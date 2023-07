Immatricolazioni auto a giugno +9,2%: oltre 1 su 3 è ibrida

Secondo i recenti dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il mercato dell’auto in Italia continua a mostrare segni di crescita positivi. Nel mese di giugno 2023 le immatricolazioni auto raggiungono un totale di 138.927 unità, segnando un incremento del +9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando erano state registrate 127.232 unità. Crescono le auto a benzina e ibride non ricaricabili, che occupano le maggiori fette delle vendite di auto nuove a giugno 2023.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE BENZINA E DIESEL

Analizzando le immatricolazioni per tipo di alimentazione, le auto a benzina hanno registrato un incremento del +6,7% a giugno, rappresentando una quota di mercato del 28,7%. D’altra parte, le auto diesel hanno registrato una contrazione del -2,4% rispetto al giugno 2022, con una quota di mercato del 18,3%. Nel corso dei primi sei mesi del 2023, le immatricolazioni di auto a benzina sono aumentate del 24,2%, mentre quelle dei modelli diesel hanno registrato una crescita del 17,1%. Le rispettive quote di mercato si attestano al 28,1% per le auto a benzina e al 19,1% per le auto diesel. “Nei mesi estivi, le immatricolazioni seguono una naturale tendenza al ribasso, – ha dichiarato Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA – senza contare che i potenziali acquirenti sono condizionati dall’attesa dell’annunciata rimodulazione degli incentivi ad oggi in vigore per l’acquisto di vetture a bassissime e zero emissioni che è fondamentale concretizzare al più presto, per stimolare la domanda e accelerare il rinnovo del parco circolante in ottica green”.

IMMATRICOLAZIONI AUTO AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA

Le immatricolazioni auto ad alimentazione alternativa rappresentano oltre la metà del mercato nel mese di giugno, raggiungendo una quota del 53% e registrando un aumento del +15,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Guardando le quote nel dettaglio però il trend è piuttosto diversificato:

ibride non ricaricabili, +30,5% e 34,6% in quota;

non ricaricabili, +30,5% e 34,6% in quota; ibride plug-in , +5,3% e 5,3% in quota;

, +5,3% e 5,3% in quota; elettriche , +0,7% e 4,4% in quota;

, +0,7% e 4,4% in quota; GPL , -4,7% e 8,5% in quota;

, -4,7% e 8,5% in quota; Metano, -91,5% e 0,1% in quota.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE A GIUGNO 2023: TOP 10 DEI MODELLI

Nel mese di giugno, i modelli auto più venduti nel segmento delle auto mild/full hybrid sono stati la Fiat Panda, la Lancia Ypsilon e la Fiat 500 ibride, rispettivamente al primo, secondo e quinto posto. Tra le auto ibride plug-in, il modello Jeep Compass ha registrato il maggior numero di vendite, mentre la Jeep Renegade si trova al quarto posto. L’Alfa Romeo Tonale si posiziona al settimo posto. Tra le auto elettriche, la Fiat 500 risulta il terzo modello più venduto nel mese, subito dopo la Tesla Model Y e la Model 3, mentre la Peugeot 208 occupa l’ottava posizione. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.