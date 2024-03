Il Gruppo Volkswagen è il primo Costruttore per vendite in Europa, ma ha stabilito la sua presenza su scala globale con una rete di siti produttivi strategici. Con sede a Wolfsburg, in Germania, il Gruppo Volkswagen gestisce 114 stabilimenti di produzione in tutto il mondo, distribuiti in 19 Paesi europei e 10 Paesi in Nord e Sud America, Asia e Africa. Un’espansione che oggi non rende così scontato attribuire l’etichetta “made in Germany” a un modello progettato e sviluppato in Germania. Ecco perché abbiamo pensato di rispondere a una domanda semplice: dove vengono prodotte le Volkswagen? Ecco la risposta per tutti i Brand del gruppo alla data di pubblicazione dell’articolo.

LA MAPPA GLOBALE DEI SITI VOLKSWAGEN DOVE VENGONO PRODOTTE LE AUTO

L’Europa rimane il fulcro delle attività di ricerca, sviluppo e produzione del Gruppo Volkswagen. Qui, l’azienda gestisce numerosi centri di innovazione e impianti di produzione, che giocano un ruolo fondamentale nella creazione di nuove tecnologie e veicoli che vengono poi distribuiti e prodotti in nel mondo.

La Cina rappresenta un mercato cruciale per Volkswagen Group China, non solo in termini di vendite, ma anche come centro di innovazione nel campo dell’elettromobilità e della guida automatizzata. La Volkswagen China Technology Company (VCTC), con sede a Hefei, è il più grande centro di approvvigionamento e sviluppo del gruppo al di fuori della Germania. La produzione di auto in Cina avviene in 33 stabilimenti attraverso 3 joint-venture: SAIC – Volkswagen, FAW – Volkswagen e JAC – Volkswagen.

Il Gruppo Volkswagen ha avviato un programma di crescita mirato per il Nord America, con investimenti significativi nella produzione di celle PowerCo. A St. Thomas, in Ontario, è collocata la prima fabbrica di celle per batterie al litio, mentre a Chattanooga, nel Tennessee, avviene l’assemblaggio dei modelli Volkswagen ID.4, Atlas e Atlas Cross Sport.

DOVE VENGONO PRODOTTE LE VOLKSWAGEN IN EUROPA

In Europa il gruppo Volkswagen gestisce gli stabilimenti di produzione di circa 10 Brand dislocati in più Paesi. Le sinergie oggi sono fondamentali per ogni Gruppo Automobilistico e impongono un’organizzazione basata su vari fattori, come mercato di destinazione, produzione componenti e affinità tra modelli. I principali siti di assemblaggio veicoli del Gruppo Volkswagen in Europa si possono raggruppare in base alla tipologia, così:

Car Passengers Audi (Ingolstadt, Germania; Martorell, Spagna) Volkswagen (Wolfsburg, Osnabrück, Germania; Pamplona, ​​Spagna; Bratislava, Slovacchia), SKODA (Mladá Boleslav, Repubblica Ceca; Bratislava, Slovacchia), SEAT e CUPRA (Martorell, Barcellona e El Prat de Llobregat; ​​Spagna; Kvasiny, Repubblica Ceca);

(Ingolstadt, Germania; Martorell, Spagna) (Wolfsburg, Osnabrück, Germania; Pamplona, ​​Spagna; Bratislava, Slovacchia), (Mladá Boleslav, Repubblica Ceca; Bratislava, Slovacchia), (Martorell, Barcellona e El Prat de Llobregat; ​​Spagna; Kvasiny, Repubblica Ceca); Volkswagen Commercial Vehicles Volkswagen (Hannover, Germania);

(Hannover, Germania); Sport e Luxurycon Porsche (Stoccarda-Zuffenhausen e Osnabrück, Germania; Bratislava, Slovacchia), Lamborghini (Sant’Agata Bolognese, Italia), Bentley (Crewe, Regno Unito);

Al prossimo paragrafo invece vediamo dove vengono prodotte le Volkswagen in Europa.

I MODELLI DI AUTO DEL GRUPPO VOLKSWAGEN PRODOTTE IN EUROPA

L’impianto di Wolfsburg sarà convertito entro il 2030 in uno stabilimento multipiattaforma con le piattaforme MQB (motore a combustione interna), MEB (elettrico) e SSP (guida autonoma).

A Wolfsburg (Germania), sono prodotte le Volkswagen Golf, Golf Variant, Touran, Tiguan e Seat Tarraco e dall’autunno 2023 Volkswagen ID.3 e Nuova Tiguan;

Lo stabilimento nel quartiere Stöcken di Hannover è la sede centrale del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali. Qui si sviluppano le attività del Gruppo per tutto ciò che riguarda i Multi Purpose Vehicle.

Ad Hannover (Germania), sono prodotte le Volkswagen T6,Buzz e il pick-up Amarok;

La fabbrica Volkswagen a Osnabrück è uno dei primi insediamenti produttivi del costruttore tedesco, la cui costruzione risale al 1874.

A Osnabrück (Germania) sono prodotte le Volkswagen T-Roc, T-Roc Cabriolet, Arteon Shooting Brake, Porsche Cayman e Porsche Boxster;

Presso gli stabilimenti Volkswagen di Zwickau ed Emden è centralizzata la produzione di diversi modelli elettrici del gruppo.

A Zwickau (Germania) sono prodotte le Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron e Sportback e-tron , e Seat Cupra Born ;

(Germania) , ; A Emden (Germania) sono prodotte le Volkswagen 4 e la ID.7;

Oltre a produrre auto, lo stabilimento di Mladá Boleslav è l’unico impianto di produzione europeo di sistemi di batterie MEB al di fuori della Germania. I pacchi batterie sono destinati alle piattaforme MEB dei Brand ŠKODA, Volkswagen, Audi e SEAT.

A Mladá Boleslav (Repubblica Ceca), sono prodotte le Skoda Fabia, Kamiq, Scala, Octavia, Octavia iV, Karoq, ENYAQ iV ed ENYAQ Coupé iV;

Nel corso degli anni, l’impianto spagnolo di Martorell (Barcellona) ha visto nascere tutti i modelli del Marchio e dal 2011 anche Audi.

A Barcellona, ​​El Prat de Llobregat e Martorell (Spagna) sono prodotte l’Audi A1 Sportback, che condivide la piattaforma MQB A0 con le Seat Ibiza e Arona, e la Seat Leon;

Gli stabilimenti Volkswagen Navarra, a Pamplona assemblano i modelli Volkswagen di segmento B.

A Pamplona (Spagna) sono prodotte le Volkswagen Polo, T-Cross e Taigo;

Lo stabilimento di Bratislava in Slovacchia è l’unico stabilimento VW che produce veicoli di quattro marchi diversi.

A Bratislava (Slovacchia) sono prodotte le Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen Passat e Škoda Superb e Karoq;

Dopo il trasferimento della produzione della Skoda Superb a Bratislava, l’impianto di Kvasiny è stato profondamente modernizzato per ospitare le linee di assemblaggio dei moderni SUV del gruppo.