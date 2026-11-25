Suzuki Ignis 2027: una delle regine del segmento A prova ad avere ancora successo. Anzitutto adesso è elettrica, poi ha un design differente e mira a rappresentare la vettura ideale per i centri urbani. Non è piccola, ma di più, una super compatta con diametro di volta di solo 9 metri. Una farfalla giapponese, gemella della Suzuki e-Sky, che deriva dalla concept già in vendita nel Paese del Sol Levante. La società Hamamatsu vanta una straordinaria esperienza in tema di che macchine baby, con 90 milioni di unità vendute. Su base Heartect-e, riprende lo stile delle kei car nipponiche, con micro misure: 3,57 metri di lunghezza, 1,57 metri di larghezza, 1,64 metri di altezza e un passo (distanza fra ruote davanti e dietro) di 2,46 metri. La vettura, molto più mini dell’Ignis di oggi, è omologata per 4 adulti. Ma la partita si gioca anche sul prezzo per il mezzo in arrivo nell’estate del prossimo anno. Prima andiamo a vedere altre caratteristiche del veicolo orientale.

SUZUKI IGNIS 2027: UNA PIUMA

Pesa appena 1.080 kg, con batteria LFP di 26 kWh per un’autonomia senza dato ufficiale. Sono 310 i km della e-Sky giapponese da 47 kW, in attesa del numero esatto della Suzuki Ignis 2027 con motore elettrico anteriore di 67 kW di potenza. Si girerebbe attorno a 9,7 kWh/100 km: notevole. Di certo c’è la coppia di 133 Nm.

Per la ricarica, 7,4 kW in corrente alternata e 50 kW in continua, si passa dal 10% all’80% in meno di mezz’ora. Più la rigenerazione in modalità one-pedal, attivabile premendo un pulsante.

LA GRAZIOSA CITYCAR DAGLI OCCHI A MANDORLA

È graziosa: le linee squadrate e il frontale espressivo richiamano la tradizione delle kei car ma si adattano ai gusti occidentali, puntando su ingombri ridotti, manovre immediate e un abitacolo essenziale.

Fuori, il corpo vettura compatto e le ruote collocate agli angoli massimizzano lo spazio interno. L’abitacolo privilegia la funzionalità con numerosi vani portaoggetti e un tunnel centrale su due livelli, accompagnati da dettagli dal gusto domestico come finiture in stile ceramico e uno schermo centrale moderno per l’infotainment.

LA BATTAGLIA GIAPPONESE CONTRO I PREZZI CINESI

In Giappone la e-Sky va da 12.000 a 16.000 euro. In Italia, la Suzuki Ignis 2027 potrebbe costare a nostro giudizio 18.000 euro. La concorrenza comprende già la Dacia Spring da circa 17.900 euro e la Leapmotor T03 da circa 18.900 euro.

Il posizionamento resta la chiave in un mercato dove le rivali a batteria provenienti dalla Cina e le piccole europee spingono sull’accessibilità economica, mentre i costi di omologazione, trasporto e dotazione di sicurezza imposti in Europa alzano inevitabilmente l’asticella rispetto al listino domestico nipponico.

Se la Casa di Hamamatsu riuscirà a contenere il listino attorno a questa soglia, mantenendo al tempo stesso una dotazione pratica e una buona efficienza energetica in città, potrà giocarsi le sue carte contro le proposte più aggressive.

La Suzuki Ignis – come tutti gli altri – dovrà fare da sé in Italia: zero incentivi per la domanda di elettriche da parte del Governo. Quindi, serviranno promozioni allettanti, come finanziamenti (Valore futuro), ma anche leasing e noleggio a lungo termine per privati in entrambi i casi.

O PRIMA O SECONDA AUTO

La sfida non riguarda solo il prezzo d’ingresso, ma anche la capacità di convincere chi cerca una seconda auto agile per gli spostamenti quotidiani senza rinunciare a un minimo di versatilità.

Con un peso contenuto, una batteria compatta e un’impostazione tecnica pensata per ridurre gli sprechi nei percorsi urbani e suburbani, la nuova Ignis punta a trasformare la leggerezza in un vantaggio competitivo concreto, sia in termini di agilità nel traffico sia sul fronte dei consumi reali.

Resta da capire come si articolerà la gamma in Italia e quali allestimenti verranno proposti al debutto, perché proprio la scelta tra versioni più essenziali e varianti meglio equipaggiate determinerà l’appetibilità del modello sul nostro mercato.