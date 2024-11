Milano AutoClassica 2024: programma, come arrivare, biglietti

Milano AutoClassica, la celebre fiera dedicata alle auto d’epoca, torna a Milano per la sua 14esima edizione dal 15 al 17 novembre 2024. L’evento, che si terrà presso Fiera Milano (Rho), promette un’esperienza immersiva nel mondo delle vetture storiche, con un’ampia esposizione di modelli unici, ricambi, modellini e accessori per gli appassionati di ogni età.

I MARCHI PRESENTI A MILANO AUTOCLASSICA 2024

Numerosi brand di spicco del settore automobilistico hanno confermato la loro presenza a Milano AutoClassica 2024, tra cui:

Aston Martin : Il marchio britannico famoso per le sue sportive eleganti e performanti;

: Il marchio britannico famoso per le sue sportive eleganti e performanti; Bentley : Con l’anteprima assoluta della nuova Continental GT Speed e della nuova Continental GTC Speed , due modelli che incarnano il lusso e la potenza;

: Con l’anteprima assoluta della nuova e della nuova , due modelli che incarnano il lusso e la potenza; Caterham : Il costruttore inglese specializzato in vetture leggere e sportive, con la 340R SV e la Super Seven 2000 , entrambe dotate di motore Ford Duratec da 170 CV;

: Il costruttore inglese specializzato in vetture leggere e sportive, con la e la , entrambe dotate di motore Ford Duratec da 170 CV; Morgan : rappresentata da Romeo Ferraris, la casa automobilistica britannica porterà la Plus Six MY23 da 340 CV, una roadster che unisce il fascino classico alle prestazioni moderne;

: rappresentata da Romeo Ferraris, la casa automobilistica britannica porterà la da 340 CV, una roadster che unisce il fascino classico alle prestazioni moderne; DR Automobiles : il marchio italiano che si distingue per il design accattivante e la tecnologia innovativa;

: il marchio italiano che si distingue per il design accattivante e la tecnologia innovativa; Stellantis Heritage : il dipartimento Heritage di Stellantis esporrà una selezione di modelli Alfa Romeo storici, tra cui la leggendaria Alfa Romeo 33 “IGUANA” , un esemplare unico custodito presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese;

: il dipartimento Heritage di Stellantis esporrà una selezione di modelli Alfa Romeo storici, tra cui la leggendaria , un esemplare unico custodito presso il Museo Storico Alfa Romeo di Arese; Ferrari Classiche : reparto dedicato alla conservazione e al restauro delle Ferrari d’epoca;

: reparto dedicato alla conservazione e al restauro delle Ferrari d’epoca; Kimera Automobili : l’atelier piemontese che reinterpreta in chiave moderna le icone del rally italiano degli anni ’80, con la Kimera EVO37 “Nyx” in una speciale livrea nera e oro;

: l’atelier piemontese che reinterpreta in chiave moderna le icone del rally italiano degli anni ’80, con la in una speciale livrea nera e oro; Lotus : marchio britannico famoso per le sue vetture sportive leggere e agili;

: marchio britannico famoso per le sue vetture sportive leggere e agili; McLaren : casa automobilistica britannica specializzata in supercar ad alte prestazioni, con la nuova 750S Performance in versione coupé e spider e una speciale Artura in Ceramic Grey performance;

: casa automobilistica britannica specializzata in supercar ad alte prestazioni, con la nuova in versione coupé e spider e una speciale in Ceramic Grey performance; MG : brand britannico che si sta affermando nel segmento delle auto ibride, con la nuova MG3 Hybrid+ e le nuove ZS e HS ibride ;

: brand britannico che si sta affermando nel segmento delle auto ibride, con la nuova MG3 Hybrid+ e le nuove ; Musei Ferrari : con l’esposizione di una Ferrari Roma Spider Tailor Made personalizzata in ogni dettaglio e proveniente dalla mostra “Ferrari One of a Kind” al Museo Enzo Ferrari di Modena;

: con l’esposizione di una personalizzata in ogni dettaglio e proveniente dalla mostra “Ferrari One of a Kind” al Museo Enzo Ferrari di Modena; S.C.A : marchio italiano fondato dai fratelli Maserati, famoso per le sue vetture sportive degli anni ’50 e ’60;

: marchio italiano fondato dai fratelli Maserati, famoso per le sue vetture sportive degli anni ’50 e ’60; Tesla: Con la prima apparizione in una kermesse di questo tipo del Cybertruck, il futuristico pick-up elettrico;

I CLUB PRESENTI A MILANO AUTOCLASSICA 2024

Oltre ai brand, Milano AutoClassica 2024 ospiterà anche prestigiosi club del settore automobilistico, tra cui:

BMW Club Italia;

Ferrari Club Italia;

Lamborghini Club Italia : con l’esposizione di tre icone del marchio: Lamborghini Diablo, Countach e Miura , affiancate dalle nuove Revuelto e Huracan STO ;

: con l’esposizione di tre icone del marchio: , affiancate dalle nuove ; Porsche Club Italia : con una selezione di modelli storici, tra cui una Boxster 986 KK11 01 2.7 , una 944 Turbo S del 1987, una rara 944 Turbo Cabrio del 1992 (prodotta in soli 620 esemplari) e una Porsche 997 GT3 mk2 3.8 cc Clubsport del 2010;

: con una selezione di modelli storici, tra cui una , una del 1987, una rara del 1992 (prodotta in soli 620 esemplari) e una del 2010; 777 Club di Andrea Levy: con la prima Dallara Stradale consegnata al mondo, una Ferrari 296 Challenge e una Mazda MX-5 ND by Sparco.

LE AUTO PIU’ ATTESE DI MILANO AUTOCLASSICA 2024

Milano AutoClassica 2024 offrirà ai visitatori l’opportunità di ammirare da vicino una straordinaria collezione di auto storiche, dalle sportive più iconiche alle berline di lusso, passando per i modelli che hanno fatto la storia del motorsport.

Tra le vetture più attese spiccano:

Alfa Romeo 33 “IGUANA” : un prototipo unico realizzato da Carrozzeria Bertone nel 1969, caratterizzato da un design futuristico e da un motore V8 da 2 litri;

: un prototipo unico realizzato da Carrozzeria Bertone nel 1969, caratterizzato da un design futuristico e da un motore V8 da 2 litri; Bentley Continental GT di quarta generazione: un elegante coupé che unisce lusso, prestazioni e comfort;

di quarta generazione: un elegante coupé che unisce lusso, prestazioni e comfort; Bentley Continental GT e GTC Speed : le versioni più potenti e sportive della gamma Continental, equipaggiate con un nuovo powertrain ibrido plug-in Ultra Performance Hybrid da 782 CV e 1.000 Nm di coppia;

: le versioni più potenti e sportive della gamma Continental, equipaggiate con un nuovo powertrain ibrido plug-in Ultra Performance Hybrid da 782 CV e 1.000 Nm di coppia; Kimera EVO37 “Nyx” : reinterpretazione moderna della leggendaria Lancia 037, vincitrice del Campionato del Mondo Rally nel 1983;

: reinterpretazione moderna della leggendaria Lancia 037, vincitrice del Campionato del Mondo Rally nel 1983; McLaren 750S Performance : L’ultima supercar del marchio britannico, ancora più leggera, potente e aerodinamica della 720S che sostituisce;

: L’ultima supercar del marchio britannico, ancora più leggera, potente e aerodinamica della 720S che sostituisce; Ferrari Roma Spider Tailor Made : una versione personalizzata della Ferrari Roma Spider, caratterizzata da una combinazione di colori e materiali esclusivi;

: una versione personalizzata della Ferrari Roma Spider, caratterizzata da una combinazione di colori e materiali esclusivi; Ferrari F2003-GA : la monoposto di Formula 1 guidata da Michael Schumacher nella stagione 2003, in cui il pilota tedesco conquistò il suo sesto titolo mondiale;

: la monoposto di Formula 1 guidata da Michael Schumacher nella stagione 2003, in cui il pilota tedesco conquistò il suo sesto titolo mondiale; Lamborghini Diablo, Countach e Miura : tre delle supercar più iconiche degli anni ’80, ’90 e ’70, che hanno contribuito a rendere famoso il marchio Lamborghini in tutto il mondo;

: tre delle supercar più iconiche degli anni ’80, ’90 e ’70, che hanno contribuito a rendere famoso il marchio Lamborghini in tutto il mondo; Alfa Romeo MCM CC 133 V8 one-off: vettura unica realizzata nel 1964, in omaggio all’Ing. Carlo Chiti nel centenario della sua nascita.

DATE E ORARI DI MILANO AUTOCLASSICA 2024

Milano AutoClassica 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca e non solo. Un’occasione unica per immergersi nella storia dell’automobile, ammirare modelli iconici e scoprire le ultime novità del settore.

Date e orari:

Venerdì 15 novembre 2024 : dalle 9:30 alle 19:00;

: dalle 9:30 alle 19:00; Sabato 16 novembre 2024 : dalle 9:30 alle 19:00;

: dalle 9:30 alle 19:00; Domenica 17 novembre 2024: dalle 9:30 alle 19:00.

MILANO AUTOCLASSICA 2024, COME ARRIVARE

Di seguito le indicazioni per raggiungere Fiera Milano – Rho, dove si terrà la nuova edizione di Milano AutoClassica:

Auto o moto: Seguire le indicazioni per Fiera Milano (Rho) dalle autostrade A1, A7, A4 o A8. Entrare in Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscire a Fiera Milano da A1 e A7. Uscire a Pero-Fiera Milano da A4. Da Milano prendere l’Autostrada A8 Varese-Como e uscire a Fiera Milano o l’Autostrada A4 direzione Torino e uscire a Pero-Fiera Milano.

Seguire le indicazioni per Fiera Milano (Rho) dalle autostrade A1, A7, A4 o A8. Entrare in Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscire a Fiera Milano da A1 e A7. Uscire a Pero-Fiera Milano da A4. Da Milano prendere l’Autostrada A8 Varese-Como e uscire a Fiera Milano o l’Autostrada A4 direzione Torino e uscire a Pero-Fiera Milano. Aereo: Servizio navetta a pagamento dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio;

Servizio navetta a pagamento dagli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio; Mezzi pubblici: Metropolitana Linea 1 (rossa) fermata Rho-Fieramilano, passante ferroviario S5, S6 e S11 fermata Rho Fiera.

MILANO AUTOCLASSICA 2024, I BIGLIETTI

I biglietti per Milano AutoClassica sono così suddivisi: