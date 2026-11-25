La promo valida sino a fine novembre sulla Kia EV3 è particolare: non il solito finanziamento con rate, ma un leasing per privati. Prima di analizzare l’offerta, ecco qualche parola sulla macchina sudcoreana. Si tratta di un SUV compatto elettrico lungo circa 4,30 metri progettato per unire agilità urbana e viaggi lunghi. Disponibile con batterie da 58,3 kWh o 81,4 kWh, offre un’autonomia fino a 605 km (ciclo WLTP) e ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in mezz’ora. Il motore eroga 204 CV (150 kW) nelle versioni standard, con varianti AWD e GT fino a 292 CV. L’abitacolo minimalista e sostenibile ospita 3 display integrati e un bagagliaio da 460 litri più 25 litri anteriori. In Italia il listino parte da circa 36.350 euro.

KIA EV3 IN LEASING: LO SCHEMA DELLA PROMOZIONE

Con la formula del leasing, a fronte di un anticipo e di canoni mensili, il cliente guida l’auto senza esserne proprietario. A fine contratto può riscattare la vettura pagando il pattuito (diventa titolare del mezzo) oppure restituirla.

Kia EV3 58,3 kWh Air .

. Leasing (locazione finanziaria) per un cliente privato residente a Firenze .

(locazione finanziaria) per un cliente privato residente a . Tutti gli importi sono da considerarsi IVA inclusa.

Prezzo di listino: 36.350 euro.

Prezzo promo 30.286 euro, oltre oneri finanziari.

Sconto 6.064 euro ( -16,7% ).

( ). Anticipo comprensivo di servizi: 7.192 euro .

comprensivo di servizi: . Poi 59 canoni mensili di 259 euro .

mensili di . Credito 23.476.

Riscatto 13.813 euro .

. Dovuto 29.812,53 euro.

TAN 5,95% e TAEG 7,20% (tasso fisso).

Interessi 5.605,40 euro, istruttoria 366 euro.

Percorrenza totale massima di 50.000 km .

. In caso di restituzione/sostituzione del veicolo, verrà applicato un costo esubero pari a 0,10 euro/km .

. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy.

Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni.

per i primi 3 anni. Batteria HV (Alto Voltaggio): garanzia 8 anni o 160.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, in caso di guasti e per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria.

OFFERTA KIA EV3 IN LEASING: PERCHÉ CI PIACE