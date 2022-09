Jaguar: la garanzia ufficiale sale a 5 anni su tutti i modelli

Dal 1 settembre 2022 scatta la nuova garanzia Jaguar estesa a 5 anni su tutte le nuove auto elettriche, mild hybrid e plug-in

La durata della garanzia ufficiale Jaguar passa da 3 anni a 5 anni per tutti i modelli. È la novità annunciata da Jaguar Land Rover in vista di una transizione completamente elettrica a partire dal 2025. La garanzia più estesa aumenta il valore residuo delle auto e – secondo la Casa- apporta anche un valore aggiunto sia tecnico che strategico.

LA NUOVA GARANZIA JAGUAR DURA 5 ANNI O 150 MILA KM DAL 2022

Dal 1 settembre la garanzia ufficiale Jaguar diventa su tutte le nuove auto passa a 5 anni o 150.000 Km. Una novità che porta vantaggi dal punto di vista economico perchè questa scelta avrà un effetto positivo sul ciclo di vita di ogni auto che potrà contare su una crescita del valore residuo per i clienti. Ma anche per i rivenditori: in un periodo storico in cui la scontistica di base è stata ridotta, l’aumento della garanzia a 5 anni rappresenta un valido strumento anche per la Rete di vendita. JLR sottolinea “la certezza di avere un’auto sempre tecnologicamente avanzata, grazie alle mani esperte della Rete di vendita, anche nell’ottica di una evoluzione 100% elettrica di Jaguar a partire dal 2025, secondo la strategia Reimagine annunciata nel 2021”.

QUANDO SI APPLICA LA GARANZIA JAGUAR DI 5 ANNI

Dal punto di vista tecnico, la nuova garanzia Jaguar si applica su tutta la sua gamma, compresa la I-PACE completamente elettrica e tutte le elettriche mild o ibride plug-in, e vale per 5 anni o per 150.000 km, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. La garanzia coprirà tutte le riparazioni o le sostituzioni per difetti di fabbricazione nei materiali o nella lavorazione, secondo le norme della garanzia JLR. A tal proposito è bene ricordare ai lettori che con la direttiva Monti, i clienti possono effettuare il tagliando ordinario di manutenzione presso qualsiasi officina, a patto di poter dimostrare con la fattura quali ricambi e interventi sono stati eseguiti, come spiega il video qui sotto.

ANCHE L’ABBONAMENTO A JAGUAR IN-CONTROL PASSA A 5 ANNI

Jaguar ha adottato l’estensione della garanzia a 5 anni anche per confermare la solidità del marchio e la sua brand reputation. “Di fatto, a partire dal 1° settembre, si prolungherà anche il rapporto di fiducia tra la Rete di vendita Jaguar e i suoi Clienti che, per un tempo più lungo, vedranno le proprie auto coccolate dagli esperti del marchio britannico”. Inoltre Jaguar offre un nuovo pacchetto Jaguar Care o Jaguar Care+ che aggiunge ulteriori vantaggi ai clienti per rafforzare ancora di più la loro fidelizzazione. A questo si aggiunge anche l’estensione a 5 anni dell’abbonamento a InControl Remote, la suite di servizi e applicazioni che connettono il guidatore alla Jaguar e al mondo esterno in modo perfettamente integrato e sicuro.