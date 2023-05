Ferrari guadagna 92 mila € su ogni auto: la classifica Jato 2023

Non sempre si sa quanto guadagnano le Case auto dalla vendita dei veicoli, a meno di andare a spulciare tra i bilanci. L’indagine di Jato Dynamics rivela che Ferrari resta il Costruttore che guadagna di più da ogni supercar, ma anche eclatanti scoperte sui profitti dei Costruttori auto dalla vendita. Ecco la classifica 2023.

L’INDAGINE JATO SUI PROFITTI DELLE CASE AUTO 2022

L’indagine condotta da Jato Dynamics dimostra che c’è un abisso tra volumi e profitti, non a caso i gruppi che da sempre si contendono il primato mondiale sono alle spalle della Top 5. Del resto è arcinoto che i Costruttori non ottengono i migliori profitti dalle auto che si vendono in volumi maggiori e questo principio l’ha abbracciato anche Tesla con la continua riduzione dei prezzi, sacrificando i profitti per spingere le vendite. Una strategia di cui si vedranno gli effetti il prossimo anno. Mentre secondo i risultati finanziari dei principali Gruppi Auto nel 2022, Tesla non è affatto messa male, anzi, segue Ferrari per profitti su singola auto venduta. “Ferrari è ancora il re assoluto dei profitti, guadagnando più di 92.000 euro per ogni auto consegnata”, scrive Felipe Munoz, Global Analyst di Jato. “E’ quasi 10 volte più dei profitti realizzati da Tesla, il secondo Costruttore più redditizio”.

PROFITTI COSTRUTTORI: QUANTO GUADAGNANO DALLA VENDITA DI OGNI AUTO

L’analisi Jato dei risultati per l’anno fiscale tra gennaio e dicembre 2022 ha spulciato i bilanci di 25 diverse società nel mondo la cui attività prevalente è produrre e vendere autovetture:

8 dal Giappone (Isuzu, Subaru, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan e Suzuki);

(Isuzu, Subaru, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan e Suzuki); 7 dall’ Europa (Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, Volkswagen, Renault e Aston Martin);

(Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, Volkswagen, Renault e Aston Martin); 5 dalla Cina (BYD, Great Wall, Geely, Xpeng e NIO);

(BYD, Great Wall, Geely, Xpeng e NIO); 3 dagli USA (Tesla, General Motors, Ford);

(Tesla, General Motors, Ford); 1 dalla Corea del Sud (Hyundai-Kia);

(Hyundai-Kia); 1 dall’India (Tata, che ingloba anche Jaguar Land Rover).

Nella Top 5 delle Case auto dell’indagine che hanno un profitto maggiore per ogni auto venduta, Ferrari è come detto in testa e ottiene un utile operativo circa 1000 volte più alto di Tata. Ecco la classifica delle prime 5:

Ferrari: 92.369 €; Tesla: 9.684 €; Mercedes-Benz: 7.135 €; BMW: 5.834 €; Stellantis: 3.610 €.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PROFITTI CASE AUTO CINESI: DATI TOP SECRET O QUASI

Tra i Costruttori auto provenienti dalla Cina, si è già manifestata una spietata guerra dei prezzi sulle batterie al litio per controllare il mercato della auto elettriche. Tuttavia dall’analisi di Jato sono poche le aziende che pubblicano i risultati finanziari. Inoltre per alcune di esse le attività avvengono in joint venture con Case automobilistiche più note. Ecco perché nella classifica qui sopra sono riportati solo Great Wall, che ha registrato la redditività più alta con il +6,8%, seguita da BYD (+5,1%) e Geely (+2,5%). Al contrario di Xpeng (-32,4%) e NIO (-31,7%), che hanno subito perdite nel 2022.