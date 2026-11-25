Riparare un tachigrafo analogico guasto non obbliga a sostituirlo con un apparecchio digitale. A chiarirlo è il Ministero dell’Interno, con la nota prot. n. 300/STRAD/1/33006.U/2026 del 16 novembre 2026 firmata dal Servizio Polizia Stradale. La nota risponde a un quesito di un’associazione di categoria ed è stata scritta dopo aver acquisito il parere formale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Negli ultimi mesi diversi autotrasportatori e centri tecnici erano stati multati per non aver sostituito tachigrafi analogici che invece erano stati regolarmente riparati in officine autorizzate. Ora la questione ha un’interpretazione univoca.

SOSTITUZIONE OBBLIGATORIA SOLO SE IL GUASTO NON È RIPARABILE

Il Ministero ricorda che la materia è regolata dal Regolamento (UE) n. 165/2014, modificato dal Regolamento (UE) 2020/1054 (il cosiddetto Mobility Package). Per il passaggio dall’analogico al digitale, però, il riferimento resta il Regolamento (CE) n. 2135/98. Secondo questo regolamento, il tachigrafo digitale va installato solo quando l’apparecchio analogico ha un’avaria non riparabile. Questo vale per l’unità di bordo e per i componenti fondamentali collegati, come il cablaggio elettrico e il sensore di movimento. In pratica, la sostituzione serve quando l’officina non può tecnicamente ripristinare la conformità metrologica dell’impianto montato in origine.

Negli altri casi l’officina autorizzata può riparare il tachigrafo usando ricambi conformi e omologati per quel tipo di apparecchio analogico. Al termine rilascia l’attestazione di riparazione, taratura e sigillatura, che certifica che lo strumento è di nuovo conforme. Il digitale, conclude la nota, non è un obbligo generalizzato per qualsiasi guasto.

LE LINEE GUIDA UE DEL 2018 NON SONO VINCOLANTI

Molte sanzioni si basavano sulle linee guida pubblicate dalla Commissione europea nel 2018 sulla sostituzione dei tachigrafi analogici e digitali di prima generazione. Secondo questa lettura, bastava cambiare anche un solo componente, come il sensore di movimento, per dover installare la versione più recente disponibile. Il Ministero dell’Interno chiarisce invece che quelle linee guida sono solo un orientamento interpretativo. Non hanno la forza vincolante di un regolamento o di una direttiva, né quella delle “Commission clarifications“.

La nota invita inoltre gli organi di controllo a valutare caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche del veicolo e del tipo di intervento eseguito, prima di contestare una violazione.

RESTANO GLI OBBLIGHI PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI

Il chiarimento non cambia le regole per chi lavora oltre confine. Dopo il Mobility Package, il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) è obbligatorio sui veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023. Deve inoltre essere installato sui mezzi impiegati nei trasporti internazionali che hanno ancora tachigrafi analogici o digitali non intelligenti. Per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate equipaggiati con tachigrafi analogici o digitali non intelligenti la scadenza era il 31 dicembre 2024. Inoltre, dal 1° luglio 2026 anche i veicoli commerciali con peso massimo tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali devono essere equipaggiati con tachigrafo intelligente di seconda generazione G2V2.

Come sottolinea il Ministero, questo retrofit deriva direttamente dalla normativa europea e si applica indipendentemente da guasti o interventi di manutenzione. Per chi fa solo trasporto nazionale, invece, un tachigrafo analogico riparato e certificato da un’officina autorizzata resta pienamente in regola.