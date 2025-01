Citroen e-C3: come funziona l’offerta senza rate per due anni

Fresca di partecipazione alla finale del premio “Car of the Year 2025”, vinto dalla Renault 5, la Citroen e-C3 ha ben figurato ottenendo una terza posizione nel lotto delle sette che hanno ambito a mettere le mani sul “trofeo” più importante dell’automotive europea. Per chi ancora non lo sapesse, la nuova generazione della piccola del “Double Chevron” ha cambiato pelle rispetto al passato, indossando un abito più da crossover urbano, che da semplice utilitaria. Apprezzatissima in Italia, la Citroen C3 è stata lo scorso anno l’auto a benzina più venduta alle nostre latitudini, ma la nuova versione riuscirà a ripetere la striscia di successi della progenitrice? Per decollare nelle vendite, la versione e-C3 a trazione elettrica, è oggetto di una promozione valida fino al 31 gennaio.

CITROEN E-C3: CARATTERISTICHE

La nuova Citroen e-C3 sfoggia una linea squadrata con un baricentro più alto, come il cofano. Questo design trasmette una sensazione di solidità e abbraccia più la sfera dei crossover compatti che quella delle utilitarie. A livello di dettagli, le luci composte da due segmenti orizzontali e da uno verticale, unite da una fascia nera che integra il logo della casa, si ripetono sia all’anteriore che al posteriore.

Facendo un balzo all’interno, scopriamo un abitacolo luminoso e rifinito con razionalità e semplicità: la plancia è disposta su due piani, con lo schermo centrale di 10” accessibile in modo facile. Nell’allestimento base, chiamato “You”, al posto del display c’è un supporto per lo smartphone da collegare via Bluetooth. Infine, il cruscotto digitale non è molto ricco di informazioni, mentre il volante ellittico è di dimensioni contenute.

Le dimensioni:

lunghezza : 4,01 metri;

: 4,01 metri; larghezza 1,75 metri;

altezza 1,57 metri;

passo 2,54 metri;

2,54 metri; bagagliaio: 310 litri.

CITROEN E-C3: I MOTORI

La nuova Citroen e-C3 adotta un propulsore elettrico da 83 kW (113 CV) che alimenta le sole ruote davanti. Nuova anche la chimica delle batterie, LFP, per la prima volta utilizzate dal Gruppo Stellantis, con una capacità netta di 44 kWh e un’autonomia dichiarata di circa 320 km con una singola ricarica. A livello di numeri l’accelerazione da 0-100 km/h viene coperta in circa 11 secondi, mentre la velocità massima è di 135 km/h, come altre citycar.

Altro aspetto importante è quello della ricarica: collegandosi a una colonnina fast o HPC, la e-C3 sfrutta fino a 100 kW in corrente continua caricandosi in 26 minuti dal 20 all’80%. Differente il discorso in corrente alternata, sia da una wallbox domestica (7,4 kW) sia da una colonnina a 11 kW. Nel primo caso servono almeno 4 ore e 10 minuti, nel secondo bastano 2 ore e 50 minuti.

LA PROMOZIONE RIGUARDANTE LA CITROEN E-C3

Citroen conferma l’offerta “Elettrico Facile”, iniziata lo scorso dicembre e che avrebbe dovuto terminare entro la fine del mese stesso, per proseguire nel dar man forte alla transizione elettrica per gli automobilisti italiani. Questa promo, dunque, va a vanti fino al 31 gennaio 2025. Si tratta di un’offerta di leasing su e-C3, nell’allestimento “You”, l’entry level della piccola francesina alla spina.

Nel dettaglio, la promozione è così strutturata:

un anticipo di 11.950 euro ;

; nessuna rata per due anni ;

; eventuale rata finale da 11.950 Euro(TAN fisso 0%; TAEG 0,13%).

Inoltre, le spese di istruttoria sono di 0 €, gli interessi 0 €, spese di incasso mensili sono di 0 €, mentre l’imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata è di 29,88 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 0,13%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km.

La promo è destinata solamente ai privati per contratti stipulati fino al 31 Gennaio 2025, e non è cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta replicabile solo presso i concessionari della rete Citroen. Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. soggetta ad approvazione. Al termine dei 24 mesi è possibile decidere se restituire la vettura. L’auto è dotata di un motore da 83 kW e possiede: sensori di parcheggio posteriori, Citroen Head Up Display, sospensioni Citroen Advanced Comfort e My Citroen Play con Smartphone Station.