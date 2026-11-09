Sicurezza nei cantieri autostradali: il nuovo CdS vieta il sorpasso ai camion

Chi viaggia in autostrada conosce bene il restringimento di carreggiata, le corsie ridotte e i mezzi pesanti che avanzano a pochi metri dai lavori in corso. Sono i tratti in cui basta un attimo di disattenzione per trasformare un normale spostamento in un incidente. Lo schema di decreto legislativo del nuovo Codice della Strada, attualmente in esame parlamentare, interviene proprio su questo punto con una stretta mirata: nei cantieri i camion non potranno più effettuare sorpassi. Non si tratta di un divieto generalizzato sulle autostrade, ma di una regola legata alla presenza dei lavori.

IL DIVIETO DI SORPASSO PER I MEZZI PESANTI

La norma è contenuta nell’articolo 55 comma 11, e riguarda i veicoli destinati al trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Nei cantieri su autostrade e strade extraurbane principali questi mezzi non potranno superarne altri, nemmeno quando restano aperte due o più corsie, salvo diversa segnalazione. La novità sta nel criterio: finora il divieto scattava solo dove era imposto dalla segnaletica, mentre con il nuovo testo sarebbe la semplice presenza del cantiere a far scattare la restrizione. Per chi viola la regola è prevista una sanzione da 170 a 680 euro. La tabella allegata allo schema non indica però né decurtazione di punti né sanzioni accessorie, e restano distinte le violazioni di altri divieti di sorpasso, che possono avere conseguenze più pesanti.

VENTI METRI DI DISTANZA DAL VEICOLO CHE PRECEDE

Il secondo obbligo riguarda la distanza di sicurezza. Nei cantieri di autostrade e strade extraurbane principali, i conducenti di veicoli oltre le 3,5 tonnellate dovranno mantenere almeno 20 metri dal mezzo che li precede, sempre salvo diversa segnalazione. In questo caso la multa proposta va da 40 a 160 euro. Si tratta di una soglia minima e non di un valore da considerare sempre sufficiente: velocità elevata, pioggia o fondo stradale in cattive condizioni possono richiedere uno spazio ben maggiore per fermarsi in sicurezza. L’obiettivo è ridurre i tamponamenti, tra i rischi più frequenti nei tratti in cui il traffico rallenta all’improvviso.

QUANDO LE NUOVE REGOLE POTREBBERO DIVENTARE OPERATIVE

Al momento nulla di tutto questo è in vigore. Lo schema di decreto indica il 1° aprile 2027 come data di entrata in vigore del nuovo Codice, mentre l’efficacia delle disposizioni sarebbe fissata al 1° gennaio 2028, subordinata all’adozione del regolamento e con un possibile slittamento. Il testo, inoltre, potrebbe cambiare durante l’iter parlamentare. Per l’autotrasporto si apre quindi una fase di attesa, utile per capire come verranno recepite le misure e come adeguare la gestione dei viaggi. Se confermate, queste regole segnerebbero un passo concreto verso una maggiore tutela di chi lavora lungo le carreggiate e di chi le percorre ogni giorno, affidando ai conducenti dei mezzi pesanti una responsabilità precisa proprio dove il margine di errore è più ridotto.