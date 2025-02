Immatricolazioni auto Italia: -6% a Gennaio 2025, brutto inizio

L’anno nuovo si apre esattamente come si era chiuso il vecchio, ossia col mercato auto in sofferenza. A gennaio 2025 le immatricolazioni di auto nuove in Italia sono diminuite del -5,85% rispetto allo stesso mese dell’anno prima, perdendo oltre 8.000 vetture. Secondo l’analisi di Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3/2/2025 sono andati male tutti i canali di vendita, a dimostrazione di una difficoltà ormai generalizzata. Va tuttavia registrata una forte quanto inaspettata impennata delle auto elettriche che, a gennaio 2025, hanno venduto più del doppio rispetto a un anno fa, attestandosi (forse per la prima volta in Italia), al 5% della quota di mercato.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A GENNAIO 2025: -5,85%

Dunque, a gennaio 2025 in Italia si sono immatricolate 134.652 autovetture nuove contro le 143.018 di gennaio 2024 (-5,85%). A voler comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, era da giugno dello scorso anno che non si verificava un numero così alto di registrazioni, interrompendo finalmente un trend negativo che durava da sei mesi. Inoltre quello di quest’anno è il secondo miglior gennaio dell’ultimo quinquennio, inferiore solamente al 2024 ma superiore al 2021, 2022 e 2023. Ovviamente restano ancora lontani i numeri pre-pandemia se consideriamo che a gennaio 2019 furono registrate 165.417 autovetture (+22,85% sul 2025).

AUTO NUOVE A GENNAIO 2025: IMPENNATA DELLE ELETTRICHE

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto la già citata impennata delle auto elettriche, capaci di ottenere a gennaio 2025 un eccellente +123,20% sullo stesso mese del 2024, per complessive 6.734 unità contro 3.017. Questi numeri, che portano la quota mercato delle BEV al 5%, sono indubbiamente incoraggianti ma vanno confermati nel corso dei prossimi mesi per dimostrare che siano frutto di un trend e non di un exploit dovuto a circostanze favorevoli. Dopo tanto tempo sono tornate a crescere anche le plug-in hybrid (+22,04% e 3,69% di market share), mentre mild-hybrid sia benzina che diesel (rispettivamente +15,82% e +3,79%)) e full-hybrid (+2,54%) hanno confermato il già consolidato gradimento da parte degli automobilisti. Prosegue viceversa la caduta delle auto a benzina (-17,45%) e soprattutto diesel (-39,72%). Ormai scomparso il metano, a gennaio 2025 sono andate male anche le Gpl (-12,46%).

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA A GENNAIO 2025

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia a gennaio 2025, Fiat Panda, Dacia Sandero, Jeep Avenger, Cistroen C3 e Dacia Duster occupano i primi 5 posti. Dopo molti mesi la Panda è riuscita a riguadagnare un certo margine sulla Sandero (13.338 vs. 5.574 immatricolazioni), approfittando del calo della rivale franco-rumena che il mese scorso ha perso quasi 1.000 unità.

Tra i marchi, a gennaio 2025 Fiat ha chiuso praticamente in pari con l’anno scorso, mantenendo la leadership in Italia con 16.328 vetture. Bene Dacia (+11,08%) che ha surrogato la piccola défaillance della Sandero con gli ottimi numeri della Duster, e molto bene anche Mercedes-Benz, MG, Alfa Romeo e Cupra. Male invece Volkswagen (-9,28%), Peugeot (-12,46%), Jeep (-19,20%), Citroen (-14,73%) e DR (-46,82%). Il colosso cinese BYD viaggia ancora su numeri irrisori ma in 12 mesi è comunque passato da 47 a 825 registrazioni, vendendo praticamente come Lancia e il doppio di Tesla. Invece le Leapmotor vendute sono state appena 161.

Infine, con riferimento ai gruppi automobilistici, nuova caduta di Stellantis a gennaio 2025 (-15,53%) nonostante la tenuta di Fiat e la buona performance di Alfa Romeo. Molto meglio ha fatto il gruppo Renault che è cresciuto del +8,70%.