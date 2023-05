Audi TT compie 25 anni: ha sdoganato il diesel tra le sportive

Audi festeggia i 25 anni della TT, una scommessa diventata icona innovativa nel segmento delle auto sportive. Fin dal debutto nel 1998, l’Audi TT ha puntato tutto sul piacere di guida, la tecnologia e il design pulito. Ecco gli aneddoti, le date e le curiosità sul successo dell’Audi TT.

COME E’ NATA L’AUDI TT: UN SUCCESSO DURATO 25 ANNI

La semplicità stilistica ha caratterizzato fin dal principio l’Audi TT, con appendici aerodinamiche ai minimi termini. L’alettone posteriore adottato sulla prima versione dopo il lancio (assieme ad altre modifiche delle sospensioni) infatti non sarà un vezzo ma una necessità legata al migliore controllo di guida alle alte velocità. L’Audi TT nacque realmente a dicembre 1995 ideata da Torsten Wenzel, il designer degli esterni che ha accompagnato la concept dal primo schizzo alla produzione di serie. “La soddisfazione più grande fu quando la stampa specializzata notò come dal prototipo al modello definitivo lo stile fosse restato pressoché invariato anche se, naturalmente, dovemmo adattare molteplici dettagli alle specifiche tecniche della versione finale, incluse le proporzioni”, ha raccontato Wenzel. Audi ricorda che il compromesso stilistico più evidente fu l’integrazione dei finestrini laterali posteriori, che contribuirono ad affilare il profilo della vettura. Per Wenzel, l’Audi TT è sempre stata “una scultura da guidare”, caratterizzata dalla carrozzeria visivamente in unico pezzo e dal frontale privo di sporgenze.

AUDI TT DI PRIMA GENERAZIONE: 1998

Nel 1998 ebbe inizio la produzione in serie dell’Audi TT Coupé e l’anno seguente arrivò la variante Roadster. Come la concept e l’Audi A3, presentata nel 1996, l’Audi TT mk1 era basata sulla piattaforma a motore anteriore trasversale derivata da Volkswagen Golf IV. Sin dall’inizio, la vettura venne prodotta da Audi Hungaria Motor Kft. Le scocche, già verniciate, venivano trasportate di notte su rotaia da Ingolstadt al sito di Győr, dove avveniva l’assemblaggio finale. La prima generazione dell’Audi TT costituisce diventa una pietra miliare nell’innovazione dello stile in campo automotive. Ad esempio nella realizzazione dei componenti in alluminio degli interni e nel design dei cerchi, del pomello del cambio sferico e dei terminali di scarico arrotondati. Con l’Audi TT il Costruttore adotta il cambio a doppia frizione a un modello di serie con la trasmissione S tronic. La gamma motori prevedeva propulsori a 4 cilindri turbo con potenze da 150 a 225 CV, cui si affiancava un V6 da 250 CV.

AUDI TT DI SECONDA GENERAZIONE: 2006

L’Audi TT mk2 fu lanciata nel 2006 (Coupé) e nel 2007 (Roadster) basata sulla piattaforma della seconda generazione di Audi A3. Con la seconda generazione della TT debuttarono le sospensioni Audi magnetic ride con ammortizzatori adattivi in base alle impostazioni del controllo di marcia Audi drive select. Il quattro cilindri sovralimentato erogava da 160 a 211 CV. Successivamente, Audi ampliò la gamma con la variante S da 272 CV, introdotta nel 2008, e la RS da 340 CV che, nella versione TT RS plus, arrivava a 360 CV. Tecnologie pionieristiche come la costruzione con materiali leggeri, l’Audi Space Frame (ASF), i motori TFSI e il cinque cilindri della variante Audi Sport hanno segnato il successo della TT mk2. La seconda generazione fu la anche prima vettura sportiva di serie dotata di un motore diesel TDI.

AUDI TT DI TERZA GENERAZIONE: 2014

La terza generazione dell’Audi TT, lanciata nel 2014 diventa più sportiva, dinamica e innovativa, secondo il Costruttore. Una caratteristica resta icona distintiva del design: lo sportello di rifornimento del carburante arrotondato con il logo TT. Sottopelle il peso è diminuito di 50 kg con l’Audi TT Coupé 2.0 TFSI ad appena 1.230 kg – e tra le innovazioni tecniche che hanno caratterizzato la terza generazione ci sono la strumentazione integralmente digitale Audi virtual cockpit e nel 2016, con l’Audi TT RS, i gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED. L’ Audi TTS con motore 2.0 TFSI da 310 CV si è affiancata nel 2016 dalla RS con motore 5 cilindri turbo benzina da 400 CV e 480 Nm di coppia, insignito per nove anni consecutivi del premio “International Engine of the Year”. Per i collezionisti, l’Audi TT RS Coupé Iconic Edition è stata realizzata in tiratura limitata di soli 100 esemplari per l’Europa.