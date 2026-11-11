Sicurezza stradale: i Comuni vincono su autovelox e segnaletica

Il 2026 vede novità normative chiave per i Comuni in tema di autovelox e segnaletica stradale: se si utilizzasse una metafora sportiva, si parlerebbe di duplice vittoria per gli Enti locali, a nostro giudizio. Perché? Iniziamo dal tema più scottante, quello dei controlli elettronici della velocità. La diatriba verte sulla distinzione tra approvazione e omologazione. Secondo una dozzina di ordinanze della Cassazione (tra cui la 10505/2024 e la 13852/2026), l’articolo 142 del Codice della Strada richiede che le apparecchiature siano “debitamente omologate” per costituire fonte legale di prova. Gli Ermellini ribadiscono che l’approvazione del prototipo non è equivalente all’omologazione (procedura complessa e costosa), lasciando un vuoto normativo che ha esposto migliaia di sanzioni ad annullamenti tramite ricorso. Questione nota da 34 anni (il nuovo Codice è del 1993), con numerosi Giudici di Pace che hanno annullato le multe per mancata omologa del velox in passato.

COMUNI, AUTOVELOX E DECRETI: COSA SUCCEDE

Stando all’interpretazione prevalente, dal 1993 si attende un decreto che specifichi i criteri di omologazione degli autovelox: a emanarlo dovrebbe essere il ministero delle Imprese. Dopodiché, si passerebbe all’omologazione e al regolare funzionamento dei velox, con multe lecite.

Per cercare di superare la paralisi, il ministero delle Infrastrutture è intervenuto l’8 giugno 2026 con un decreto volto a definire standard uniformi, procedure tecniche, verifiche periodiche e requisiti strutturali per l’omologazione dei dispositivi.

Il provvedimento – ribattezzato salvavelox – punterebbe in teoria a colmare la lacuna storica attraverso una piattaforma nazionale di censimento e una disciplina organica che regoli il ciclo di vita della strumentazione. Al tempo stesso, sembrerebbero salvi gli incassi dei Comuni grazie ai velox apparentemente omologati.

DECRETO AUTOVELOX: L’UNIONE EUROPEA VUOLE VEDERCI CHIARO

Come SICURAUTO.it ha evidenziato settimane fa, la Commissione UE ha tuttavia imposto all’Italia di notificare a Bruxelles per la seconda volta – dopo la prima del 3 febbraio 2026 – il decreto omologazione autovelox dell’8 giugno.

I numeri infatti non tornano: il ministero ha inviato all’Unione Europea 15 autovelox omologati in automatico, poi l’11 luglio ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 strumenti. Ne mancano 10.

ROMA PER ORA SILENTE SUI VELOX

Il Governo italiano non ha risposto a Bruxelles, per ora. C’è un primo rischio: ennesima procedura d’infrazione (assieme ad altre, come quelle sull’ambiente). Poi un secondo: altro deferimento alla Corte di Giustizia UE. E gli autovelox? L’UE imporrebbe di spegnerli? Le multe sarebbero nulle? Mistero.

Se l’Italia rispondesse all’UE, la Commissione avrebbe 3 mesi per inviare le osservazioni a Roma, che poi dovrebbe eventualmente cambiare le regole. E intanto i velox resterebbero accesi? Altra domanda senza risposta.

Un caos normativo e burocratico che aggrava una situazione confusa e disordinata (nessun Esecutivo italiano ha mai provveduto a mettere mano alla cosa), inerente una violazione pericolosa come l’eccesso di velocità (da sanzionare). Se le multe fossero giudicate nulle da Giudici di Pace, i costi sarebbero a carico delle casse dei Comuni che hanno emesso le multe. Altra domanda: gli Enti potrebbero rivalersi sullo Stato che ha introdotto una legge non ammessa dall’UE?

SECONDO PROBLEMA: LA SEGNALETICA

Assosegnaletica esprime inoltre forti critiche contro la revisione del Codice della Strada 2028 per l’eliminazione del vincolo che imponeva di destinare almeno il 12,5% dei proventi delle multe alla manutenzione di cartelli e strisce stradali. Con la nuova norma, gli Enti locali dovranno stanziare un unico fondo del 30% per tutte le infrastrutture, privando la segnaletica di una riserva economica specifica.

I Comuni avrebbero così un ampio margine di manovra in materia di segnaletica, elemento chiave della sicurezza stradale. L’associazione denuncia che la mancanza di tale quota minima aumenterebbe il degrado di cartelli e segnaletica orizzontale, già ampiamente fuori norma in Italia, incrementando concretamente i rischi di incidenti: si chiede pertanto un intervento correttivo al Governo.