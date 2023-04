BMW: Digital Key Plus è ora compatibile con tutti gli smartphone

Le chiavi digitali BMW, note come Digital Key Plus sono diventate uno standard disponibile ora per tutti i clienti della Casa tedesca. BMW ha infatti raggiunto la piena compatibilità con tutti i dispositivi mobile e i sistemi operativi più recenti disponibili sul mercato collaborando con le principali aziende dell’IT.

BMW DIGITAL KEY PLUS ANCHE CON ANDROID

Le chiavi digitali per aprire l’auto con lo smartphone si sono diffuse sempre di più negli ultimi anni al pari degli standard di sicurezza di un sistema votato prevalentemente al comfort del proprietario. Difatti non è più necessario utilizzare le chiavi fisiche, grazie alla comunicazione NFC tra lo smartphone, l’automobile e il sistema di connettività del Costruttore. Avere la chiave fisica con sé però può risparmiare qualche imprevisto, come è accaduto al proprietario di questa Tesla. BMW ha appena annunciato che anche il sistema Digital Key Plus è disponibile per smartphone con sistema operativo Android di ultima generazione, o quelli precedenti con hardware adatto. Inizialmente invece era compatibile con i soli dispositivi Apple dal 2021.

COME FUNZIONA BMW DIGITAL KEY PLUS CON ANDROID

Il sistema Digital Key Plus permette di aprire e chiudere la propria BMW e avviare il motore senza nemmeno estrarre il cellulare dalla tasca. L’auto comunica automaticamente con lo smartphone quando il proprietario si avvicina o si allontana, esattamente come se avesse in tasca una classica chiave con funzionalità di accesso comfort. Con le stesse modalità si attiva la sequenza di luci anteriori e posteriori in combinazione con il tappeto luminoso, in base all’allestimento dell’auto. Queste funzioni sono disponibili con il BMW Digital Key Plus sugli attuali modelli di smartphone Samsung Galaxy S23+ / Ultra e Google Pixel 7 Pro e molti altri.

COMPATIBILITA’ BMW DIGITAL KEY PLUS CON ANDROID

La compatibilità di BMW Digital Key Plus con Android è inizialmente assicurata con dispositivi Android 13.1 (o successivi) prodotti a partire da novembre 2022. BMW fa sapere che tramite un futuro aggiornamento del software a distanza la funzionalità con Digital Key Plus sarà estesa anche a dispositivi prodotti prima di novembre 2022. Ecco invece l’elenco degli smartphone Android già compatibili con Digital Key Plus: