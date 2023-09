Fiat 600 Hybrid 2024: caratteristiche e prezzo

La gamma Fiat si rinnova con il debutto della Nuova Fiat 600 Hybrid 2024. Il crossover ibrido va ad affiancarsi alla Fiat 600e che debutta in concessionaria nel corso del mese di settembre. Per il nuovo modello ibrido, invece, sarà necessario attendere qualche mese. Fiat, però, ha ufficializzato il progetto, anticipandone l’arrivo sul mercato e svelandone le caratteristiche. Vediamo, quindi, i dettagli su caratteristiche, motore e prezzo della Nuova Fiat 600 Hybrid.

CARATTERISTICHE DELLA NUOVA FIAT 600 HYBRID 2024

La Nuova Fiat 600 Hybrid 2024 non è altro che la versione ibrida della 600e, già presentata lo scorso luglio. Il modello riprende lo stesso design, con alcune piccole differenze, soprattutto nella parte frontale. Non cambiano le dimensioni, con una lunghezza di 4,17 metri e la possibilità di ospitare senza problemi 5 persone. La capacità del bagagliaio è di 385 litri. Tra le caratteristiche della Fiat 600 Hybrid troviamo una motorizzazione benzina con sistema mild hybrid oltre a varie funzionalità aggiuntive, come la Guida Autonoma di Livello 2.

IL MOTORE DELLA FIAT 600 HYBRID 2024

La nuova versione ibrida del crossover di Fiat arriverà sul mercato in un’unica variante. Il motore della Fiat 600 Hybrid è un propulsore turbo benzina abbinato a un sistema mild hybrid da 48 Volt. Tra le caratteristiche del motore troviamo:

3 cilindri da 1.2 litri

da potenza massima di 100 CV

batteria agli ioni di litio da 48 Volt

cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti che include il motore elettrico a 21 kW, un inverter e un’unità centrale di trasmissione.

Secondo i dati forniti da Fiat, il nuovo crossover avrà consumi ridotti oltre che emissioni inferiori del 15% rispetto a un motore termico analogo con cambio automatico. La nuova Fiat 600 Hybrid si posizionerà ai vertici della categoria per quanto riguarda le emissioni di CO2 con un valore compreso tra 110 e 114 grammi al chilometro. I dati ufficiali su consumi ed emissioni arriveranno solo dopo l’omologazione. La versione ibrida della Fiat 600 è accreditata di uno 0-100 km/h completato in 11 secondi. Si tratta di soli 2 secondi in più rispetto a quanto è in grado di fare la 600e.

GLI ALLESTIMENTI DELLA FIAT 600 HYBRID 2024

La Nuova Fiat 600 Hybrid arriverà sul mercato con due diversi allestimenti:

600 Hybrid

600 Hybrid La Prima

Per il momento, non ci sono ancora informazioni dettagliate in merito alla dotazione di serie della Nuova Fiat 600 Hybrid. Dettagli ulteriori saranno rilasciati in fase di lancio. Il crossover dovrebbe riprendere la stessa dotazione della versione elettrica, in particolare per quanto riguarda l’abitacolo interno e i sensori di sicurezza e assistenza alla guida.

PREZZO E DISPONIBILITA’ DELLA FIAT 600 HYBRID 2024

La nuova versione ibrida del crossover di Fiat arriverà sul mercato nel corso della prima metà del 2024, come anticipato in via ufficiale dal brand. Il prezzo della Nuova Fiat 600 Hybrid è già noto: la gamma partirà da 24.950 euro ma, grazie all’offerta lancio disponibile con finanziamento e rottamazione, sarà possibile completare l’acquisto con un prezzo di partenza di 19.950 euro per la versione base del crossover.

La Fiat 600 Hybrid sarà commercializzata nel 2024, quindi bisogna attendere ancora un po’ per scoprire ulteriori dettagli sugli interni che vi daremo appena saranno disponibili