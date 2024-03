Nuova Dacia Duster 2024: via agli ordini, i prezzi di tutte le versioni

Daica ha annunciato l’apertura degli ordini per la Nuova Dacia Duster 2024. La terza generazione del SUV che, da tempo, rappresenta un punto di riferimento per la gamma Dacia e, più in generale, per il mercato delle quattro ruote italiano, soprattutto per quanto riguarda il segmento delle vetture “rialzate”. La nuova generazione è stata svelata lo scorso mese di novembre ed è ora pronta al debutto commerciale. Il SUV di Dacia è ordinabile da oggi in tutte le concessionarie italiane del brand. Vediamo i dettagli completi.

DACIA DUSTER 2024: DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Prima di entrare nei dettagli relativi a motori, allestimenti e prezzi della Dacia Duster 2024 andiamo a riepilogare alcune caratteristiche del SUV. Il nuovo modello poggia sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault e, rispetto alla generazione precedente, propone un look rinnovato con un frontale ispirato alla Nuova Dacia Sandero. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, la Dacia Duster 2024 presenta queste misure:

lunghezza d i 4,343 metri

altezza di 1,656 metri

passo di 2,657 metri

capacità bagagliaio di 472 litri

All’interno dell’abitacolo c’è il sistema di sistema di infotainment con display da 10,1 pollici, con Android Auto e Apple Car Play, oltre alla strumentazione digitale con display da 7 pollici (non disponibile per l’allestimento base).

DACIA DUSTER 2024: MOTORI E ALLESTIMENTI

La gamma della Nuova Dacia Duster 2024 si articola in quattro motorizzazioni con possibilità di scegliere tra benzina/GPL, benzina con sistema mild hybrid oppure Full Hybrid. I motori disponibili sono:

ECO-G 100 con motore 1.0 turbo benzina/GPL da 101 CV ;

con motore da ; Tce 130 con un 1.2 turbo benzina tre cilindri da 130 CV con sistema mild hybrid da 48 V

con un tre cilindri da con sistema Tce 130 4×4 con un 1.2 turbo benzina tre cilindri da 130 CV con sistema mild hybrid da 48 V e trazione integrale

con un tre cilindri da con sistema e HYBRID 140 con motore 1.6 quattro cilindri e sistema Full Hybrid con due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh; la potenza complessiva è di 140 CV

A disposizione degli utenti interessati all’acquisto ci sono quattro diversi allestimenti per la Dacia Duster 2024:

Essential (solo con ECO-G 100)

(solo con ECO-G 100) Expression

Journey (non disponibile con Tce 130 4×4)

(non disponibile con Tce 130 4×4) Extreme

Il SUV è disponibile in 7 colorazioni per quanto riguarda la carrozzeria: Bianco Ghiaccio (di serie), Lichen Kaki, Sandstone, Grigio Scisto, Terracotta, Nero Nacré e Verde Oxide (tinte a richiesta).

I PREZZI DELLA DACIA DUSTER 2024

Passiamo ora all’analisi del listino prezzi della Nuova Dacia Duster 2024. Per chi sceglie la motorizzazione bifuel benzina/GPL ECO-G 100 è possibile puntare su:

Essential: 19.700 euro

Expression: 21.400 euro

Journey: 22.900 euro

Extreme: 22.900 euro

Per la versione Tce 130, invece, i prezzi sono:

Expression: 22.900 euro

Journey: 24.400 euro

Extreme: 24.400 euro

La versione Tce 130 4×4 (la trazione integrale comporta un costo extra di 2.500 euro) è disponibile in due versioni:

Expression: 25.400 euro

Extreme: 26.900 euro

La nuova versione HYBRID 140 della Dacia Duster è disponibile in tre varianti:

Expression: 26.400 euro

Journey: 27.900 euro

Extreme: 27.900 euro

Tutte le versioni sono già ordinabili nelle concessionarie Dacia con consegne previste a partire dal prossimo giugno 2024.

OFFERTA LANCIO DELLA NUOVA DACIA DUSTER 2024

I clienti interessati all’acquisto della Nuova Dacia Duster 2024 hanno la possibilità di accedere a una serie di offerte lancio con finanziamento. Per la versione Essential con motore ECO-G 100 è possibile sfruttare le seguenti condizioni:

anticipo di 4.040 euro

di 36 rate da 179 euro

da Rata Finale di 14.338 euro con possibilità di restituzione del veicolo

L’importo dovuto, in caso di riscatto, è di 20.778,24 euro con TAN 6,99% (tasso fisso), TAEG 8,45%. I dettagli qui riportati sono solo un esempio dell’offerta commerciale definita da Dacia per la sua nuova Duster. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Dacia oppure recarsi di persona presso una delle concessionarie del brand.