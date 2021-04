Strada Statale: com’è fatta e quali sono in Italia

Quali sono le Strade Statali e come si riconosce una Strada Statale: classificazione e significato dei simboli SS, SP ex SS, SR ex SS

Le Strade Statali, sono importanti tanto quanto le autostrade, ma hanno caratteristiche diverse anche di rilievo storico. Sono le principali arterie che collegano direttamente capoluoghi e regioni e anche Stati vicini. Se l’Italia non è prima per estensione di autostrade in Europa, sicuramente può vantare una delle più capillari ramificazioni delle Strade Statali. Ecco quali sono le Strade Statali italiane, come si riconoscono e come sono fatte.

STRADE STATALI: QUANTE CE NE SONO IN ITALIA

Le Strade Statali italiane sono circa 750, se consideriamo l’assegnazione originaria dei numeri anticipati dal simbolo sulla segnaletica a fondo blu che identifica una Strada Statale, da SS1 a SS752. Si tratta di una vasta rete di collegamento lunga oltre 22 mila km (le autostrade si estendono per circa 7 mila chilometri). La gestione e manutenzione delle Strade Statali in Italia è affidata principalmente dall’ANAS (almeno per il 90% circa al 2021). Negli anni però una parte delle Strade Statali sono diventate Strade Provinciali (SP) e Strade Regionali (SR), poiché affidate alla gestione diretta, rispettivamente, di Regioni e Province e a volte Comuni. Anche per questo motivo è ancora possibile riconoscere una Strada Statale “declassata” per il cartello a fondo blu “SP ex SS..” o anche “SR ex SS..”.

A COSA SERVE UNA STRADA STATALE

Una Strada Statale, al di là della classificazione che negli anni ha seguito criteri molto vari (rilevanza, numerazione cronologica, ecc.), ha specifiche caratteristiche, stabilite dall’articolo 2 del Codice della Strada. La prima Strada Statale SS1 – Via Aurelia, ad esempio, è tra le più antiche strade consolari che risalgono all’Impero Romano e collega Roma alla Francia lungo la costa tirrenica. Più in generale per definirsi tale, una Strada Statale, deve avere una o più tra le seguenti caratteristiche:

– Collegano il traffico nazionale;

– Congiungono la rete di Stati diversi, Capoluoghi di regione di provincia in regioni diverse o i traffici tra regioni diverse;

– Sono collegamenti diretti tra strade statali;

– Collegano le strade statali ai porti marittimi, gli aeroporti, i centri industriali e turistici;

QUANDO UNA STRADA STATALE DIVENTA REGIONALE O PROVINCIALE

Quando una strada statale viene ceduta al demanio delle regioni o province secondo i principi stabiliti dalla legge, questi tratti vengono riclassificati (o declassati). Una Strada Statale diventa Strada Provinciale o Strada Regionale quando:

– Le Strade Regionali collegano i capoluoghi di provincia di una regione o il capoluogo di regione. Servono anche a collegare i capoluoghi di provincia e i comuni alla rete statale con rilevanza industriale, commerciale, agricola e turistica;

– Le Strade Provinciali collegano il capoluogo di provincia con capoluoghi di comuni (es. quando un Comune è composto da più località) o anche capoluoghi di comuni tra loro. Servono anche a collegare i capoluoghi di comuni alla rete delle Strade Regionali e Statali principali;