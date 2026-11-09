Revisione mezzi pesanti: il MIT la autorizza anche di sera e nei giorni festivi

Le revisioni dei mezzi pesanti potranno svolgersi anche in orario serale e, dove necessario, nei giorni festivi presso i centri 870. Lo prevede la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 33527 del 2 novembre 2026, firmata dal direttore generale della Motorizzazione. Il provvedimento riguarda i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Nasce per ridurre le liste d’attesa che in alcune zone del Paese mettono in difficoltà le imprese di autotrasporto.

CHE COSA SONO I CENTRI 870

Va specificato che i centri 870 sono sedi private autorizzate a effettuare le revisioni dei veicoli a motore, e prendono il nome dalla legge 870 del 1986, che ne ha previsto l’istituzione. Svolgono il servizio in affiancamento agli Uffici della Motorizzazione civile. Nel caso dei veicoli pesanti, le operazioni di controllo sono condotte da ispettori della Motorizzazione o da ispettori autorizzati. Per questo la loro disponibilità è decisiva per smaltire le prenotazioni arretrate.

COME FUNZIONERANNO LE NUOVE SEDUTE

Le sedute serali e festive non saranno automatiche né attive ovunque. Gli Uffici provinciali della Motorizzazione potranno programmarle come sessioni straordinarie, aggiuntive ai consueti turni del mattino e del pomeriggio, nelle aree dove le attese sono più critiche. Dovranno farlo in base alla disponibilità dei centri e degli ispettori. A svolgerle saranno esclusivamente ispettori autorizzati che non abbiano già prestato servizio nei turni ordinari della stessa giornata. I centri interessati comunicheranno all’Ufficio competente per territorio giorni e orari in cui sono disponibili. Se l’ispettore incaricato ha un impedimento improvviso, la seduta viene annullata e i veicoli sono riprogrammati in una sessione successiva, serale o diurna.

LA PROCEDURA PER I DOCUMENTI

Il nodo tecnico è il sistema informatico centrale della Motorizzazione, che normalmente non consente di aggiornare i dati dalle ore 20 dei giorni lavorativi, durante la notte e nei festivi. La circolare prevede quindi una soluzione specifica. Al termine del controllo l’ispettore rilascia una certificazione sostitutiva, valida per un periodo limitato. Entro le 24 ore successive deve tornare al centro 870 per registrare la revisione a sistema e stampare il certificato definitivo e il tagliando adesivo da applicare sul documento di circolazione. Il proprietario del veicolo, o lo studio di consulenza incaricato, ritira poi la documentazione. Per sapere se nella propria provincia le sedute serali e festive sono attive, le imprese possono rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione competente.