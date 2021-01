Sanzioni Codice della Strada 2021: multa meno cara per alcune infrazioni

Multe per infrazioni meno care dal 1 gennaio 2021: ecco quali casi prevede il Decreto sulle Sanzioni Codice della Strada dal 2021

Le sanzioni del Codice della Strada 2021 sono meno care dal 1 gennaio 2021 con l’adeguamento delle multe ma solo per alcune infrazioni. L’importo multe 2021 meno care è introdotto con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 31 dicembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale. Ecco quali sanzioni del Codice della Strada saranno meno care, lo sconto e quali multe resteranno invariate.

SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2021 CON LO SCONTO

La riduzione delle sanzioni del Codice della Strada nel 2021 riserva diverse curiosità, a partire dalla pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale. Come riporta l’ASAPS, il Decreto sullo sconto multe scatta dal 1 gennaio 2021, ma è stato pubblicato qualche minuto dopo la mezzanotte del 31 dicembre. Con la conseguente difficoltà per molti uffici ad aggiornare tempestivamente i sistemi informatici e quindi applicare lo sconto fin da subito. A giudicare dagli importi non è che ci sia tanto da risparmiare, leggendo quanto riporta il DM all’articolo 1. “La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nel -0,2%”. La Tabella A allegata al Decreto mostra l’entità delle sanzioni Codice della Strada dal 1 gennaio 2021. Clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.

MULTE CODICE DELLA STRADA: QUALI INFRAZIONI SARANNO MENO CARE

Le sanzioni Codice della Strada meno care dal 1 gennaio 2021 sono tutte quelle che superano la soglia dei 250 euro, come si può vedere dalle Tabelle qui sopra. Si tratta comunque di riduzioni marginali e limitati a qualche euro rispetto agli importi delle multe per le infrazioni più gravi. Qualche esempio dello sconto multe 2021 per le sanzioni più diffuse:

– Multa auto senza assicurazione: passa da 868 a 866 euro;

– Sanzione per superamento velocità da 40 a 60 km/h oltre il limite: passa da 544 euro a 543 euro;

– Sanzione per superamento velocità di oltre 60 km/h oltre il limite: passa da 847 euro a 845 euro.

MULTE CODICE DELLA STRADA: QUALI INFRAZIONI SONO ESCLUSE DAL TAGLIO

L’aggiornamento delle multe Codice della strada 2021, all’articolo 2 del Decreto firmato dai Ministri di Giustizia, Economia e Infrastrutture non si applica a tutte le multe. Le esclusioni riguardano:

– le sanzioni di cui all’art. 59, comma 2-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

– le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sostanza – riporta l’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale – “Non si modificheranno ad esempio gli importi dei divieti di sosta, per l’utilizzo del cellulare alla guida e per il mancato uso della cintura di sicurezza”.