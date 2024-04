MG3 Hybrid+: l’utilitaria ibrida debutta a 19.900 euro

MG3 Hybrid+ è pronta a conquistare il pubblico italiano. L’utilitaria dello storico marchio britannico, oggi rinato dalle ceneri grazie alla cinese SAIC, offre un bel mix di stile, efficienza e comfort. Tutte doti particolarmente apprezzate dagli automobilisti nostrani, da sempre affascinati dalle vetture compatte che ben si amalgamano con la configurazione delle strade del Bel Paese. Meglio ancora se il prezzo di listino è inferiore alla soglia psicologica dei 20.000 euro. Non a caso, la nuovissima MG3 Hybrid+ viene proposta sul mercato a 19.900 euro.

MG3 HYBRID+: LA PRIMA NON PLUG-IN DEL BRAND

La nuova MG3 Hybrid+ è il primo modello non plug-in proposto dal costruttore cinese, infatti è una full hybrid. La sua configurazione è interessante, considerando la categoria di appartenenza: unità a benzina da 1,5 litri 4 cilindri a ciclo Atkinson da 75 kW (102 CV) e un motore elettrico da ben 100 kW (136 CV), ai quali si somma un generatore separato per creare l’energia nelle fasi di maggior sforzo del powertrain. La potenza di sistema arriva addirittura a 143 kW (195 CV) che, oltre a offrire performance notevoli per una segmento B, garantisce un consumo straordinario: 4,4 litri ogni 100 km e 100 g/km di CO2. La piccola MG3 Hybrid+ stupisce anche per le modalità di funzionamento del sistema ibrido:

EV , funzionamento solo elettrico subordinato allo stato di carica della batteria, disponibile fino a 50 km/h;

, nel quale il motore termico eroga potenza al generatore, che alimenta il motore elettrico per la trazione, tra 50 e 80 km/h; Serie e Ricarica , guida in serie che permette al generatore anche di ricaricare la batteria quando lo stato di carica è basso, tra 50 e 80 km/h;

, nel quale l’unità termica, unito al cambio a tre velocità, trasferisce direttamente la potenza alle ruote, mentre carica anche la batteria attraverso il generatore; Parallelo, sia il motore termico che il motore elettrico trasmettono potenza alle ruote.

MG3 HYBRID+: DOTAZIONI RICCHE

La nuova MG3 Hybrid+ sfoggia delle dotazioni assolutamente di livello, pensate per una platea esigente e tecnologica. L’utilitaria ibrida mostra con orgoglio un abitacolo all’avanguardia, a cominciare dalla presenza del quadro strumenti digitale da 7’’, passando per il sistema di infotainment centrale con display touch da 10,25’’. Anche l’occhio vuole la sua parte. I tecnici di MG hanno curato molto la grafica e la reattività dei due schermi, mentre sulla console principale è stata conservata una serie di controlli con tasti a pianoforte per massimizzare la sicurezza e la praticità durante la guida. In fondo, un po’ di analogicità non guasta, specie quando aiutano a stare attenti al volante.

Di base l’auto si fa apprezzare per:

climatizzatore;

impianto audio con connessione Bluetooth ;

; quattro porte USB;

sensori di parcheggio posteriori ;

; telecamera.

Gli allestimenti superiori impreziosiscono l’habitat interno con rivestimenti “leather-free”, accesso senza chiave, sedili anteriori e volante riscaldati e telecamera a 360 gradi.

LA SICUREZZA NELLA MG3 HYBRID+

La MG3 Hybrid+ brilla sulla scena anche per i sistemi di assistenza alla guida (ADAS). La piccola utilitaria racchiude nella console MG Pilot diversi dispositivi, come:

il sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW);

(LDW); cruise control adattivo (ACC) anche con funzione di intelligent cruise assist (ICA),

(ACC) anche con (ICA), avviso di collisione anteriore (FCW)

sistema di assistenza al traffico (TJA).

PREZZI DELLA NUOVA MG3 HYBRID+

Lo abbiamo anticipato nelle prime righe, la nuova MG3 Hybrid+ viene proposta nel suo primo allestimento (Standard) a un prezzo di 19.900 euro. Per avere l’allestimento Comfort bisognerà sborsare un assegno di 21.490 euro, mentre il top di gamma è la Luxury che viene offerta a un costo di 23.490 euro. Naturalmente, ognuna di queste versioni sarà oggetto di ecobonus statali, appena questi saranno finalmente attivi. Insomma, un prezzo già di per sé competitivo potrà essere eroso anche dagli incentivi auto.