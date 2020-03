Auto dell’anno 2020: i 7 modelli arrivati in finale

Il premio Auto dell’Anno 2020 è stato assegnato anche senza Salone di Ginevra: ecco i 7 modelli in finale e le curiosità sull’auto migliore del 2020

La proclamazione dell’Auto dell’Anno 2020 c’è stata lo stesso, anche senza Salone di Ginevra cancellato per il Coronavirus. La finale dei 7 modelli che si sono avvicinati al premio, parla “elettrico” ed è la prima cerimonia svolta a porte chiuse. Ecco le novità auto 2020 e la classifica dei modelli arrivati in finale al premio Auto dell’Anno 2020.

LA CERIMONIA AUTO DELL’ANNO 2020 A PORTE CHIUSE

Come da tradizione il premio Auto dell’Anno 2020 avrebbe dovuto incoronare al Salone di Ginevra l’auto migliore secondo una giuria internazionale di circa 60 giornalisti da 27 Paesi. Ma a causa di un provvedimento del Consiglio Federale Svizzero, il Motorshow di Ginevra è stato cancellato alle battute finali dei preparativi. L’evento è stato cancellato in via precauzionale per limitare i rischi di contagio da assembramento di troppe persone. In via eccezionale però la cerimonia ha avuto ugualmente seguito, a porte chiuse, sempre dal Palexpo, e in streaming presieduta da Frank Janssen, presidente della giuria del premio Auto dell’Anno 2020.

I 7 MODELLI CANDIDATI AUTO DELL’ANNO 2020

L’Auto dell’Anno 2020 è anche elettrica, quindi non è una Tesla, che però si avvicina molto anche quest’anno all’ambito premio. Nel 2014 infatti la Tesla Model S è arrivata in finale, ma solo terza, dietro BMW i3 e Peugeot 308. Dopo 6 anni il podio cambia, seppur di poco, ma stavolta il gradino più basso del podio è per la Porsche Taycan (elettrica), che segue la Tesla Model 3 (elettrica) e al primo posto la Peugeot 208 Auto dell’Anno 2020. Il trio di testa si mette alle spalle vetture molto apprezzate dalla stampa specializzata: Renault Clio, Ford Puma, Toyota Corolla e BMW Serie 1, con i punteggi che vedete nella classifica Auto dell’Anno 2020 qui sotto.

1.Peugeot 208 | 281 punti

2.Tesla Model 3 | 242 punti

3.Porsche Taycan | 222 punti

4.Renault Clio | 211 punti

5.Ford Puma | 209 punti

6.Toyota Corolla | 152 punti

7.BMW 1 Series | 133 punti

I MODELLI PEUGEOT AUTO DELL’ANNO

Da quando è stato istituito il premio Auto dell’Anno nel 1964, la marca auto che ha portato a casa più premi è Fiat, con 9 vittorie, davanti a Renault e Peugeot (6). La premiazione della Peugeot 208 ha sbaragliato gli altri modelli candidati per la sua poliedricità: la stessa piattaforma Peugeot CMP (Common Modular Platform) ospita indistintamente motori benzina, diesel ed elettrico. Prima della Peugeot 208, è stata la Peugeot 504 nel 1969 l’Auto “regina”, cui poi sono seguite la Peugeot 405 nel 1988, la Peugeot 307 nel 2002, la Peugeot 308 (2014) e la Peugeot 3008 (2017). Da ottobre 2019, quando è stata lanciata la Peugeot 208, il 15% dei clienti l’ha prenotata elettrica, a fronte di un numero di ordini di 110 mila, secondo quanto dichiarato da PSA.