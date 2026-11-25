Kia EV3: promo leasing per privati con canoni 259 €/mese, cosa valutare
La Casa sudcoreana propone un gustoso leasing per privati, sebbene occorra stare attenti a tutte le clausole del contratto
La Casa sudcoreana propone un gustoso leasing per privati, sebbene occorra stare attenti a tutte le clausole del contratto
La promo valida sino a fine novembre sulla Kia EV3 è particolare: non il solito finanziamento con rate, ma un leasing per privati. Prima di analizzare l’offerta, ecco qualche parola sulla macchina sudcoreana. Si tratta di un SUV compatto elettrico lungo circa 4,30 metri progettato per unire agilità urbana e viaggi lunghi. Disponibile con batterie da 58,3 kWh o 81,4 kWh, offre un’autonomia fino a 605 km (ciclo WLTP) e ricarica rapida in corrente continua dal 10% all’80% in mezz’ora. Il motore eroga 204 CV (150 kW) nelle versioni standard, con varianti AWD e GT fino a 292 CV. L’abitacolo minimalista e sostenibile ospita 3 display integrati e un bagagliaio da 460 litri più 25 litri anteriori. In Italia il listino parte da circa 36.350 euro.
KIA EV3 IN LEASING: LO SCHEMA DELLA PROMOZIONE
Con la formula del leasing, a fronte di un anticipo e di canoni mensili, il cliente guida l’auto senza esserne proprietario. A fine contratto può riscattare la vettura pagando il pattuito (diventa titolare del mezzo) oppure restituirla.
- Kia EV3 58,3 kWh Air.
- Leasing (locazione finanziaria) per un cliente privato residente a Firenze.
- Tutti gli importi sono da considerarsi IVA inclusa.
- Prezzo di listino: 36.350 euro.
- Prezzo promo 30.286 euro, oltre oneri finanziari.
- Sconto 6.064 euro (-16,7%).
- Anticipo comprensivo di servizi: 7.192 euro.
- Poi 59 canoni mensili di 259 euro.
- Credito 23.476.
- Riscatto 13.813 euro.
- Dovuto 29.812,53 euro.
- TAN 5,95% e TAEG 7,20% (tasso fisso).
- Interessi 5.605,40 euro, istruttoria 366 euro.
- Percorrenza totale massima di 50.000 km.
- In caso di restituzione/sostituzione del veicolo, verrà applicato un costo esubero pari a 0,10 euro/km.
- Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy.
- Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni.
- Batteria HV (Alto Voltaggio): garanzia 8 anni o 160.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, in caso di guasti e per perdite di capacità al di sotto del 70% della capacità originaria della batteria.
OFFERTA KIA EV3 IN LEASING: PERCHÉ CI PIACE
Il canone mensile di 259 euro aiuta a contenere l’impegno periodico, offrendo un approccio concreto a chi vuole valutare la mobilità a zero emissioni senza immobilizzare subito l’intera cifra.
La possibilità di scegliere a fine contratto tra riscatto e restituzione tutela chi teme la svalutazione tecnologica delle auto elettriche. Se la vettura soddisfa le esigenze quotidiane, il valore residuo è già definito: in caso contrario, si può dare indietro l’auto evitando la gestione diretta della rivendita sul mercato dell’usato.
La copertura complessiva riduce i timori legati alla longevità dei componenti chiave, soprattutto sul pacco batterie ad alta tensione garantito fino a otto anni. Per chi affronta il passaggio all’elettrico, avere parametri chiari sull’efficienza minima residua e sulle tutele costruttive rappresenta un elemento rassicurante nella valutazione economica complessiva dell’operazione.
Il limite di 50.000 km totali e la tariffa di 0,10 euro per km eccedente sono coerenti con un utilizzo moderato o prevalentemente urbano in 4 anni e 11 mesi. Massima trasparenza coi dati subito resi noti al consumatore nel sito della Casa.
COSA CONVINCE MENO
L’anticipo di 7.192 euro richiede un esborso iniziale non trascurabile e il costo complessivo cresce tra interessi, istruttoria e riscatto finale. Da valutare anche la durata di 59 mesi, lunga per una tecnologia in rapida evoluzione, così come l’allestimento Air di ingresso e la batteria base da 58,3 kWh, che potrebbero limitare chi cerca maggiore autonomia.