Nuova Fiat 500 ibrida, inizia la produzione: prezzo e caratteristiche

Dopo qualche anno di inspiegabile stop riparte la produzione della nuova Fiat 500 ibrida, con l’obiettivo di vederla nelle concessionarie già a dicembre 2025, a un prezzo molto interessante. L’auto sarà realizzata nello stabilimento torinese di Mirafiori dove sono già in corso le attività di assemblaggio delle vetture preserie, che segnano una tappa fondamentale nel processo di industrializzazione del modello prima dell’avvio vero e proprio della produzione che avverrà a novembre. L’obiettivo è produrre 5.000 esemplari entro la fine dell’anno, per poi salire a pieno regime a una capacità annua di circa 100.000 unità, con un impatto (si spera) determinante sul rilancio dello storico impianto di Torino, oggi ridotto ai minimi termini per volumi produttivi.

FIAT 500 IBRIDA 2025: DIMENSIONI, INTERNI, ADAS

La nuova Fiat 500 ibrida deriva esteticamente dall’ultima versione elettrica, dalla quale si differenzia per pochi dettagli come il paraurti anteriore modificato con delle prese d’aria aggiuntive o l’aggiornamento degli interni per accogliere la leva del cambio manuale. Anche le dimensioni sono le stesse del modello a batteria. 363 cm in lunghezza, 168 in larghezza e 153 in altezza. All’interno la vettura sarà equipaggiata con il sistema Uconnect 5 che prevede schermo touch in alta risoluzione da 10,25”, completamente personalizzabile, affiancato da un display digitale da 7”. Grazie alla piena compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, le funzionalità dello smartphone saranno accessibili in modo intuitivo e sicuro, senza distrazioni alla guida.

E a proposito di sicurezza, la nuova 500 disporrà di una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida (Adas): tra gli altri la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza al mantenimento di corsia e il riconoscimento dei segnali stradali.

MOTORE E ALLESTIMENTI DELLA NUOVA FIAT 500 IBRIDA

Il motore della Fiat 500 ibrida 2025 sarà il FireFly 1.0 L a 3 cilindri mild-hybrid, accoppiato a un cambio manuale a 6 marce. Grazie al sistema elettrico a 12V, promette maggiore efficienza nei consumi e un’esperienza di guida fluida e accessibile. Nello specifico, l’elettrificazione avviene tramite un belt starter generator (Bsg) che supporta il funzionamento dell’unità a ciclo otto durante alcune situazioni di guida con i suoi 5 CV di potenza e ricarica la batteria da 11 Ah nelle fasi di rilascio. Ciò consente di ridurre emissioni e consumi del tre cilindri d’alluminio, che pesa solo 77 kg e riesce a erogare 70 cavalli a 6.000 giri/minuto e 92 Nm di coppia massima a 3.500 giri/minuto.

L’auto sarà disponibile in tre diverse configurazioni:

berlina , compatta e ideale per la città;

, compatta e ideale per la città; 3+1 , con terza porta lato passeggero che si apre controvento per semplificare l’accessibilità alla seconda fila;

, con terza porta lato passeggero che si apre controvento per semplificare l’accessibilità alla seconda fila; cabrio, unica nel suo segmento, per godere del piacere della guida all’aria aperta.

Le prime vetture preserie della nuova Fiat 500 ibrida sono già uscite dalla linea produttiva e presentate alla stampa in un evento dedicato proprio nello stabilimento di Mirafiori. Tutte le foto pubblicate in questa pagina si riferiscono proprio al nuovo modello che arriverà a fine anno.

QUANTO COSTA LA NUOVA 500 IBRIDA?

Ecco infine la risposta che tutti si aspettano: quanto costa la nuova 500 ibrida? Il prezzo di partenza sarà di 17.000 euro, addirittura meno delle versioni più accessoriate della Panda. La prima versione si chiamerà Torino e sarà gialla e blu, come i colori della città e delle 145 aziende fornitrici per la sua produzione, 70 delle quali sono piemontesi.

La Fiat 500 ibrida rimarrà in produzione fino al 2027, poi in base ai piani di Stellantis dovrebbe lasciare nuovamente spazio al modello full electric.