DR taglia il listino prezzi: fino a 3.000 € di sconto

La casa automobilistica molisana DR Automobiles ha deciso di lanciare un’interessante promozione definita ‘anticrisi’ tagliando il prezzo di listino alla maggior parte dei modelli in vendita (esclusi i soli pick-up), con sconti da 2.000 a poco più di 3.000 euro. Sono interessati dalla sforbiciata tutti i brand del gruppo: EVO, DR, Sportequipe e ICH-X. Il taglio, si legge in una nota dell’azienda, si è reso possibile perché il marchio ha saputo ottimizzare in maniera consistente i costi dell’intero processo produttivo e distributivo, ottenendo quindi un vantaggio competitivo che i vertici hanno voluto trasformare in una grande opportunità per i consumatori.

AUTO DR: LISTINO PREZZI CON GLI IMPORTI SCONTATI

In concreto gli interventi più consistenti sul listino prezzi riguardano la DR 5.0, da sempre bestseller del gruppo molisano, passata da 21.900 a 19.900 euro; DR 6.0, ammiraglia del brand DR, passata da 27.900 a 25.900 euro; EVO 5, uno dei modelli di punta della gamma economica EVO, passata da 19.900 a 17.300 euro con una riduzione di ben 2.600 euro; Sportequipe 6, passata da 38.000 a 34.900 euro; Sportequipe 7, il cui prezzo è sceso da 40.000 a 36.900 euro. In entrambi i casi, per i due modelli centrali del marchio Sportequipe, quello di fascia più elevata, la diminuzione di prezzo è di ben 3.100. Infine il prezzo del fuoristrada ICH-X K2 è diminuito da 54.500 a 51.500 euro, facendo risparmiare 3.000 euro.

PERCHÉ DR HA ABBASSATO IL LISTINO PREZZI?

Occorre dire che con il taglio del listino prezzi DR ha giocato d’anticipo in vista del lancio dei nuovi incentivi auto 2024, attesi ad aprile, che permetteranno di avere forti sconti su molti modelli ma NON su quelli DR (e dei marchi collegati) per un problema di emissioni di CO2. Infatti praticamente tutte le vetture DR, EVO, Sportequipe e ICH-X, con esclusione ovviamente dei modelli elettrici, superano la soglia limite di 135 g/km di CO2 che consente di beneficiare degli incentivi. Temendo quindi di perdere quote di mercato a vantaggio delle auto incentivabili, DR ha pensato bene di abbassare i prezzi della sua gamma per mantenere la competitività.

COME STANNO ANDANDO LE VENDITE DI DR NEL 2024?

Il taglio dei listini è anche conseguente alla necessità di contenere la concorrenza di altri marchi dal rapporto qualità-prezzo forse migliore, come la cinese MG, che possono mettere a rischio il primato di DR nella fascia delle low-cost. A febbraio 2024 per esempio (dati Unrae), l’intero gruppo DR ha registrato un pesante -33,30% di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2023, nonostante la buona performance di EVO con +45,24%, mentre MG ha visto aumentare le sue vendite del +202,92%. Complessivamente le immatricolazioni MG a febbraio sono state 3.117 e quelle di DR + EVO + Sportequipe solo 2.051. Considerando il dato annuale, quindi gennaio + febbraio 2024, MG è a +146,01% e il gruppo DR a +6,40%, grazie principalmente a EVO e all’interessante picco di 342 modelli Sportequipe immatricolati a febbraio. Le immatricolazioni di auto marchiate DR sono invece crollate del -59,01% a febbraio e del -12,07% da inizio anno. Colpa, probabilmente, anche delle notizie non troppo confortanti che riguardano la disponibilità dei ricambi.