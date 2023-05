Ford E-Tourneo Courier: tutte le info in anteprima sull’MPV elettrico

Ford ha presentato il nuovo MPV elettrico E-Tourneo Courier, a Copenaghen, in Danimarca, nell’ambito del Bring On Tomorrow Live, un evento che ha anticipato la strategia elettrica Ford. L’ E-Tourneo Courier è dotato di una sofisticata trasmissione 100% elettrica – dichiara Ford – completata da un’ampia gamma di funzionalità digitali e connesse, tra cui gli aggiornamenti a distanza OTA (over-the-air). Ecco tutti i dettagli in anteprima e quando arriverà sul mercato.

CON L’E-TOURNEO COURIER FORD LANCERÀ 10 VEICOLI 100% ELETTRICI ENTRO IL 2024

Il Ford E-Tourneo Courier è uno dei 10 veicoli 100% elettrici che Ford lancerà in Europa entro il 2024, con l’obiettivo di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni entro il 2035. L’azienda ha destinato un investimento di 50 miliardi di dollari, a livello globale, entro il 2026 per raggiungere la produzione di oltre 2 milioni di veicoli 100% elettrici entro lo stesso anno. Ford afferma che l’E-Tourneo Courier è stato sviluppato da un foglio bianco per coniugare stile, spazio e praticità, racchiusi in veicolo maneggevole e compatto. Gli sbalzi sono corti e le linee semplici rafforzano l’ampiezza visiva e l’immagine di robustezza dell’esterno. Il frontale delle versioni elettriche è caratterizzato da una barra luminosa coast to coast dall’aspetto futuristico e dalla griglia cromata tipica Ford.

INTERNI E CONNETTIVITA’ DEL FORD E-TOURNEO COURIER

E-Tourneo Courier è stato sviluppato per trasportare fino a cinque adulti e i loro bagagli, con una praticità ottimizzata grazie ai sedili posteriori frazionati 60-40 e un bagagliaio più spazioso del 44% rispetto al modello precedente. Una maggiore altezza interna e l’ottimizzazione degli spazi offrono un abitacolo più comodo per i passeggeri nonché diverse aree per riporre oggetti, tra cui una console centrale configurabile, un vano “segreto” e un frunk da 44 litri. L’esperienza digitale a bordo è incentrata sull’innovativo cruscotto “digiboard” che presenta un quadro strumenti completamente digitale e un sistema multimediale SYNC 4 controllato tramite l’ampio schermo touchscreen da 12 pollici. La connettività è garantita dalla compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay e aggiornamenti software over-the-air. Inoltre a bordo è disponibile anche un caricatore wireless per smartphone.

PIATTAFORMA ELETTRICA, RICARICA E DATA DI LANCIO DEL FORD E-TOURNEO COURIER

Il motore elettrico del Ford E-Tourneo Courier da 100 kW (136 CV) consente di viaggiare anche in modalità di guida One Pedal, selezionabile dal guidatore. È possibile scegliere tra le modalità di guida Normal, Eco e Slippery. Il veicolo può essere ricaricato in stazioni da 11 kW in corrente alternata o fino a 100 kW in corrente continua. Con la ricarica in CC, i clienti possono aggiungere 87 km di autonomia in appena 10 minuti e possono passare dal 10 all’80% di ricarica in meno di 35 minuti. L’E-Tourneo Courier sarà prodotto a Craiova, in Romania, a partire dalla seconda metà del 2024, insieme al crossover Puma che avrà una variante 100% elettrica entro il 2024. La versione 100% elettrica del Ford Tourneo arriverà in Europa nel 2024, dopo il lancio del Tourneo Courier con motore EcoBoost a benzina che sarà ordinabile già da quest’estate, con le prime consegne entro la fine del 2023.