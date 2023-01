Revoca patente: una norma del Codice della Strada è incostituzionale

Una circolare del Ministero dell’Interno invita i Prefetti a osservare la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 213 comma 8 del Codice della Strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente nei confronti di chi, dopo aver assunto la custodia di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, si mette abusivamente alla guida del medesimo veicolo. Per la Consulta, infatti, l’eventuale applicazione della revoca patente non può essere automatica ma va valutata caso per caso.

REVOCA PATENTE: COSA PREVEDE L’ARTICOLO 213 COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA

Com’è noto il Codice della Strada contempla, per certe infrazioni particolarmente gravi, la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. L’articolo 213 comma 2 del CdS precisa che la custodia del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo spetta al proprietario stesso del veicolo o, in caso di sua assenza, al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido. Il ‘custode’ ha l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità oppure, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro la carta di circolazione è trattenuta dall’organo di polizia che ha accertato la violazione.

Il successivo comma 8 specifica poi che se il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo posto sotto sequestro circola abusivamente con il veicolo stesso, o consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con una salatissima multa da 1.984 a 7.937 euro. Inoltre si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA REVOCA AUTOMATICA DELLA PATENTE

Ebbene la Corte Costituzionale, con la sentenza 246/2022, è intervenuta dichiarando la parziale incostituzionalità dell’art. 213 comma 8 CdS proprio nella parte in cui dispone che “si applica” la revoca della patente, anziché “può essere applicata”. La Consulta ha valutato infatti che non è praticabile il cosiddetto ‘automatismo’ della revoca della patente di guida, dovendo consentirsi all’Autorità amministrativa di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché la revoca del documento non risulti sproporzionata rispetto al fatto. In altri termini per la Consulta è più giusto valutare caso per caso invece di disporre la revoca automatica della patente per ogni violazione dell’art. 213 comma 8 CdS.

Ciò non toglie, ovviamente, che nell’ipotesi di condotte che determinino un evidente pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, laddove ascrivibili al soggetto nominato ‘custode’ del veicolo sottoposto a sequestro, si possa comunque applicare la sanzione accessoria della revoca patente. Ad esempio la sentenza individua una di queste condotte nella guida di mezzi privi di assicurazione RCA obbligatoria o, peggio ancora, con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

LE DIRETTIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA

Alla luce di ciò, nell’attesa che si proceda alla modifica dell’articolo 213 comma 8 del Codice della Strada per adeguarlo alla sentenza della Corte Costituzionale (cambiando il “si applica” in “può essere applicato”), in base alle indicazioni del Viminale gli organi di Polizia stradale che accertano la violazione della guida abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, da parte del soggetto ‘custode’, devono in ogni caso segnalare il fatto alla competente Prefettura, cui spetterà la valutazione sull’opportunità o meno di adottare il provvedimento di revoca del titolo di guida.