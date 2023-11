Ricambi auto DR introvabili: auto ferme in officina oltre 1 anno

Nel gruppo Facebook “Carrozzieri Verniciatori d’Italia,” gli autoriparatori hanno condiviso una preoccupante tendenza che sta colpendo il settore dell’autoriparazione. La lunga attesa per i ricambi auto DR ed EVO sta diventando una sfida crescente, con impatti significativi sulla capacità delle officine di riparare i veicoli in modo tempestivo. La situazione sembra essere amplificata dalla crescita delle vendite DR nel settore dell’autonoleggio negli ultimi due anni. Con un numero crescente di auto DR in circolazione, la richiesta di ricambi è notevolmente aumentata, mettendo a dura prova la catena di approvvigionamento di ricambi auto. I tempi dichiarati dagli autoriparatori possono durare anche quasi 2 anni, con auto ferme in attesa della riparazione o consegnate con lavori eseguiti a metà.

RICAMBI AUTO: SCARSA DISPONIBILITÀ E LUNGHI TEMPI DI CONSEGNA

Uno dei problemi principali affrontati dagli autoriparatori è la difficile reperibilità e i lunghi tempi di consegna dei ricambi auto DR ed EVO. È quanto apprendiamo da uno dei maggiori gruppi Facebook dei carrozzieri italiani. Molti autoriparatori si sono trovati costretti ad affrontare situazioni in cui i ricambi richiesti non erano disponibili o vengono consegnati molti mesi dopo l’ordine, con l’auto ferma in attesa della riparazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di auto intestate a società di noleggio, per le quali il fermo auto può avere un impatto sulla redditività. Ma in altri casi secondo quanto dichiarato dai carrozzieri, per consegnare l’auto funzionante ai clienti privati, hanno fatto affidamento a creatività e ingegno.

ATTESA RICAMBI AUTO DR ED EVO: FINO A 19 MESI

L’apripista degli autoriparatori ha postato la foto di una DR 4 (copertina) con danneggiamento della parte anteriore che coinvolge il paraurti e il parafango anteriore lato guida. Alessandro I. scrive: “Arrivata qui un anno esatto fa, ora l’abbiamo messa dentro per incominciarla a causa della mancata disponibilità dei ricambi. Qualcun altro ha avuto lo stesso problema?”. Le risposte dei colleghi nella stessa situazione, o anche peggio, non sono mancate:

Matteo C. : “Ho la stessa macchina in officina da più di un anno , ho aspettato i ricambi fino alla settimana scorsa. Il cliente è in causa con la Dr. Non sono arrivati tutti i ricambi, sto ancora aspettando le griglie del paraurti anteriore. Per ora ho assemblato il paraurti come ho potuto per consegnare la macchina al cliente, quando arriveranno gli altri ricambi la finirò del tutto (..) avevo anche tutto l’interno da fare, cambiato cruscotto, airbag e tutte le cinture”.

: “Ho la stessa macchina , ho aspettato i ricambi fino alla settimana scorsa. Il cliente è in causa con la Dr. Non sono arrivati tutti i ricambi, sto ancora aspettando le griglie del paraurti anteriore. Per ora il paraurti al cliente, del tutto (..) avevo anche tutto l’interno da fare, cambiato cruscotto, airbag e tutte le cinture”. Lorenzo P. : “Io mi sono vergognato a fare un preventivo ”.

: “Io ”. Elena P. : “A noi capita la stessa cosa…. Una vergogna i prezzi dei ricambi, a volte non si ha il coraggio di presentare il preventivo al cliente”.

: “A noi capita la stessa cosa…. Una vergogna i prezzi dei ricambi, a volte non si ha il coraggio di presentare il preventivo al cliente”. Andrea P. : “Una porta arrivata dopo tre mesi e messa peggio di quella del cliente, a quel punto l’abbiamo mandata indietro e riparato la sua perché non c’erano previsioni di arrivo. Lo specchio (retrovisore, ndr) della stessa auto arrivato dopo 1 anno e mezzo di concorrenza”.

: “Una porta arrivata dopo tre mesi e messa peggio di quella del cliente, a quel punto l’abbiamo mandata indietro e riparato la sua perché non c’erano previsioni di arrivo. Lo (retrovisore, ndr) della stessa auto di concorrenza”. Alessandro P. : “Per un semiasse 7 mesi ”.

: “Per un ”. Federico P. : “Per riparare una DR (paraurti anteriore, parafango anteriore e un fusello) … 5 mesi ferma per aspettare i ricambi ”.

: “Per riparare una DR (paraurti anteriore, parafango anteriore e un fusello) … ”. Giuseppe S. : “ Specchietto e parafango , un anno e sette mesi , arrivati la settimana scorsa”.

: “ , , arrivati la settimana scorsa”. Luca M. : “ Dopo otto mesi mi è arrivata la parte posteriore di carrozzeria , la marmitta completa è arrivata adesso il sinistro era di luglio 2022 ”.

: “ mi è arrivata , la marmitta completa è arrivata adesso il ”. Yousef H. : “L’abbiamo tenuta per un anno e mezzo aspettando la porta posteriore sinistra”.

: “L’abbiamo tenuta per sinistra”. Danilo O. : “Avuta per 6 mesi in officina , non si trovava la frizione . Mi sono sbattuto e alla fine ho visto che una Kia 1.6 aveva la frizione compatibile”.

: “Avuta per , . Mi sono sbattuto e alla fine ho visto che una Kia 1.6 aveva la frizione compatibile”. Andrea M.: “Per un fanale retromarcia di una EVO, ho aspettato 5 mesi (…) Diciamo che il problema ricambi iniziano ad avercelo un po’ tutte (le Case auto, ndr), ma DR è troppo”.

NUOVO MAGAZZINO RICAMBI IN ITALIA MA PIÙ MODELLI DAL 2023

Per far fronte a questa sfida, molti autoriparatori si sono trovati a dover adattare ricambi meccanici di altri modelli, cercando di trovare soluzioni compatibili anche tra i modelli cinesi da cui derivano le auto DR ed EVO (nello specifico Chery e JAC tramite e-commerce cinesi, come consiglia Fabio C. sul gruppo Facebook dei Carrozzieri). La provenienza della componentistica è anche il motivo per cui l’Antitrust ha aperto un’indagine su DR per il claim “made in Italy”.

Tornando all’argomento ricambi, nel 2023 la società molisana ha rafforzato la sua organizzazione con l’apertura di un magazzino ricambi DR Automobiles in Italia, che però dovrà fornire ricambi anche per i nuovi Brand ICKX e Sportequipe, costruiti su base BAIC e importati in esclusiva in Europa.