Volvo EX30, i segreti della World Urban Car 2024

La Volvo EX30, modello inedito del costruttore scandinavo, è una delle più sfiziose novità del mondo delle quattro ruote. Mai prima d’ora Volvo si era cimentata nella costruzione di un SUV così compatto, nel quale ha instillato tutte le sue peculiarità divenute proverbiali: sicurezza, solidità, tecnologia e comfort. La più piccola della famiglia non ha niente da invidiare alle più strutturate e voluminose vetture della gamma svedese, anzi, grazie alle sue innovazioni e ai suoi punti di forza è riuscita a trionfare ai prestigiosi “World Car Award”, conquistando il titolo di World Urban Car 2024.

VOLVO EX30: UN RICONOSCIMENTO PRESTIGIOSO

La Volvo EX30 è riuscita a sbaragliare la concorrenza, portandosi a casa il premio di World Urban Car 2024 nel corso di una presentazione tenutasi al New York International Auto Show. Il piccolo SUV è entrato anche nel lotto delle tre migliori auto al mondo su un elenco di 38 candidate. Un significativo riconoscimento per un modello che, da quando ha debuttato la scorsa estate, ha lasciato per strada una traccia ben mercata. Se il buongiorno si vede dal mattino, la compatta a ruote alte di Volvo sembra avere all’orizzonte un futuro luminoso.

Ovviamente, il board di Volvo è rimasto inorgoglito dal trionfo della EX30: “Vincere questo premio con l’EX30 è assai gratificante e rappresenta una conferma della nostra ambiziosa strategia verso l’elettrificazione”, ha affermato Jim Rowan, il CEO dell’azienda svedese. “La risposta dei clienti alla EX30 ha superato le nostre aspettative e il nostro SUV campione di sostenibilità si sta rivelando un’auto perfetta per le esigenze del mercato di oggi, nel quale un numero crescente di acquirenti di automobili passa ad auto completamente elettriche. Sono convinto che l’EX30 contribuirà fortemente alla nostra crescita quest’anno e oltre”.

VOLVO EX30: I MOTIVI DEL SUCCESSO

La Volvo EX30 nasce per allargare la gamma del costruttore nordeuropeo, proponendo sul mercato un veicolo a zero emissioni, che abbia la forza di catturare una frangia di clienti ancora inesplorata. Grazie alle dimensioni compatte, al look personale e moderno, la Volvo EX30 risulta appetibile anche per gli automobilisti più giovani. Inoltre, essendo un veicolo a zero emissioni, nonché nato su una piattaforma appositamente progettata per auto elettriche, risponde persino alle esigenze della transizione energetica. A tal proposito, oltre a non produrre emissioni di scarico, la Volvo EX30 è stata concepita con l’obiettivo di contenere al minimo le emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita dell’auto. Un autentico trionfo “green”.

Gli acquirenti dell’EX30 possono scegliere fra tre motorizzazioni alla spina:

motore singolo con 200 kW (272 CV) e una batteria da 51 kWh;

con 200 kW (272 CV) e una batteria da 51 kWh; motore singolo con autonomia estesa grazie a una batteria con capacità aumentata a 69kWh;

con grazie a una batteria con capacità aumentata a 69kWh; Twin Motor Performance con 315 kW (428 CV) e una batteria da 69 kWh.

La Volvo EX30 garantisce un’autonomia fino a 476 km e la batteria può essere ricaricata dal 10 all’80% della capacità in poco più di 25 minuti.

VOLVO EX30: CAPITOLO SICUREZZA

Pochi altri marchi nella storia vantano un percorso nel segno della sicurezza come Volvo, da sempre attento a portare innovazioni fondamentali in questo campo. Anche la nuova Volvo EX30 si caratterizza per una propensione naturale alla solidità, finalizzata all’incolumità di chi siede a bordo. La vettura, infatti, può vantare una serie di ADAS ampia ed efficace:

Park Pilot Assist: con parcheggio anche in parallelo;

Visual Park Assist a 360° : vista aerea su tutti i lati della vettura, anche in alta risoluzione;

: vista aerea su tutti i lati della vettura, anche in alta risoluzione; Door Opening Alert : utilizza dei radar per rilevare ciclisti e motorini che si avvicinano da dietro, emettendo un segnale acustico se qualcuno nell’auto sta per aprire una portiera;

: utilizza dei radar per rilevare ciclisti e motorini che si avvicinano da dietro, emettendo un segnale acustico se qualcuno nell’auto sta per aprire una portiera; Pilot Assist : con cambio di corsia assistito;

: con cambio di corsia assistito; Collision Avoidance : progettato per evitare o mitigare le collisioni con altri veicoli, pedoni e ciclisti in qualunque momento. Invia avvisi acustici, visivi e impulsi del freno se rileva un rischio di collisione;

: progettato per evitare o mitigare le collisioni con altri veicoli, pedoni e ciclisti in qualunque momento. Invia avvisi acustici, visivi e impulsi del freno se rileva un rischio di collisione; Driver Alert System: l’auto rileva se il conducente è distratto e/o assonnato. Un sensore a infrarossi sul piantone dello sterzo segue i movimenti degli occhi e della testa del conducente.

La nuova Volvo EX30 parte da un prezzo di listino di 35.900 euro.