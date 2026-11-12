Bollo auto: il video della Meloni tra verità ed esagerazioni

“Bollo auto: gli altri avevano promesso di eliminarlo. Noi lo abbiamo tolto per la stragrande maggioranza dei cittadini. In questi giorni vi racconterò, attraverso una serie di brevi video, le principali misure contenute nella manovra di bilancio e i benefici concreti per cittadini, famiglie e imprese“: queste le parole del premier Giorgia Meloni in un filmato social. Analizziamo in modo distaccato cosa dice il presidente del Consiglio, fra verità ed esagerazioni (queste ultime tipiche di qualsiasi politico di qualunque Esecutivo). “Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L’elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno premesso e noi lo abbiamo fatto“. Ed ecco il primo tema: è davvero un’abolizione?

BOLLO AUTO: ABOLIZIONE COME MISURA STRUTTURALE

È vero che molti esponenti politici italiani hanno in passato – durante le campagne elettorali – promesso di cancellare il bollo auto. Poi ecco qualche “eccesso”: “Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata“.

In realtà, il decreto 162/2026 prevede l’esenzione secca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027. Per un anno. La fonte è la nota stampa del Governo stesso. L’eventuale proroga per gli anni successivi, per ora, è stata promessa dal premier in conferenza stampa e inserita nel disegno legge Bilancio 2027. Dopo l’eventuale OK di Camera e Senato, si vedrà se e come l’allungamento dell’esenzione diverrà legge. E strutturale, ossia per sempre. Da capire inoltre se c’è la copertura del secondo anno, ossia del 2028. E cosa ne possa pensare l’Ufficio parlamentare di bilancio.

QUANTI SOLDI AGLI ITALIANI

“È una misura – afferma Meloni – che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro, perché mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale, quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale dovrà aggiornare i suoi contenuti“.

A essere precisi, 1,46 miliardi arrivano dritti dai risparmi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, programma con cui l’Italia gestisce e investe i fondi del Next Generation EU, il maxi fondo europeo di 800 miliardi di euro nato per sostenere la ripresa economica dei Paesi membri dopo la pandemia. Questo per il 2027, come esenzione temporanea. Affinché duri nel 2028, serve una seconda copertura. Idem per gli anni a venire.

PER QUANTI VEICOLI

Sono norme complicate e cavillose. Per decreto (approvato dal Parlamento), l’esenzione temporanea 2027 vale per un solo veicolo a testa, non per nucleo familiare. Le moto godono dello sgravio a condizione che il proprietario non possieda già un’auto esentata dal bollo. In ogni caso, l’ammanco di 2,3 miliardi di euro del 2027 va trasferito dallo Stato alle Regioni, in quanto il bollo è una tassa regionale.

Qualche dubbio lecito anche sulla “stragrande maggioranza delle macchine“: quante davvero? Qui i conti si complicano per la presenza di innumerevoli micro dettagli regolamentari. Comunque, non la stragrande maggioranza. Per calcolare la percentuale effettiva occorrerebbe incrociare il numero di auto con potenza non superiore a 80 kW, il tipo di alimentazione, il numero di veicoli intestati a ciascuna persona, i requisiti assicurativi (occorre che il mezzo sia in regola con la RCA), le eventuali sovrapposizioni con le agevolazioni per motocicli.

Si gira attorno a 140 euro annui a testa in meno fra gli esentati. I 2,3 miliardi sono risorse destinate a compensare gli enti territoriali per il mancato gettito della tassa automobilistica. Il beneficio per i cittadini consiste nel non dover pagare il bollo sui veicoli ammessi all’agevolazione.

IN DEFINITIVA

Ognuno è libero di vedere a proprio modo l’esenzione temporanea del bollo auto 2027 per determinati mezzi, come da decreto: è un risparmio per un certo numero di automobilisti. Analogamente, va riconosciuta al premier una notevole abilità nell’utilizzo dei social, anche in prospettiva delle elezioni 2027. Tuttavia, occorre attendere l’esito della Manovra 2027 con discussione in Parlamento ed esame degli emendamenti se si potrà passare alla misura strutturale, per sempre.