Targa prova: quante persone possono salire a bordo?

Quante persone possono salire a bordo di un’auto con targa prova? A questa domanda ha risposto di recente la circolare 8 agosto 2025 del ministero dell’Interno, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 73 del 21 maggio 2025, altrimenti noto come decreto Infrastrutture. Infatti l’articolo 5 comma 3 del decreto prevede che il DPR 474/2001 che disciplina la circolazione di prova debba essere aggiornato in relazione al numero massimo di autorizzazioni di prova rilasciabili a ogni titolare, fissando dei nuovi parametri rispetto a quelli introdotti dal più recente DPR 229/2023.

Invece, per gli aspetti di specifico interesse per gli organi di controllo, lo stesso articolo 5 comma 3 del DL 73/2025 prevede che le autorizzazioni alla circolazione di prova consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero e che tale passeggero può essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o addetto avente un rapporto di collaborazione funzionale con lo stesso.

La disposizione, pertanto, introduce una nuova limitazione per la circolazione di prova dei veicoli sui quali possono prendere posto al massimo due persone, delle quali il conducente può essere chiunque, e il passeggero deve avere i requisiti appena descritti.

Ad esempio, se il potenziale acquirente di un’auto vuole provare il veicolo di una concessionaria munito di targa prova, può farlo in solitaria oppure accompagnato esclusivamente dal titolare della concessionaria stessa, o da un suo dipendente o collaboratore. Mentre non può farsi accompagnare, per ipotesi, da un suo familiare o amico, o da una qualunque altra persona estranea alla concessionaria.

La circolare del Viminale sottolinea infine che la nuova disposizione deve essere coordinata con le previsioni contenute nell’articolo 1 comma 4 del DPR 474/2001, secondo il quale sui veicoli con targa prova deve essere presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente o collaboratore munito di delega. Pertanto, qualora a bordo del veicolo non sia presente il titolare dell’autorizzazione, il suo dipendente o collaboratore continua ad avere l’obbligo di essere munito di delega dello stesso.

ALTRE NOVITÀ SULLA TARGA PROVA

Giova ricordare che gli interventi legislativi e giurisprudenziali sull’utilizzo della targa prova sono stati numerosi e ampi negli ultimi tempi, alcuni dei quali hanno completamente rivoluzionato la normativa. Nello specifico, riportiamo i fatti salienti: