Fiat 500: quanto costa con l’offerta di Novembre 2026?

Auto simbolo dell’Italia senza se e senza ma, dopo il ritorno nel 2007 in una versione rinnovata ha riguadagnato posizioni nelle preferenze degli italiani, e non solo, tornando ai primi posti nella classifica delle auto più vendute. Merito anche del prezzo, che la colloca in una fascia di mercato abbastanza accessibile. Ma qual è la Fiat 500 più economica e, soprattutto, quanto costa con l’offerta di questo mese? Scopriamo dal listino ufficiale.

QUANTO COSTA LA 500 PIÙ ECONOMICA?

In base ai listini ufficiali in questo momento sono in vendita ben 18 allestimenti di Fiat 500, con motore mild-hybrid benzina oppure elettrico. A questi vanno aggiunti altri 9 allestimenti della versione cabrio. La 500 più economica è la versione 2025 del modello Berlina Hybrid Pop, in vendita a 19.900 euro (o 16.500 con l’attuale offerta). I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione. Ecco tutti i prezzi della 500, dalla più economica alla più cara:

500 Berlina Hybrid Pop: 19.900 €

500 3+1 Hybrid Pop: 21.400 €

500 Berlina Hybrid Icon: 21.650 €

500 3+1 Hybrid Icon: 23.150 €

500e Berlina 23,8 kWh Pop: 23.900 €

500 Berlina Hybrid La Prima: 24.650 €

500e 3+1 23,8 kWh Pop: 25.400 €

500e Berlina 23,8 kWh Icon: 25.650 €

500 3+1 Hybrid La Prima: 26.150 €

500e Berlina 42 kWh Pop: 26.900 €

500e 3+1 23,8 kWh Icon: 27.150 €

500e 3+1 42 kWh Pop: 28.400 €

500e Berlina 42 kWh Icon: 28.650 €

500e Berlina 23,8 kWh La Prima: 28.650 €

500e 3+1 23,8 kWh La Prima: 30.150 €

500e 3+1 42 kWh Icon: 30.150 €

500e Berlina 42 kWh La Prima: 31.650 €

500e 3+1 42 kWh La Prima: 33.150 €.

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500 Cabrio Hybrid Pop: 22.900 €

500 Cabrio Hybrid Icon: 24.650 €

500e Cabrio 23,8 kWh Pop: 26.900 €

500 Cabrio Hybrid La Prima: 27.650 €

500e Cabrio 23,8 kWh Icon: 28.650 €

500e Cabrio 42 kWh Pop: 29.900 €

500e Cabrio 42 kWh Icon: 31.650 €

500e Cabrio 23,8 kWh La Prima: 31.650 €

500e Cabrio 42 kWh La Prima: 34.650 €.

I prezzi sono aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo. Fate attenzione perché Fiat riduce periodicamente le dotazioni dei modelli in listino, eliminando i componenti non obbligatori per abbassare ulteriormente i prezzi.

Per la cronaca, la Fiat 500 elettrica più economica costa 23.900 euro.

FIAT 500 ECONOMICA A 16.500 EURO CON L’OFFERTA DI NOVEMBRE 2026

Questo mese c’è la possibilità di pagare la Fiat 500 assai meno del solito approfittando dell’offerta di ottobre. La promozione consente infatti di acquistare la 500 Berlina Hybrid Pop, in listino a 19.900 euro, a 16.500 euro col finanziamento agevolato che prevede anticipo zero, tasso zero e la rottamazione di una vettura fino a Euro 4.

Dettagli della promozione

Prezzo di listino: 19.900 euro

Sconto Fiat con finanziamento: -3.400 euro

Prezzo in promozione: 16.500 euro.

L’opzione del finanziamento prevede anticipo zero, 35 rate da 149 euro ciascuna con Tan fisso 0% e TAEG 2,07% e rata finale da 12.121 euro. In alternativa il veicolo si può restituire o sostituire. Maggiori dettagli qui.

Offerta valida solo per clientela privata e su contratti stipulati fino al 26 novembre 2026, non cumulabile con altre iniziative in corso. Un’offerta analoga è disponibile pure per la 500 Cabrio Hybrid Dolcevita.

OFFERTA SULLA FIAT 500 ELETTRICA

Prima abbiamo citato brevemente la Fiat 500 elettrica: di certo non è la 500 più economica sul mercato e non può neppure contare sugli sconti dell’Ecobonus statale, visto che la misura non è stata rinnovata. A novembre 2026 Fiat propone comunque un’interessante soluzione con finanziamento che permette di pagare la 500e 19.750 euro al posto del prezzo di listino di 23.900 euro. La soluzione prevede un anticipo di 7.447 euro, 35 rate da 199 euro e una maxi rata finale da 8.076 euro, altrimenti si può scegliere se restituire o sostituire la vettura. L’opzione è valida fino al 30 novembre 2026 ed è praticabile solo in caso di rottamazione.