Tesla, sconti in Italia su Model 3 e Model Y: quanto si risparmia?

Arriva in Italia il Bonus Tesla: dal 27 agosto al 30 settembre 2024, la casa di Elon Musk abbatte il prezzo di listino dei modelli a trazione posteriore (RWD) di Tesla Model 3 e Tesla Model Y. Una scelta forse dettata dai poco brillanti dati di vendita riscontrati nella prima parte dell’anno, nonostante gli incentivi (di cui hanno usufruito entrambe), anche se l’azienda smentisce questi numeri. Vediamo quanto si risparmia con questo sconto.

QUANTO SI RISPARMIA CON IL BONUS TESLA SU MODEL 3 E MODEL Y?

Il Bonus Tesla è valido per i modelli Model 3 e Model Y RWD ordinati dal 27 agosto 2024 in poi e consegnati entro e non oltre il 30 settembre 2024. Se la consegna non avviene entro questa data, lo sconto non verrà applicato all’ordine. Tuttavia se il termine di consegna viene posticipato a causa di circostanze sotto il controllo di Tesla, il beneficio sarà mantenuto effettuando la consegna alla prima data disponibile. I veicoli usati o certificati come pre-owned sono esclusi dall’offerta. Ecco l’ammontare degli sconti:

Tesla Model 3 RWD : da 41.990 a 38.990 euro;

: da 41.990 a 38.990 euro; Tesla Model Y RWD: da 42.690 a 39.690 euro.

Il Bonus Tesla è dunque di 3.000 euro. Al prezzo vanno aggiunti i costi per la messa su strada (immatricolazione e consegna) e il contributo PFU, stimabili in circa 985 euro.

BONUS TESLA: SU QUALI MODELLI VALE LO SCONTO?

È importante specificare che nel caso della Tesla Model Y, in predicato di ricevere un restyling a fine anno, il bonus non viene applicato alla versione RWD Long Range, ma solo a quella base da 455 km di autonomia (con i cerchi base da 19″). Mentre per quanto riguarda la Model 3, recentemente rinnovata, esiste un unico allestimento a trazione posteriore che dichiara 513 km di percorrenza.

TESLA SMENTISCE LA CRISI DI VENDITE IN ITALIA

A margine del comunicato con cui ha annunciato il Bonus Tesla, la casa americana ha voluto smentire le voci di crisi ricordando che da gennaio a giugno 2024 ha accumulato una crescita di oltre il 18% in Italia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, Model 3 e Model Y, due dei quattro modelli che compongono la gamma Tesla, hanno guidato la classifica non solo delle auto elettriche più vendute nel periodo, ma sono stati i veicoli più venduti in assoluto (considerando tutte le motorizzazioni) nei rispettivi segmenti, “un risultato senza precedenti in Italia“. A questo scenario, si legge ancora nel comunicato, si aggiunge un altro risultato significativo del primo semestre: in Italia, il 29% del mercato BEV è rappresentato da Tesla. Quasi un’auto elettrica su tre immatricolate è stata una Tesla.