaltata dalla presenza da un quadro strumenti digitale da 10,25’’ e da uno schermo touch per l’infotainment da 10,4’’. Ampia la scelta di motorizzazioni, che spaziano dalla benzina fino all’ibrido plug-in, passando persino dal GPL. Niente proposta diesel o 100% elettrica. Renault ha diramato da poco il listino, con prezzi a partire da 22.250 euro.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,23 metri

: 4,23 metri Larghezza: 1,79 metri

Altezza: 1,57 metri

Bagagliaio: 616 litri

VOLKSWAGEN T-CROSS: IL B-SUV TEDESCO PUNTA SULLA COMPATTEZZA

Volkswagen T-Cross è un nome che si è fatto strada nell’universo dei B-SUV puntando sulla concretezza e la solidità tipica del marchio di Wolfsburg. Recentemente è stata oggetto di un restyling di metà carriera, utile per proiettarla ancora nell’olimpo delle vendite. Questo veicolo, ideale per muoversi in città con la comodità della guida alta, offre un design curato e moderno all’esterno, oltre a un abitacolo tecnologicamente avanzato che conta su un Digital Cockpit da 10’’, e su un display da 8’’ (9,2’’ a richiesta) al centro della plancia. La proposta di motori è molto asciutta: un unico 1.0 TSI (a benzina) da 95 o 116 CV. Prezzi a partire da 26.200 euro.

Lunghezza: 4,13 metri

Larghezza: 1,76 metri

Altezza : 1,58 metri

: 1,58 metri Bagagliaio: 455 litri

LEXUS LBX: IL B-SUV CHE PUNTA SUL LUSSO

Lexus LBX è il guanto di sfida del costruttore giapponese al mondo delle B-SUV. Il suo stile raffinato e ricercato, ma al tempo stesso informale, sono il suo biglietto da visita. L’abitacolo con rifiniture di alta gamma e una tecnologia derivata direttamente dalle “sorelle” di segmento superiore, sono il suo fiore all’occhiello. La dinamica di guida tipica del Brand è confermata in toto, esaltata dal motore full hybrid da 1,5 litri e 136 CV di potenza. Prezzi a partire da 36.850 euro.

Le dimensioni: