Hyundai Santa Fe: il SUV da 5 o 7 posti a partire da 49.600 euro

Hyundai Santa Fe non è un nome nuovo per gli automobilisti italiani che, anzi, hanno saputo apprezzare in modo completo le quattro generazioni precedenti di questo capiente SUV made in Sud Corea. Oggi, Hyundai ha lanciato sul mercato la sua nuova e affascinante versione, che si distacca stilisticamente dal passato, utilizzando un linguaggio differente ma molto personale. La linea è più massiccia, squadrata e sembra omaggiare gli anni Ottanta del secolo scorso. È molto probabile che questa chiave di lettura faccia breccia nel cuore dei più sensibili alla nostalgia. Nonostante ciò, la Santa Fe è un’auto modernissima pronta a conquistare tutti con la sua tecnologia. L’auto è ordinabile fra poche settimane, mentre il listino prezzi per il Bel Paese è già stato rilasciato.

HYUNDAI SANTA FE, STILE DI IMPATTO

Alla base del design della nuova Hyundai Santa Fe c’è il concetto di “Open for More”, che si fonda su uno spazio posteriore ampio e versatile, favorito dal passo allungato e dall’apertura allargata del portellone posteriore. Il passo più lungo permette anche di migliorare il comfort dei posti a sedere della terza fila. Inoltre, le linee squadrate fanno risaltare una vettura dal grande impatto emotivo. Di fronte alla nuova Hyundai Santa Fe non si può restare indifferenti, perché farà sicuramente discutere. La parte anteriore è di audace imponenza merito del cofano alto, dei fari a forma di H e dai parafanghi marcati. Gli elementi di design con la matrice H sono un omaggio alla “H” di Hyundai, tratto che si riscontra nella fanaleria sia anteriore sia posteriore. La carrozzeria è caratterizzata da linee essenziali, infatti si possono notare il tetto piatto, i passaruota ben scolpiti e lo sbalzo anteriore accorciato. Nel complesso il SUV può vantare un look robusto ma anche elegante.

HYUNDAI SANTA FE, ANCHE A 7 POSTI

Hyundai Santa Fe offre spazio a volontà, non a caso può essere declinato anche in versione 7 posti, con le due sedute supplementari disposte su una terza fila. Non finisce qui, perché anche il bagagliaio ha la volontà di imporsi fino al vertice della categoria: 1.148 litri di capacità di carico (misurazione SAE), precisamente 120 litri in più rispetto alla Santa Fe della scorsa generazione. Un notevole passo in avanti.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,83 metri;

: 4,83 metri; Larghezza: 1,90 metri;

Altezza: 1,72/1,78 metri;

Passo: 2,81 metri.

GLI ALLESTIMENTI DI HYUNDAI SANTA FE

La nuova Hyundai Santa Fe propone come allestimento di ingresso il Business, con motore 1.6 T-GDI HEV da 235 CV e trazione anteriore, 5 posti e cambio automatico a 6 velocità. Di serie sono previsti:

cerchi in lega da 18″;

luci full LED ;

; portellone ad azionamento elettrico;

climatizzatore automatico ;

; sedili anteriori riscaldabili;

sistemi di guida assistita di Livello 2 ;

; sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

strumentazione digitale e monitor centrale da 12,3″.

L’altro allestimento disponibile si chiama XClass che aggiunge a quanto già detto:

cerchi da 20″;

monitoraggio angolo cieco ;

; parcheggio da remoto;

rilevamento stanchezza del conducente;

sedili in pelle ;

; divanetto posteriore riscaldabile;

illuminazione ambientale.

IL LISTINO PREZZI DELLA HYUNDAI SANTA FE

Come dicevamo, fra poche settimane, il nuovo maxi SUV Hyundai Santa Fe sarà ordinabile presso le concessionarie italiane. I prezzi partono da 49.600 euro per la versione Business a due ruote motrici, mentre per la 4WD il prezzo cresce. Per l’allestimento XClass servono invece 54.350 euro, per la versione 2WD, mentre la trazione integrale a 7 posti il costo sale fino a 57.550 euro. Di seguito il listino completo: