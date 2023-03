Immatricolazioni auto +18%: a febbraio 4 su 10 sono elettrificate

Il mercato auto in Italia continua a mantenere un trend positivo, con le immatricolazioni di auto nuove in aumento di circa il 18%. La ripresa delle auto a benzina è netta (+16%) rispetto a quelle diesel e l’ormai consolidato orientamento verso alimentazioni alternative, fa registrare il 55% delle preferenze per alimentazioni diverse dalle tradizionali. Le immatricolazioni di auto elettriche e ibride a febbraio 2023 si fermano a quota 44%. Ecco tutti i dati in dettaglio.

AUTO NUOVE: +17% DI IMMATRICOLAZIONI

L’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica riporta nella sua elaborazione mensile che il mercato italiano dell’auto ha totalizzato 130.365 immatricolazioni (+17,5%) contro le 110.915 unità registrate a febbraio 2022. Tuttavia secondo Paolo Scudieri presidente ANFIA, lo scenario che si prospetta (tra norma Euro 7 dal 2025 e il ban auto ICE dal 2035 su cui l’Italia proverà ad avere influenza) resta sfidante. “Riteniamo quindi sia necessaria una profonda rivisitazione del testo durante il processo legislativo europeo”, afferma Scudieri sulle norme in definizione.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE PER ALIMENTAZIONE A FEBBRAIO 2023

Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni auto per alimentazione, le vetture a benzina aumentano del +16,7% a febbraio, mentre per le diesel la ripresa è limitata al +1,8%. Ecco nel dettaglio quante auto nuove e con quale alimentazione sono state vendute a febbraio 2023:

benzina , +16,7% e 26,3% in quota;

, +16,7% e 26,3% in quota; diesel , +1,8% e 19% in quota;

, +1,8% e 19% in quota; ibride non ricaricabili , +24,3% e 36,5% in quota;

, +24,3% e 36,5% in quota; ibride plug-in , +2,8% e 4,3% in quota;

, +2,8% e 4,3% in quota; elettriche , +54% e 3,7% in quota;

, +54% e 3,7% in quota; GPL , +42% e 10% in quota;

, +42% e 10% in quota; Metano, -82% e 0,2% in quota.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE A FEBBRAIO 2023 IN ITALIA

Tra le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2023, la prima posizione della Fiat Panda è confermata ma con volumi più bassi (circa 7 mila unità). La Dacia Sandero risale al secondo posto, davanti a Jeep Renegade e Fiat 500. E’ fuori dalla Top 10 la Lancia Ypsilon che nonostante la sua età ha tenuto banco assieme alla Fiat Panda per lungo tempo. Il Gruppo Stellantis, nel complesso, totalizza 41.765 immatricolazioni auto (-0,6%), con una quota di mercato del 32%.