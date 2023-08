Sosta autocaravan: i camperisti vincono l’ennesimo ricorso

Contro l’ennesimo Comune italiano ‘nemico’ delle autocaravan, i camperisti hanno riportato una nuova vittoria ottenendo l’annullamento di una multa per divieto di sosta, emanata sulla base di un’ordinanza sindacale discriminante verso i camper. Un’altra volta ancora, quindi, un Giudice ha confermato quanto già stabilito sulla sosta autocaravan dall’articolo 185 comma 1 del Codice della Strada, e cioè che ai fini della circolazione stradale in genere, e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previste fuori e dentro i centri abitati, i camper sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

SOSTA AUTOCARAVAN: IL RICORSO VINTO DAI CAMPERISTI

Il fatto è avvenuto ad agosto dello scorso anno, quando la Polizia Locale di Etroubles (Aosta) ha multato il proprietario di un camper perché costui aveva parcheggiato il mezzo “in area riservata alle autovetture istituita con specifica ordinanza sindacale”. Il camperista, supportato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha subito presentato ricorso al Giudice di pace contro il verbale, censurando la legittimità dell’ordinanza del Comune valdostano che aveva riservato in loco la sosta alle autovetture allo scopo di impedire il fenomeno del campeggio delle autocaravan, in spregio sia al Codice della Strada che alla direttiva del Ministero dei Trasporti con le linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, nonché alla giurisprudenza amministrativa e civile.

Ebbene, il Giudice ha accolto il ricorso del camperista multato, annullando il verbale previa disapplicazione dell’ordinanza sindacale del Comune di Etroubles, che aveva cancellato dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno l’istituzione del divieto di sosta sull’intero piazzale Vourpelliere, disponendo al suo posto l’istituzione della sosta riservata alle sole autovetture.

Infatti, anche sulla base di diverse pronunce giurisprudenziali, il Gdp ha ribadito che la normativa vigente, e in primis il già citato art. 185 comma 1 Cds, esclude qualunque discriminazione circa il transito e la sosta per la categoria di veicoli rappresentati dagli autocaravan, risultando eventualmente sanzionabile non già la semplice sosta bensì la ben differente attività di ‘campeggio’, laddove inibita e puntualmente accertata.

CIRCOLAZIONE E SOSTA CAMPER SU STRADE PUBBLICHE

Detto dell’ennesima vittoria dei camperisti contro i Comuni italiani, ricordiamo quali sono le norme che regolano la circolazione e la sosta dei camper.

Secondo l’articolo 54 comma 1 lettera m) del Codice della Strada, i camper o autocaravan sono veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Essendo dotati di motore e sistema di guida autonoma non vanno confusi con le roulotte (caravan), che sono invece classificate come rimorchi perché necessitano di essere trainate. La circolazione e la sosta dei camper sono regolamentati dal più volte citato art. 185 Cds, le cui disposizioni si possono riassumere come segue:

i camper o autocaravan, come detto, sono equiparati agli autoveicoli di classe M, le comuni automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per la sosta il riferimento è l’art. 158 Cds);

(per la sosta il riferimento è l’art. 158 Cds); i camper o autocaravan possono sostare ovunque sia consentito ma non possono oltrepassare con la loro sagoma la segnaletica orizzontale ;

; per i camper o autocaravan in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i comportamenti che possono ricondurre all’attività di campeggio : ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc. L’attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate per i camper;

: ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc. L’attività di campeggio è ammessa solo nelle per i camper; i camper o autocaravan che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.

Importante: non è consentito alcun limite d’orario alla sosta dei camper o autocaravan se tale limitazione non è applicata per tutti gli autoveicoli.

Sulla base delle direttive ministeriali e della giurisprudenza maturata negli ultimi anni, i sindaci che, in violazione di legge, hanno emanato e continuano a emanare ordinanze tese a selezionare le presenze turistiche, precludendo la circolazione e sosta alle autocaravan, sono stati e saranno sempre destinatari di direttive e diffide ministeriali nonché di sentenze (come quello riportata in questo articolo contro il Comune di Etroubles) che hanno accolto i ricorsi presentati dagli utenti sanzionati e dalle associazioni di camperisti, costringendoli a revocarle.

È inoltre illegittimo qualsiasi provvedimento dell’ente proprietario della strada che istituisce un divieto di transito, sosta o fermata alle autocaravan basato su asseriti pericoli o rischi per l’ordine e sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, l’igiene e salute pubblica, il decoro, l’ambiente oppure per la presenza di aree attrezzate ovvero prevede stalli di dimensioni minime in mancanza di criteri tecnici correlati alla geometria dell’area.

AREE ATTREZZATE A SOSTA E PARCHEGGIO DEI CAMPER

Ricordiamo infine, per completezza d’informazione sulla disciplina che regola la sosta dei camper, che l’articolo 7 comma 1 lettera h) del Codice della Strada autorizza i Comuni a istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan (camper). Precisiamo però, come già anticipato, che l’eventuale presenza di un’area attrezzata non vieta di parcheggiare il mezzo in altri luoghi sul territorio comunale, se la segnaletica lo consente.