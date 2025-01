Fiat Grande Panda: quanto costa la versione Ibrida?

Il Salone Auto di Bruxelles è stata l’occasione per Stellantis di fare il punto sul programma di lancio della Fiat Grande Panda Hybrid. La variante della Grande Panda a benzina è infatti ufficialmente ordinabile proprio in Belgio, assieme alla Fiat Grande Panda Elettrica che si può ordinare in vari Paesi. Chi si sta chiedendo da un po’ “quanto costa la Fiat Grande Panda Ibrida?”, adesso ha una risposta. Ma sappiamo anche dirvi da quando si potrà ordinare la Fiat Grande Panda in Italia.

PREZZO FIAT GRANDE PANDA IBRIDA

La Fiat Grande Panda ibrida è attesa sul mercato con un prezzo di partenza che varia a seconda del Paese e dell’allestimento. Il Belgio fa da apripista e mercato di prova per tastare gli ordini dei clienti privati interessati all’acquisto della Fiat Grande Panda a benzina. Qui infatti, il prezzo della Grande Panda Hybrid parte da 18.890 euro nell’allestimento entry level “Pop” a cui si aggiungono gli allestimenti Icon e La Prima, come riporta ClubAlfa. In Italia, si prevede che il prezzo per la versione ibrida sarà allineato o inferiore a 19.000 euro.

MOTORE FIAT GRANDE PANDA HYBRID

La Fiat Grande Panda rappresenta una proposta strategica nel segmento delle city car ibride, puntando su un prezzo competitivo (ricordiamo che la Grande Panda è prodotta in Serbia, mentre la Fiat Pandina continuerà ad essere prodotta a Pomigliano d’Arco, in Campania) e su dotazioni moderne per attrarre i consumatori. La Grande Panda Hybrid avrà un rinnovato motore turbo da 1,2 litri a 3 cilindri con una potenza massima di 100 CV e un propulsore elettrico a 48 volt con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti di serie su tutte.

Non si potrà avere con cambio manuale, almeno non è previsto per ora e forse arriverà una 4xe con assale posteriore elettrificato, ma è esclusa una versione 4×4 tradizionale perché incompatibile con la piattaforma multi-energy Smart Car. A scanso di equivoci, il motore della Grande Panda non avrà nulla a che vedere con i diffusi problemi del 1.2 PureTech.

FIAT GRANDE PANDA IBRIDA IN ITALIA: QUANDO ARRIVA?

Il prezzo non è solo uno dei motivi che amplificano l’interesse attorno alla Grande Panda, poiché, come abbiamo già anticipato, la possibilità di ordinarla varia secondo un calendario deciso da Fiat. Quel che sembra certo, almeno dalle dichiarazioni che Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Stellantis l’Europa è che la Fiat Grande Panda ibrida sarà ordinabile in tutta Europa entro marzo, mentre in Italia si potrò comprare a partire dal 28 gennaio 2025.