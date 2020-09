Conferma della Cassazione sulla targa prova: stop all'uso sulle auto già immatricolate. La pronuncia rischia di mettere in difficoltà concessionarie e carrozzerie

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17665 del 25 agosto 2020 riporta alla ribalta la questione dell’uso della targa prova sui veicoli già immatricolati, a due anni di distanza dalla ‘stretta’ disposta dal Ministero dell’Interno. Come probabilmente ricorderete, con la circolare 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 il Viminale aveva dichiarato che la prassi ormai consolidata (specie da concessionari e carrozzieri) di usare la targa prova sui veicoli immatricolati non corrispondesse alle finalità dell’articolo 98 del Codice della Strada (integrato dal DPR 474/2001), che regola la circolazione di prova, ribaltando un precedente parere del MIT decisamente più possibilista.

TARGA PROVA: L’USO SUI VEICOLI IMMATRICOLATI NON È LEGITTIMO

Vista la netta contrapposizione i due ministeri, dopo un lavoro di analisi a un tavolo congiunto, avevano chiesto un parere al Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi, sospendendo nel frattempo ogni possibile attività sanzionatoria. La Cassazione è stata però più veloce del Consiglio di Stato e ha ribadito la stessa linea del Ministero dell’Interno: l’uso della targa prova sui veicoli immatricolati non è regolare. In attesa della sentenza attesa da Palazzo Spada si tratta di un’ordinanza di cui non si può non tenere conto. Con buona pace di officine e concessionarie auto che da anni lavorano usando, per test e dimostrazioni varie, vetture in riparazione o in conto vendita con la targa prova.

CASSAZIONE: LA MOTIVAZIONE DELLA PRONUNCIA SULLA TARGA PROVA

Ma cosa dice nello specifico la nuova pronuncia della Corte di Cassazione? Secondo gli Ermellini la targa prova costituisce solo una deroga e, sostanzialmente ‘sana’ la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione. Ma non ‘sana’ la mancanza di revisione né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita. In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla ‘messa in circolazione’, ma se l’auto è già in regola (ossia è già provvista di carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo. Inoltre l’unica copertura RC auto operante è quella del veicolo a motore già immatricolato.

AUTO CON TARGA PROVA: SE GIÀ IMMATRICOLATA PUÒ CIRCOLARE SOLO CON REVISIONE E RC AUTO

La pronuncia si conclude ribadendo che se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, la sua apposizione sui veicoli già targati risulta una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. E, come detto, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato ma che circoli con targa prova, deve risponderne solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova. Insomma, a sentire la Cassazione la targa di prova si può utilizzare solo se l’auto non è ancora stata immatricolata in Italia. Mentre nel caso in cui invece questa dovesse già avere le targhe, può circolare su strada solo se è in regola con la revisione periodica e se coperta da RC auto diversa da quella della targa di prova.

TARGA PROVA: CHE FARANNO CONCESSIONARIE E CARROZZERIE?

È chiaro che, giusta o sbagliata che sia, questa pronuncia della Cassazione mina il lavoro del settore dell’autoriparazione e dei rivenditori di auto usate, dato che concessionarie e titolari di carrozzerie e officine meccaniche rischiano di non poter più spostare liberamente i veicoli che rappresentano il fulcro della loro attività. In attesa della sentenza definitiva del Consiglio di Stato (dopo due anni sarebbe anche ora), si spera quindi in un disegno di legge che recependo gli ultimi pareri chiarisca definitivamente i termini dell’uso della targa prova.