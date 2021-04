Honda Civic Type R 2021: prezzo e costo bollo auto

Ecco perché la Honda Civic Type R è una delle ultime sportive più ricercate si anuova che usata: prezzi e costi di passaggio di proprietà e bollo auto

La Honda Civic Type R è una delle ultime sportive di razza sopravvissute allo sfalcio dei listini per il downsizing prima e per il superbollo dopo. Considerando il prezzo dell’Honda Civic Type R nuova, si capisce anche perché la soluzione, quantomeno alla spesa iniziale, sia una Honda Civic Type R usata. Ecco cosa bisogna sapere anche riguardo al calcolo del bollo auto della Civic Type R.

PREZZI HONDA CIVIC TYPE R NUOVA

L’Honda Honda Civic Type R 2021 è ad alte prestazioni ma ecologica, visto che rispetta i più recenti standard normativo Euro 6d-Temp. Le prestazioni e i contenuti tecnologici sono il motivo per cui comprare un’Honda Civic Type R anche usata. Tuttavia, non si sfugge alle maglie fiscali del superbollo in Italia, ma a questo ci arriviamo più avanti. Se i costi fissi dell’Honda Civic Type R non sono un problema, allora potrete portarvi senza troppe preoccupazioni un’auto da pista regolarmente omologata e con le targhe al prezzo di 34.200 euro che diventano 42.400 euro (di listino). Al prezzo della Honda Civic Type R nuova bisogna aggiungere almeno la messa su strada (660 euro per tutti i modelli Honda) e la vernice metallizzata (750 euro, ma è a scelta).

HONDA CIVIC TYPE R: OPTIONAL E PREZZI DA CAPOGIRO

Se fatto 30, spesso il 31 viene da solo, chi ha la fortuna di volersi portare a casa una sportiva giapponese come la Honda Civic Type R, con ogni probabilità sarà tentato di personalizzarla. Ecco, Honda ha pensato anche a questo, con una linea accessori dedicata. Oltre a stuzzicare gli sportivi, la Civic Type R è dotata di serie anche di numerose tecnologie per la sicurezza attiva. I fari a led o il pacchetto Honda SENSING ad esempio che integra il sistema di assistenza alla frenata, mantenimento della corsia e riconoscimento della segnaletica stradale. Tutti gli altri optional sottolineano quanta ricerca ha dedicato Honda per migliorare la versione precedente (il giro sul Nürburgring più veloce di 7 secondi, ad esempio). Non a caso i pacchetti estetici per gli esterni a 2990 euro (spoiler, retrovisori, diffusore, alettone, prese aria, ecc.) e gli interni a 2470 euro sono realizzati in vera fibra di carbonio. Questi sono solo gli optional più “estremi” della lunga lista accessori della Honda Civic Tyre R.

HONDA CIVIC TYPE R USATA: PASSAGGIO DI PROPRIETA’ E SUPERBOLLO

L’alternativa più accessibile è sicuramente la Honda Civic Type R usata o in pronta consegna, per il prezzo più vantaggioso (fino al 25% in meno con 2 anni alle spalle). Sicuramente riduce i costi fissi legati all’acquisto del nuovo, sorvolando sulle scelte del primo proprietario. Ma attenzione, poiché dalle imposte legate al passaggio di proprietà e dal superbollo auto non si scappa. Entrambi possono variare in base alla provincia e alla regione di residenza dell’intestatario, ma considerando i 235 kW di potenza:

– Il passaggio di proprietà per una Civic Type R può costare (a Roma) circa 1270 euro;

– Per il bollo Civic Type R invece, essendo oltre la soglia dei 185 kW del superbollo, la spesa è di circa 1600 euro l’anno;