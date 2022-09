Tachigrafo in Spagna: esoneri sui tempi di guida e riposo 2022

Il tachigrafo in Spagna non è più obbligatorio: ecco quali attività e tipologie di veicoli sono esentati dal registrare i tempi di guida e riposo

L’utilizzo del tachigrafo in Spagna non è più obbligatorio per alcune categorie di veicoli, lo ha stabilito un regio decreto che sgrava le attività di trasporto locale. La novità segue a ruota già un’altra semplificazione per i camion che effettuano trasporto merci riguardo al carico e scarico merci trasportate. Ecco le novità alle regole 2022 sul tachimetro in Spagna.

TACHIGRAFO IN SPAGNA: LE ESENZIONI 2022 PER ALCUNE ATTIVITA’

I controlli al tachigrafo sono uno dei motivi più frequenti che, in caso di irregolarità comportano una sanzione per i trasportatori. Dal 7 settembre 2022 però un regio decreto introduce esoneri sui tempi di guida e riposo. Come riporta Uomini e Trasporti, decade l’obbligo di utilizzare il tachigrafo per i veicoli fino a 7,5 tonnellate con particolare riferimento alle attività del settore edile. Sono esentate dall’obbligo di utilizzare il tachigrafo in Spagna:

– il trasporto di calcestruzzo effettuato con veicoli specializzati;

– il trasporto complementare di macchinari per l’edilizia in un raggio di 100 chilometri intorno al centro operativo dell’impresa o del proprietario del veicolo.

VEICOLI ESENTATI DALL’OBBLIGO DEL TACHIGRAFO IN SPAGNA

Il tachigrafo in Spagna non è più obbligatorio su tutti i veicoli ad alimentazione alternativa fino a 7,5 tonnellate di peso che funzionano a:

– trazione elettrica;

– gas naturale CNG;

– gas naturale liquefatto GNL o LNG.

Sussiste la condizione che il veicolo non può percorrere più di 50 chilometri dalla sede operativa della società proprietaria dei veicoli.

Le esenzioni all’utilizzo del tachigrafo in Spagna valgono per i trasporti di merci e persone anche all’interno dei piccoli centri urbani di Ceuta e di Mellila.

DAL 2022 SCATTA ANCHE IL DIVIETO DI CARICO E SCARICO MERCI TRASPORTATE

Un’altra semplificazione introdotta in Spagna, dopo il Portogallo, è l’introduzione del divieto di carico e scarico delle merci per i trasportatori. Il divieto vale sia per i camionisti spagnoli sia per quelli stranieri e stabilisce anche una sanzione da 4 mila a 6 mila euro per chi infrange la norma. Sono esclusi dal divieto di maneggiare le merci alcune categorie specifiche di trasporti:

– traslochi;

– trasporti con cisterne;

– trasporti con bisarca;

– le gru;

– consegna pacchi.

Per queste categorie di lavoratori è altresì imposto alle aziende di corrispondere separatamente lo stipendio per l’attività di guida da quello per la gestione di carico e scarico o movimentazione delle merci.