I 12 modelli auto che non rivedremo nel 2025

Il 2024 si chiude con la fine della carriera per molti modelli di auto che hanno segnato gli ultimi anni del settore automobilistico. L’evoluzione del campo automotive, con la crescente elettrificazione e lo sviluppo di nuove tecnologie, apre la strada ad altre opportunità e a prodotti innovativi, pronti a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle quattro ruote. Intanto, vediamo quali saranno le autovetture che non ritroveremo nei listini del 2025: non mancano gli addii dal sapore amaro.



MODELLI CHE NON RIVEDREMO NEL 2025: AUDI A5

Il nome della Audi A5 continuerà a essere presente nella dei Quattro Anelli, ma non sarà la stessa vettura di prima, perché la nuova A5 è l’erede diretta della berlina, e station wagon, A4. La nomenclatura proposta dal marchio tedesco è cambiata, così le cifre dispari andranno a rappresentare le vetture con motore a combustione, mentre quelle pari saranno per le elettriche. Dunque, la vecchia A5, dal sapore sportivo e la carrozzeria coupé o cabriolet, non avrà un’erede. Almeno per adesso.

FRA I MODELLI CHE SALUTEREMO C’E’ ANCHE LA FIAT 500X

Una carriera lunga dieci anni, la Fiat 500X ha debuttato nel 2014 aprendo la porta del marchio italiano al mondo dei SUV o, meglio, dei crossover. La produzione nella fabbrica di Melfi (PZ) è ufficialmente terminata, ma resisterà ancora per qualche tempo nei listini, per coloro che volessero affidarsi all’invenduto. Sostituita parzialmente dalla nuova 600, ibrida o elettrica, potrebbe tornare in una nuova variante nei prossimi anni. Staremo a vedere.

DUE ICONE JAGUAR FRA I MODELLI CHE NON VEDREMO NEL 2025

Jaguar ha cambiato identità e ha stoppato la propria produzione di veicoli in Europa. Questa scelta coincide con l’addio a modelli che hanno trainato il costruttore britannico per tanto tempo, come la berlina XE (anno di debutto 2014) e la sportiva F-Type, che doveva raccogliere il testimone della mitica E-Type. Nel 2026, la gamma di Jaguar verrà rivoluzionato con una svolta completamente elettrica, e il suo primo modello sarà una GT 4 porte.

LAMBORGHINI HURACAN: ANCHE LEI TRA I MODELLI CHE TERMINANO LA CARRIERA

Fra le supersportive è stata un punto di riferimento per oltre dieci anni: la Lamborghini Huracàn ci saluta nel 2025. La sua erede, la già nota Temerario, sarà la entry level nelle Casa del Toro. Insieme al ritiro delle scene del modello, saluta anche il celebrato motore V10 a benzina in grado di esprimere, nelle varianti più potenti, fino a 639 CV che verrà rimpiazzato da un V8 ibrido plug-in aiutato da 3 motori elettrici.

LANCIA YPSILON, LA CITYCAR CI HA LASCIATI

La Lancia Ypsilon è stata per ben tredici anni, dal lontano 2011, una grande protagonista del mercato italiano, nel quale ha fatto la voce grossa con grandissimi risultati di vendite. Le nuove normative sugli ADAS e il lancio di una nuova generazione che cambia paradigma, ha compromesso il futuro di questo veicolo che ha abbandonato le scene definitivamente, e non senza qualche rimpianto.

DUE MASERATI NON CI SARANNO NEL 2025

Maserati sta mutando pelle e i tempi sono abbastanza complessi, con rumors che la riguardano con maggiore insistenza, fra polemiche e voci di possibile vendita. Intanto, due modelli non saranno confermati per il 2025. Il primo è la Maserati Ghibli, sul mercato dal 2013, una berlina che paga lo scotto dell’avanzare inesorabile dei SUV. Il secondo è la Quattroporte, per la quale vale un discorso analogo alla più piccola Ghibli. Fino a poco tempo fa si vociferava di una nuova generazione elettrica, ma per il momento sembra che il progetto sia stato sospeso.

MERCEDES-BENZ EQC, L’ELETTRICA FRA I MODELLI TAGLIATI

La Mercedes EQC è stato il primo modello elettrico delle Stella di Stoccarda, avendo debuttato nel 2019. Dopo appena 5 anni di carriera, il SUV alla spina dice stop, senza aver pronta un’erede diretta, che dovrebbe arrivare forse nel 2025, anche se ancora è da confermare. La EQC paga lo scotto di essere stata sviluppata sulla base della GLC a combustione, obbligando a taluni compromessi in termini di autonomia, efficienza e spazio interno.

MODELLI CHE SI FERMANO: MINI CLUBMAN

La MINI Clubman ha una lunga storia alle spalle, avendo esordito con la prima generazione nel 1969, quando scatenò la curiosità degli appassionati per le sue porte sdoppiate al posteriore. La sua versione moderna è nata nel 2007, ma con la terza generazione – con debutto nel 2015 – è cresciuta di dimensioni fino a raggiungere i 425 cm di lunghezza. La sua sostituta, almeno parziale, dovrebbe essere la Aceman.

RENAULT ZOE, L’ELETTRICA NON CONFERMATA FRA I MODELLI DEL 2025

La Renault Zoe, insieme alla Twingo, è stata una pioniera dell’elettrificazione all’interno della Casa francese. Se per la Twingo dovrebbe esserci un ritorno, orientativamente nel 2026, per la Zoe il destino sembra diretto a un vicolo cieco, per il suo spazio è stato occupato dalla recente Renault 5 E-Tech. Finisce così una carriera nobilitata dal primato di essere stata l’EV più venduta in Europa nel 2015 e 2016, in un’epoca in cui le auto elettriche erano ancora una stranezza sulle strade di tutti i giorni.

SMART FORTWO, LA MITICA CITYCAR E’ UN RICORDO

La Smart ForTwo è una vera icona, sin da quel 1997 dove tutto ebbe inizio. La sua produzione è stata interrotta già a marzo di quest’anno e, per il momento, non è stata ancora presentata un’erede anche se c’è l’impegno di sviluppare una #2 che potrebbe raccoglierne il testimone. Nel 2025, quel tassello resterà vuoto nel listino di Smart con buona pace di chi ancora la vorrebbe per navigare nel traffico delle grandi metropoli italiane, e non solo.